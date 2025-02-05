https://ria.ru/20250205/musk-1997576843.html
Маск сменил статус профиля в соцсети X
Маск сменил статус профиля в соцсети X - РИА Новости, 05.02.2025
Маск сменил статус профиля в соцсети X
Глава нового департамента эффективности государственного управления США (DOGE) и предприниматель Илон Маск поменял статус своего профиля в социальной сети X на... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T17:46:00+03:00
2025-02-05T17:46:00+03:00
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Глава нового департамента эффективности государственного управления США (DOGE) и предприниматель Илон Маск поменял статус своего профиля в социальной сети X на "Техническая поддержка Белого дома". В среду телеканал NBC сообщил со ссылкой на источники, что в последние дни Маск получал со стороны Белого дома напоминания о том, что у его власти есть пределы, и он должен отчитываться перед главой аппарата официальной резиденции президента США. В конце 2024 года газета Washington Post назвала Маска "теневым президентом" США после его активного вмешательства в процесс обсуждения законопроекта о финансировании федерального правительства, что привело к угрозе шатдауна. В декабре 2024 года Маск менял имя своего профиля в соцсети X на "Кекиус Максимус" (Kekius Maximus), а в качестве аватара поставил картинку с интернет-персонажем Лягушонком Пепе. С 2016 года интернет-мемы "кек "и "Пепе" стали использоваться сторонниками Дональда Трампа.
https://ria.ru/20241124/naznacheniya-1985343595.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, сша, илон маск, дональд трамп, twitter
Технологии, США, Илон Маск, Дональд Трамп, Twitter
Маск сменил статус профиля в соцсети X
Маск сменил статус профиля в соцсети X на Техническую поддержку Белого дома