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Суд оставил в СИЗО экс-адвоката Пашаева - РИА Новости, 05.02.2025
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12:06 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/pashaev-1997470603.html
Суд оставил в СИЗО экс-адвоката Пашаева
Суд оставил в СИЗО экс-адвоката Пашаева - РИА Новости, 05.02.2025
Суд оставил в СИЗО экс-адвоката Пашаева
Второй западный окружной военный суд оставил в СИЗО экс-адвоката Эльмана Пашаева, обвиняемого по делу о мошенничестве, в котором заявителем является муж... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T12:06:00+03:00
2025-02-05T12:06:00+03:00
происшествия
россия
москва
эльман пашаев
елена блиновская
алексей блиновский
московский гарнизонный военный суд
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд оставил в СИЗО экс-адвоката Эльмана Пашаева, обвиняемого по делу о мошенничестве, в котором заявителем является муж "королевы марафонов" Алексей Блиновский, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Решение о продлении меры пресечения оставить без изменения", - огласил решение судья. Московский гарнизонный военный суд 13 января продлил срок ареста Пашаеву до 15 марта. На том заседании стало известно, что против экс-адвоката возбуждено еще одно дело, по которому он проходит подозреваемым. Подробности второго вменяемого Пашаеву эпизода мошенничества тогда разглашены не были. Против Пашаева военными следователями СК РФ осенью было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, Пашаев в феврале 2024 года в Москве убедил Алексея Блиновского, что за крупное денежное вознаграждение якобы сможет освободить его и его супругу Елену Блиновскую от уголовной ответственности. Достигнув договоренности, Пашаев получил от Блиновского не менее 18,5 миллиона рублей и 300 тысяч долларов. Вину бывший адвокат не признает. По его словам, дело "является заказным" и основано исключительно на показаниях Блиновского, деньги у которого он не брал. Пашаев ушел на СВО в 2023 году, подписав контракт с Минобороны. В апреле 2024 года он сообщил, что с ним воюет и Блиновский, позднее экс-адвокат нередко давал комментарии по поводу мужа "королевы марафонов". Пашаев известен как бывший адвокат актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП летом 2020 года. Пашаев в ходе судебного разбирательства выдвинул версию, что Ефремов не находился за рулем авто в момент ДТП, она была подкреплена показаниями трех свидетелей, которых позднее осудили за дачу ложных показаний. В целом же, по оценке журналистов и слушателей, тот процесс больше походил на телешоу из-за эксцентричного поведения почти всех его участников, в том числе профессиональных юристов. Ефремова приговорили к восьми годам колонии, а Пашаева прославила цитата "мы довольны своей работой максимально, но, к сожалению, наша работа не дала результатов". Вскоре его лишили адвокатского статуса.
https://ria.ru/20241127/blinovskiy-1985991355.html
https://ria.ru/20250113/pashaev-1993463472.html
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происшествия, россия, москва, эльман пашаев, елена блиновская, алексей блиновский, московский гарнизонный военный суд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Эльман Пашаев, Елена Блиновская, Алексей Блиновский, Московский гарнизонный военный суд, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд оставил в СИЗО экс-адвоката Пашаева

Второй западный окружной военный суд оставил в СИЗО экс-адвоката Пашаева

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЭльман Пашаев в суде
Эльман Пашаев в суде - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Эльман Пашаев в суде. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд оставил в СИЗО экс-адвоката Эльмана Пашаева, обвиняемого по делу о мошенничестве, в котором заявителем является муж "королевы марафонов" Алексей Блиновский, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Решение о продлении меры пресечения оставить без изменения", - огласил решение судья.
Алексей Блиновский - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
Пашаев рассказал об очной ставке с Блиновским
27 ноября 2024, 13:47
Московский гарнизонный военный суд 13 января продлил срок ареста Пашаеву до 15 марта. На том заседании стало известно, что против экс-адвоката возбуждено еще одно дело, по которому он проходит подозреваемым. Подробности второго вменяемого Пашаеву эпизода мошенничества тогда разглашены не были.
Против Пашаева военными следователями СК РФ осенью было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, Пашаев в феврале 2024 года в Москве убедил Алексея Блиновского, что за крупное денежное вознаграждение якобы сможет освободить его и его супругу Елену Блиновскую от уголовной ответственности. Достигнув договоренности, Пашаев получил от Блиновского не менее 18,5 миллиона рублей и 300 тысяч долларов.
Вину бывший адвокат не признает. По его словам, дело "является заказным" и основано исключительно на показаниях Блиновского, деньги у которого он не брал.
Пашаев ушел на СВО в 2023 году, подписав контракт с Минобороны. В апреле 2024 года он сообщил, что с ним воюет и Блиновский, позднее экс-адвокат нередко давал комментарии по поводу мужа "королевы марафонов".
Пашаев известен как бывший адвокат актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП летом 2020 года. Пашаев в ходе судебного разбирательства выдвинул версию, что Ефремов не находился за рулем авто в момент ДТП, она была подкреплена показаниями трех свидетелей, которых позднее осудили за дачу ложных показаний. В целом же, по оценке журналистов и слушателей, тот процесс больше походил на телешоу из-за эксцентричного поведения почти всех его участников, в том числе профессиональных юристов. Ефремова приговорили к восьми годам колонии, а Пашаева прославила цитата "мы довольны своей работой максимально, но, к сожалению, наша работа не дала результатов". Вскоре его лишили адвокатского статуса.
Бывший адвокат Эльман Пашаев в суде - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
Против Пашаева возбудили новое уголовное дело
13 января, 13:40
 
ПроисшествияРоссияМоскваЭльман ПашаевЕлена БлиновскаяАлексей БлиновскийМосковский гарнизонный военный судСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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