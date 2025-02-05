Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге мужчина после конфликта с соседкой бросил ее ребенка на пол - РИА Новости, 05.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:32 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/peterburg-1997450002.html
В Петербурге мужчина после конфликта с соседкой бросил ее ребенка на пол
В Петербурге мужчина после конфликта с соседкой бросил ее ребенка на пол - РИА Новости, 05.02.2025
В Петербурге мужчина после конфликта с соседкой бросил ее ребенка на пол
Полиция Санкт-Петербурга проводит проверку после травмирования 7-месячного ребенка, которого, по словам его матери, бросил на пол в парадной живущий по... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T10:32:00+03:00
2025-02-05T10:32:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
выборгский район
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 фев – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга проводит проверку после травмирования 7-месячного ребенка, которого, по словам его матери, бросил на пол в парадной живущий по соседству неизвестный мужчина, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, накануне около полудня в полицию Выборгского района Санкт-Петербурга поступило сообщение скорой помощи о госпитализации 7-месячного мальчика с травмой головы в состоянии средней тяжести. "По предварительным данным, со слов матери малыша, в парадной дома 39 корпус 3 по Лесному проспекту у нее произошел конфликт с неизвестным, проживающим в одной из квартир этой же парадной. По ее словам, в ходе конфликта мужчина вырвал ребенка из рук матери и бросил на пол", – говорится в сообщении. Предполагаемый участник конфликта уже доставлен в полицию для разбирательства в рамках проверки обстоятельств случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
https://ria.ru/20241028/sk-1980465973.html
санкт-петербург
выборгский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_f2e4e6e604f2989ab3b797676d512787.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, выборгский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Санкт-Петербург, Выборгский район, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Петербурге мужчина после конфликта с соседкой бросил ее ребенка на пол

В Петербурге мужчина после конфликта бросил 7-месячного ребенка соседки на пол

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 фев – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга проводит проверку после травмирования 7-месячного ребенка, которого, по словам его матери, бросил на пол в парадной живущий по соседству неизвестный мужчина, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, накануне около полудня в полицию Выборгского района Санкт-Петербурга поступило сообщение скорой помощи о госпитализации 7-месячного мальчика с травмой головы в состоянии средней тяжести.
«
"По предварительным данным, со слов матери малыша, в парадной дома 39 корпус 3 по Лесному проспекту у нее произошел конфликт с неизвестным, проживающим в одной из квартир этой же парадной. По ее словам, в ходе конфликта мужчина вырвал ребенка из рук матери и бросил на пол", – говорится в сообщении.
Предполагаемый участник конфликта уже доставлен в полицию для разбирательства в рамках проверки обстоятельств случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Сотрудник СК России на месте преступления - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
В Белгородской области пьяный мужчина с силой бросил младенца на пол
28 октября 2024, 11:36
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургВыборгский районМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала