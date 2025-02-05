https://ria.ru/20250205/peterburg-1997450002.html

В Петербурге мужчина после конфликта с соседкой бросил ее ребенка на пол

В Петербурге мужчина после конфликта с соседкой бросил ее ребенка на пол - РИА Новости, 05.02.2025

В Петербурге мужчина после конфликта с соседкой бросил ее ребенка на пол

Полиция Санкт-Петербурга проводит проверку после травмирования 7-месячного ребенка, которого, по словам его матери, бросил на пол в парадной живущий по... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T10:32:00+03:00

2025-02-05T10:32:00+03:00

2025-02-05T10:32:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

выборгский район

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 фев – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга проводит проверку после травмирования 7-месячного ребенка, которого, по словам его матери, бросил на пол в парадной живущий по соседству неизвестный мужчина, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, накануне около полудня в полицию Выборгского района Санкт-Петербурга поступило сообщение скорой помощи о госпитализации 7-месячного мальчика с травмой головы в состоянии средней тяжести. "По предварительным данным, со слов матери малыша, в парадной дома 39 корпус 3 по Лесному проспекту у нее произошел конфликт с неизвестным, проживающим в одной из квартир этой же парадной. По ее словам, в ходе конфликта мужчина вырвал ребенка из рук матери и бросил на пол", – говорится в сообщении. Предполагаемый участник конфликта уже доставлен в полицию для разбирательства в рамках проверки обстоятельств случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

https://ria.ru/20241028/sk-1980465973.html

санкт-петербург

выборгский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, санкт-петербург, выборгский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)