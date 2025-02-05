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Оппозиция в Молдавии предложила масштабно отметить 80-летие Победы - РИА Новости, 05.02.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
20:30 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/moldaviya-1997610026.html
Оппозиция в Молдавии предложила масштабно отметить 80-летие Победы
Оппозиция в Молдавии предложила масштабно отметить 80-летие Победы - РИА Новости, 05.02.2025
Оппозиция в Молдавии предложила масштабно отметить 80-летие Победы
Парламентская группа от оппозиционного в Молдавии блока "Победа" направила в парламент республики проект решения о проведении масштабных мероприятий к 80-летию... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T20:30:00+03:00
2025-02-05T20:30:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
молдавия
василий боля
блок "победа"
80-летие победы в великой отечественной войне
день победы. подготовка к празднику
день победы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/09/1944925030_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_718adfc3ec285626d028a09d81fcb511.jpg
КИШИНЕВ, 5 фев – РИА Новости. Парламентская группа от оппозиционного в Молдавии блока "Победа" направила в парламент республики проект решения о проведении масштабных мероприятий к 80-летию Великой Победы, заявил в среду депутат Василий Боля. В Молдавии, как и в других странах постсоветского пространства, тема Великой Отечественной войны остается важной частью исторической памяти. Однако в последние годы наблюдаются попытки пересмотра роли и значения событий тех лет, что вызывает дискуссии в обществе. "В память о подвиге предков необходимо сохранить, а ветераны должны получать реальную поддержку от государства. Мы направили в бюро парламента соответствующий законопроект. В нем предложено организовать торжественные мероприятия в Кишиневе, Бельцах и Комрате с участием ветеранов, молодежи и общественных деятелей. Мы предлагаем обеспечить широкое освещение событий через общественный телеканал "Молдова-1" и другие СМИ, чтобы 80-летие Великой Победы стало главной темой в медиапространстве", - написал Боля в своем Telegram-канале. Политик также отметил, что в проекте предусмотрены выпуск юбилейной медали "80 лет Победы" для вручения ветеранам, включая тех, кто проживает за границей, и выделение единовременной денежной помощи ветеранам и семьям погибших воинов. Депутат подчеркнул, что важно организовать встречи военных с ветеранами для передачи молодым поколениям правды о подвиге предков. "Мы предлагаем провести в школах и университетах патриотические уроки, направленные на укрепление исторической памяти и недопущение фальсификации истории", - добавил он. Кроме того, проект включает подготовку мемориального комплекса "Вечность" к торжественным мероприятиям, приведение в порядок памятников и мемориалов по всей стране, а также учреждение государственной программы поддержки ветеранов. "Государство должно не только чтить подвиг прошлого, но и передавать его ценности будущим поколениям", - заключил Боля. В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
https://ria.ru/20250202/putin-1996880919.html
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в мире, молдавия, василий боля, блок "победа" , 80-летие победы в великой отечественной войне, день победы. подготовка к празднику, день победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Молдавия, Василий Боля, Блок "Победа" , 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, День Победы. Подготовка к празднику, День Победы
Оппозиция в Молдавии предложила масштабно отметить 80-летие Победы

