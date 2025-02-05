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Онищенко прокомментировал заявления о необходимости выхода России из ВОЗ - РИА Новости, 05.02.2025
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12:00 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/onischenko-1997469859.html
Онищенко прокомментировал заявления о необходимости выхода России из ВОЗ
Онищенко прокомментировал заявления о необходимости выхода России из ВОЗ - РИА Новости, 05.02.2025
Онищенко прокомментировал заявления о необходимости выхода России из ВОЗ
Заявления о необходимости выхода России из Всемирной организации здравоохранения делают те, кто не является специалистом в этом вопросе, профессионалы об этом... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T12:00:00+03:00
2025-02-05T12:00:00+03:00
сша
россия
геннадий онищенко
дональд трамп
воз
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Заявления о необходимости выхода России из Всемирной организации здравоохранения делают те, кто не является специалистом в этом вопросе, профессионалы об этом не говорят, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. "У нас тоже, кстати, раздаются голоса: "А давайте и мы выйдем". К счастью, профессионалы таких заявлений не делают. Это в основном упражняются в этом наши представительные органы, которые не являются в этом вопросе специалистами", - сказал Онищенко в ходе видеомоста о биобезопасности стран ЕАЭС в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Он отметил, что ослабление позиций Всемирной организации здравоохранения произошло, так как зачастую страны не отстаивают собственные интересы, как это было ранее, но это не является поводом для выхода, потому что ВОЗ - это площадка для обмена информацией о заболеваниях между государствами. Выход США из организации скажется на этом, уточнил Онищенко. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указы о выходе страны из ВОЗ. Новая администрация считает, что ВОЗ недостаточно эффективна, находится под политическим влиянием и требует от США слишком большого финансирования. -0-
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сша, россия, геннадий онищенко, дональд трамп, воз, российская академия наук, российская академия образования
США, Россия, Геннадий Онищенко, Дональд Трамп, ВОЗ, Российская академия наук, Российская академия образования
Онищенко прокомментировал заявления о необходимости выхода России из ВОЗ

Онищенко: заявления о необходимости выхода России из ВОЗ делают непрофессионалы

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГеннадий Онищенко
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Геннадий Онищенко. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Заявления о необходимости выхода России из Всемирной организации здравоохранения делают те, кто не является специалистом в этом вопросе, профессионалы об этом не говорят, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
"У нас тоже, кстати, раздаются голоса: "А давайте и мы выйдем". К счастью, профессионалы таких заявлений не делают. Это в основном упражняются в этом наши представительные органы, которые не являются в этом вопросе специалистами", - сказал Онищенко в ходе видеомоста о биобезопасности стран ЕАЭС в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Он отметил, что ослабление позиций Всемирной организации здравоохранения произошло, так как зачастую страны не отстаивают собственные интересы, как это было ранее, но это не является поводом для выхода, потому что ВОЗ - это площадка для обмена информацией о заболеваниях между государствами. Выход США из организации скажется на этом, уточнил Онищенко.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указы о выходе страны из ВОЗ. Новая администрация считает, что ВОЗ недостаточно эффективна, находится под политическим влиянием и требует от США слишком большого финансирования. -0-
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