https://ria.ru/20250205/krym-1997463852.html

В парламенте Крыма прокомментировали слова Зеленского о новых регионах

В парламенте Крыма прокомментировали слова Зеленского о новых регионах - РИА Новости, 05.02.2025

В парламенте Крыма прокомментировали слова Зеленского о новых регионах

Первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков назвал заявление Владимира Зеленского о невозможности вернуть контроль над территориями, вошедшими в... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T11:31:00+03:00

2025-02-05T11:31:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев — РИА Новости. Первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков назвал заявление Владимира Зеленского о невозможности вернуть контроль над территориями, вошедшими в состав Российской Федерации, наступлением периода правды. Ранее Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану признал, что Украина не может вернуть все утраченные в боевых действиях территории, так как не может потерять "миллионы людей ради результата, который может не случиться". "Сегодня у Зеленского наступил период правды, который прежде всего связан с успехами российской армии на линии фронта в зоне СВО, а также с изменением геополитической обстановки из-за прихода в США к власти новой администрации", — сказал Цеков РИА Новости. Он призвал Зеленского не останавливаться на достигнутом и продолжить курс, взятый на озвучивание правды. "Зеленскому следует следующим шагом признать свою нелегитимность и вину за развязывание военного конфликта на Украине", — подчеркнул Цеков. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно". В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.

https://ria.ru/20250205/zelenskiy-1997443728.html

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россия, украина, севастополь, владимир зеленский, сергей цеков, владимир путин, оон, в мире