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ВС России расширили зону контроля на Сватовском направлении, заявил Марочко - РИА Новости, 05.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:03 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/marochko-1997425827.html
ВС России расширили зону контроля на Сватовском направлении, заявил Марочко
ВС России расширили зону контроля на Сватовском направлении, заявил Марочко - РИА Новости, 05.02.2025
ВС России расширили зону контроля на Сватовском направлении, заявил Марочко
ВС РФ заняли порядка 3 гектаров юго-западнее села Терны в ДНР и более чем на километр вклинились в оборону ВСУ у Ивановки на сватовско-кременском направлении,... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T07:03:00+03:00
2025-02-05T07:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
андрей марочко
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
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ЛУГАНСК, 5 фев – РИА Новости. ВС РФ заняли порядка 3 гектаров юго-западнее села Терны в ДНР и более чем на километр вклинились в оборону ВСУ у Ивановки на сватовско-кременском направлении, рассказал РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "На сватовско-кременском направлении ВС РФ расширили зону контроля. После закрепления наших войск на новых позициях в районе населенного пункта Колодези ВС РФ начали расширять и улучшать свое положение по флангам. В ходе активных боевых действий под наш контроль перешли около трех гектаров юго-западнее Тернов. На северо-западе Ивановки передовые порядки (передовые группы - ред.) вклинились в оборону противника на глубину 1 200 метров, а также продвинулись более 5 километров по фронту", - сообщил Марочко.
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донецкая народная республика, андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России расширили зону контроля на Сватовском направлении, заявил Марочко

Марочко: ВС России заняли около трех гектаров юго-западнее села Терны в ДНР

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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ЛУГАНСК, 5 фев – РИА Новости. ВС РФ заняли порядка 3 гектаров юго-западнее села Терны в ДНР и более чем на километр вклинились в оборону ВСУ у Ивановки на сватовско-кременском направлении, рассказал РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"На сватовско-кременском направлении ВС РФ расширили зону контроля. После закрепления наших войск на новых позициях в районе населенного пункта Колодези ВС РФ начали расширять и улучшать свое положение по флангам. В ходе активных боевых действий под наш контроль перешли около трех гектаров юго-западнее Тернов. На северо-западе Ивановки передовые порядки (передовые группы - ред.) вклинились в оборону противника на глубину 1 200 метров, а также продвинулись более 5 километров по фронту", - сообщил Марочко.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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