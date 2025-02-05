https://ria.ru/20250205/marochko-1997425827.html

ВС России расширили зону контроля на Сватовском направлении, заявил Марочко

ВС России расширили зону контроля на Сватовском направлении, заявил Марочко - РИА Новости, 05.02.2025

ВС России расширили зону контроля на Сватовском направлении, заявил Марочко

ВС РФ заняли порядка 3 гектаров юго-западнее села Терны в ДНР и более чем на километр вклинились в оборону ВСУ у Ивановки на сватовско-кременском направлении,... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T07:03:00+03:00

2025-02-05T07:03:00+03:00

2025-02-05T07:03:00+03:00

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донецкая народная республика

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ЛУГАНСК, 5 фев – РИА Новости. ВС РФ заняли порядка 3 гектаров юго-западнее села Терны в ДНР и более чем на километр вклинились в оборону ВСУ у Ивановки на сватовско-кременском направлении, рассказал РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "На сватовско-кременском направлении ВС РФ расширили зону контроля. После закрепления наших войск на новых позициях в районе населенного пункта Колодези ВС РФ начали расширять и улучшать свое положение по флангам. В ходе активных боевых действий под наш контроль перешли около трех гектаров юго-западнее Тернов. На северо-западе Ивановки передовые порядки (передовые группы - ред.) вклинились в оборону противника на глубину 1 200 метров, а также продвинулись более 5 километров по фронту", - сообщил Марочко.

https://ria.ru/20250204/front-1997011305.html

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донецкая народная республика, андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность