В Петербурге мужчина после конфликта с соседкой бросил ее ребенка на пол
В Петербурге мужчина после конфликта бросил 7-месячного ребенка соседки на пол
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 фев – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга проводит проверку после травмирования 7-месячного ребенка, которого, по словам его матери, бросил на пол в парадной живущий по соседству неизвестный мужчина, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, накануне около полудня в полицию Выборгского района Санкт-Петербурга поступило сообщение скорой помощи о госпитализации 7-месячного мальчика с травмой головы в состоянии средней тяжести.
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"По предварительным данным, со слов матери малыша, в парадной дома 39 корпус 3 по Лесному проспекту у нее произошел конфликт с неизвестным, проживающим в одной из квартир этой же парадной. По ее словам, в ходе конфликта мужчина вырвал ребенка из рук матери и бросил на пол", – говорится в сообщении.
Предполагаемый участник конфликта уже доставлен в полицию для разбирательства в рамках проверки обстоятельств случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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