Блок "Победа" предложил масштабно отметить 80-летие окончания ВОВ

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкПразднование 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Кишиневе
Празднование 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
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КИШИНЕВ, 5 фев – РИА Новости. Парламентская группа от оппозиционного в Молдавии блока "Победа" направила в парламент республики проект решения о проведении масштабных мероприятий к 80-летию Великой Победы, заявил в среду депутат Василий Боля.
В Молдавии, как и в других странах постсоветского пространства, тема Великой Отечественной войны остается важной частью исторической памяти. Однако в последние годы наблюдаются попытки пересмотра роли и значения событий тех лет, что вызывает дискуссии в обществе.
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"В память о подвиге предков необходимо сохранить, а ветераны должны получать реальную поддержку от государства. Мы направили в бюро парламента соответствующий законопроект. В нем предложено организовать торжественные мероприятия в Кишиневе, Бельцах и Комрате с участием ветеранов, молодежи и общественных деятелей. Мы предлагаем обеспечить широкое освещение событий через общественный телеканал "Молдова-1" и другие СМИ, чтобы 80-летие Великой Победы стало главной темой в медиапространстве", - написал Боля в своем Telegram-канале.
Политик также отметил, что в проекте предусмотрены выпуск юбилейной медали "80 лет Победы" для вручения ветеранам, включая тех, кто проживает за границей, и выделение единовременной денежной помощи ветеранам и семьям погибших воинов.
Депутат подчеркнул, что важно организовать встречи военных с ветеранами для передачи молодым поколениям правды о подвиге предков.
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"Мы предлагаем провести в школах и университетах патриотические уроки, направленные на укрепление исторической памяти и недопущение фальсификации истории", - добавил он.
Кроме того, проект включает подготовку мемориального комплекса "Вечность" к торжественным мероприятиям, приведение в порядок памятников и мемориалов по всей стране, а также учреждение государственной программы поддержки ветеранов.
"Государство должно не только чтить подвиг прошлого, но и передавать его ценности будущим поколениям", - заключил Боля.
В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
Тыл на линии фронта. Как строили будущее под бомбежками
© РИА Новости / Самарий Гурарий | Перейти в медиабанкОбоз с продовольствием, собранный колхозниками Ярославской области для фронта. Ярославль, 1941 год.
Обоз с продовольствием, собранный колхозниками Ярославской области для фронта.
Обоз с продовольствием, собранный колхозниками Ярославской области для фронта. Ярославль, 1941 год.
© РИА Новости / Самарий Гурарий
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1 из 8
© РИА Новости / Иван Шагин | Перейти в медиабанкПодготовка бронепоезда № 681 "Смерть немецким оккупантам" для отправки на фронт в Локомотивном депо имени Ильича Московской железной дороги. Москва, 1941 год.
Подготовка бронепоезда № 681 Смерть немецким оккупантам для отправки на фронт в Локомотивном депо имени Ильича Московской железной дороги.
Подготовка бронепоезда № 681 "Смерть немецким оккупантам" для отправки на фронт в Локомотивном депо имени Ильича Московской железной дороги. Москва, 1941 год.
© РИА Новости / Иван Шагин
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2 из 8
© РИА Новости / Анатолий Гаранин | Перейти в медиабанкРаботницы кондитерской фабрики "Красный Октябрь" готовят подарки для бойцов Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Москва, 1941 год.
Работницы кондитерской фабрики Красный Октябрь готовят подарки для бойцов Рабоче-Крестьянской Красной Армии.
Работницы кондитерской фабрики "Красный Октябрь" готовят подарки для бойцов Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Москва, 1941 год.
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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3 из 8
© РИА Новости / Иван Шагин | Перейти в медиабанкКомсомольцы Ярославской области передают летчикам 996-го штурмового авиаполка эскадрилью штурмовиков Ил-2 "Ярославский комсомолец", построенных на средства, собранные молодежью области. В центре справа - секретарь Ярославского обкома ВЛКСМ Владимир Никитич Костаков пожимает руку уроженцу Ярославской области летчику, младшему лейтенанту Юрию Ивановичу Павлову. Москва, 1942 год.
Комсомольцы Ярославской области передают летчикам 996-го штурмового авиаполка эскадрилью штурмовиков Ил-2 Ярославский комсомолец, построенных на средства, собранные молодежью области. В центре справа - секретарь Ярославского обкома ВЛКСМ Владимир Никитич Костаков пожимает руку уроженцу Ярославской области летчику, младшему лейтенанту Юрию Ивановичу Павлову.
Комсомольцы Ярославской области передают летчикам 996-го штурмового авиаполка эскадрилью штурмовиков Ил-2 "Ярославский комсомолец", построенных на средства, собранные молодежью области. В центре справа - секретарь Ярославского обкома ВЛКСМ Владимир Никитич Костаков пожимает руку уроженцу Ярославской области летчику, младшему лейтенанту Юрию Ивановичу Павлову. Москва, 1942 год.
© РИА Новости / Иван Шагин
Перейти в медиабанк
4 из 8
© РИА Новости / Александр Красавин | Перейти в медиабанк

Учащиеся школы фабрично-заводского обучения (ФЗО) собирают мины. Москва, 1942 год.

Учащиеся школы фабрично-заводского обучения (ФЗО) собирают мины.

Учащиеся школы фабрично-заводского обучения (ФЗО) собирают мины. Москва, 1942 год.

© РИА Новости / Александр Красавин
Перейти в медиабанк
5 из 8
© РИА Новости / Анатолий Гаранин | Перейти в медиабанкСолистка Московской консерватории Галина Баринова (слева) дает концерт в госпитале для раненных бойцов Красной Армии. Ленинград, 1943 год.
Скрипачка Галина Баринова в госпитале в блокадном Ленинграде
Солистка Московской консерватории Галина Баринова (слева) дает концерт в госпитале для раненных бойцов Красной Армии. Ленинград, 1943 год.
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в медиабанк
6 из 8
© РИА Новости / Анатолий Гаранин | Перейти в медиабанкЛов рыбы на Волге. Россия, 1944 год.
Лов рыбы на Волге.
Лов рыбы на Волге. Россия, 1944 год.
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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7 из 8
© РИА Новости / Анатолий Гаранин | Перейти в медиабанкДобыча угля на шахте "Тулауголь". Тульская область, 1944 год.
Добыча угля на шахте Тулауголь.
Добыча угля на шахте "Тулауголь". Тульская область, 1944 год.
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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8 из 8
Обоз с продовольствием, собранный колхозниками Ярославской области для фронта. Ярославль, 1941 год.
© РИА Новости / Самарий Гурарий
Перейти в медиабанк
1 из 8
Подготовка бронепоезда № 681 "Смерть немецким оккупантам" для отправки на фронт в Локомотивном депо имени Ильича Московской железной дороги. Москва, 1941 год.
© РИА Новости / Иван Шагин
Перейти в медиабанк
2 из 8
Работницы кондитерской фабрики "Красный Октябрь" готовят подарки для бойцов Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Москва, 1941 год.
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в медиабанк
3 из 8
Комсомольцы Ярославской области передают летчикам 996-го штурмового авиаполка эскадрилью штурмовиков Ил-2 "Ярославский комсомолец", построенных на средства, собранные молодежью области. В центре справа - секретарь Ярославского обкома ВЛКСМ Владимир Никитич Костаков пожимает руку уроженцу Ярославской области летчику, младшему лейтенанту Юрию Ивановичу Павлову. Москва, 1942 год.
© РИА Новости / Иван Шагин
Перейти в медиабанк
4 из 8

Учащиеся школы фабрично-заводского обучения (ФЗО) собирают мины. Москва, 1942 год.

© РИА Новости / Александр Красавин
Перейти в медиабанк
5 из 8
Солистка Московской консерватории Галина Баринова (слева) дает концерт в госпитале для раненных бойцов Красной Армии. Ленинград, 1943 год.
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в медиабанк
6 из 8
Лов рыбы на Волге. Россия, 1944 год.
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в медиабанк
7 из 8
Добыча угля на шахте "Тулауголь". Тульская область, 1944 год.
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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