https://ria.ru/20250205/pashaev-1997474528.html

Появились подробности о новом эпизоде мошенничества в деле Пашаева

Появились подробности о новом эпизоде мошенничества в деле Пашаева - РИА Новости, 05.02.2025

Появились подробности о новом эпизоде мошенничества в деле Пашаева

Второй эпизод мошенничества, вменяемый экс-адвокату Эльману Пашаеву, связан с его обещаниями за деньги устроить торговцу наркотиками пребывание в зоне СВО в... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T12:22:00+03:00

2025-02-05T12:22:00+03:00

2025-02-05T12:22:00+03:00

происшествия

россия

москва

эльман пашаев

елена блиновская

алексей блиновский

московский гарнизонный военный суд

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Второй эпизод мошенничества, вменяемый экс-адвокату Эльману Пашаеву, связан с его обещаниями за деньги устроить торговцу наркотиками пребывание в зоне СВО в комфортных условиях, передает корреспондент РИА Новости из зала 2-го Западного окружного военного суда. Московский гарнизонный военный суд 13 января продлил срок ареста Пашаеву до 15 марта. На том заседании стало известно, что против экс-адвоката возбуждено еще одно дело, по которому он проходит подозреваемым. Подробности второго вменяемого Пашаеву эпизода мошенничества разглашены тогда не были. Сегодня на рассмотрении жалобы на продление ареста адвокат Пашаева Николай Казаков зачитал протокол допроса некоего Захарова, который обвиняется в сбыте наркотиков в крупном размере и утверждает, что его обманул Пашаев. "В июле 2023 года мне организовали встречу с известным адвокатом Пашаевым. Он сказал, что за денежное вознаграждение может обеспечить заключение контракта с министерством обороны, я на законных основаниях отправлюсь в зону СВО, где буду находиться в безопасных комфортных условиях, получу государственную награду, и мое дело будет прекращено", - сказано в протоколе его допроса. Против Пашаева военными следователями СК РФ осенью было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, Пашаев в феврале 2024 года в Москве убедил Алексея Блиновского, что за крупное денежное вознаграждение якобы сможет освободить его и его супругу Елену Блиновскую от уголовной ответственности. Достигнув договоренности, Пашаев получил от Блиновского не менее 18,5 миллиона рублей и 300 тысяч долларов. Вину бывший адвокат не признает. По его словам, дело "является заказным" и основано исключительно на показаниях Блиновского, деньги у которого он не брал. Пашаев ушел на СВО в 2023 году, подписав контракт с Минобороны. В апреле 2024 года он сообщил, что с ним воюет и Блиновский, позднее экс-адвокат нередко давал комментарии по поводу мужа "королевы марафонов".

https://ria.ru/20240928/pashaev-1975227256.html

https://ria.ru/20240922/rossiya-1974083025.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, москва, эльман пашаев, елена блиновская, алексей блиновский, московский гарнизонный военный суд, следственный комитет россии (ск рф)