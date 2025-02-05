Оппозиция в Молдавии предложила масштабно отметить 80-летие Победы

КИШИНЕВ, 5 фев – РИА Новости. Парламентская группа от оппозиционного в Молдавии блока "Победа" направила в парламент республики проект решения о проведении масштабных мероприятий к 80-летию Великой Победы, заявил в среду депутат Василий Боля. В Молдавии, как и в других странах постсоветского пространства, тема Великой Отечественной войны остается важной частью исторической памяти. Однако в последние годы наблюдаются попытки пересмотра роли и значения событий тех лет, что вызывает дискуссии в обществе. "В память о подвиге предков необходимо сохранить, а ветераны должны получать реальную поддержку от государства. Мы направили в бюро парламента соответствующий законопроект. В нем предложено организовать торжественные мероприятия в Кишиневе, Бельцах и Комрате с участием ветеранов, молодежи и общественных деятелей. Мы предлагаем обеспечить широкое освещение событий через общественный телеканал "Молдова-1" и другие СМИ, чтобы 80-летие Великой Победы стало главной темой в медиапространстве", - написал Боля в своем Telegram-канале. Политик также отметил, что в проекте предусмотрены выпуск юбилейной медали "80 лет Победы" для вручения ветеранам, включая тех, кто проживает за границей, и выделение единовременной денежной помощи ветеранам и семьям погибших воинов. Депутат подчеркнул, что важно организовать встречи военных с ветеранами для передачи молодым поколениям правды о подвиге предков. "Мы предлагаем провести в школах и университетах патриотические уроки, направленные на укрепление исторической памяти и недопущение фальсификации истории", - добавил он. Кроме того, проект включает подготовку мемориального комплекса "Вечность" к торжественным мероприятиям, приведение в порядок памятников и мемориалов по всей стране, а также учреждение государственной программы поддержки ветеранов. "Государство должно не только чтить подвиг прошлого, но и передавать его ценности будущим поколениям", - заключил Боля. В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
КИШИНЕВ, 5 фев – РИА Новости. Парламентская группа от оппозиционного в Молдавии блока "Победа" направила в парламент республики проект решения о проведении масштабных мероприятий к 80-летию Великой Победы, заявил в среду депутат Василий Боля.
В Молдавии, как и в других странах постсоветского пространства, тема Великой Отечественной войны остается важной частью исторической памяти. Однако в последние годы наблюдаются попытки пересмотра роли и значения событий тех лет, что вызывает дискуссии в обществе.
"В память о подвиге предков необходимо сохранить, а ветераны должны получать реальную поддержку от государства. Мы направили в бюро парламента соответствующий законопроект. В нем предложено организовать торжественные мероприятия в Кишиневе, Бельцах и Комрате с участием ветеранов, молодежи и общественных деятелей. Мы предлагаем обеспечить широкое освещение событий через общественный телеканал "Молдова-1" и другие СМИ, чтобы 80-летие Великой Победы стало главной темой в медиапространстве", - написал Боля в своем Telegram-канале.
Политик также отметил, что в проекте предусмотрены выпуск юбилейной медали "80 лет Победы" для вручения ветеранам, включая тех, кто проживает за границей, и выделение единовременной денежной помощи ветеранам и семьям погибших воинов.
Депутат подчеркнул, что важно организовать встречи военных с ветеранами для передачи молодым поколениям правды о подвиге предков.
"Мы предлагаем провести в школах и университетах патриотические уроки, направленные на укрепление исторической памяти и недопущение фальсификации истории", - добавил он.
Кроме того, проект включает подготовку мемориального комплекса "Вечность" к торжественным мероприятиям, приведение в порядок памятников и мемориалов по всей стране, а также учреждение государственной программы поддержки ветеранов.
"Государство должно не только чтить подвиг прошлого, но и передавать его ценности будущим поколениям", - заключил Боля.
В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
Комсомольцы Ярославской области передают летчикам 996-го штурмового авиаполка эскадрилью штурмовиков Ил-2 "Ярославский комсомолец", построенных на средства, собранные молодежью области. В центре справа - секретарь Ярославского обкома ВЛКСМ Владимир Никитич Костаков пожимает руку уроженцу Ярославской области летчику, младшему лейтенанту Юрию Ивановичу Павлову. Москва, 1942 год.
Комсомольцы Ярославской области передают летчикам 996-го штурмового авиаполка эскадрилью штурмовиков Ил-2 "Ярославский комсомолец", построенных на средства, собранные молодежью области. В центре справа - секретарь Ярославского обкома ВЛКСМ Владимир Никитич Костаков пожимает руку уроженцу Ярославской области летчику, младшему лейтенанту Юрию Ивановичу Павлову. Москва, 1942 год.
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