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Косачев прокомментировал выход США из Совета по правам человека ООН - РИА Новости, 05.02.2025
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09:44 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/kosachev-1997440348.html
Косачев прокомментировал выход США из Совета по правам человека ООН
Косачев прокомментировал выход США из Совета по правам человека ООН - РИА Новости, 05.02.2025
Косачев прокомментировал выход США из Совета по правам человека ООН
Политика США при новом президента Дональде Трампе будет избавлена от любых сантиментов, он будет считать правильным только то, что хорошо для Штатов, поэтому... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T09:44:00+03:00
2025-02-05T09:44:00+03:00
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Политика США при новом президента Дональде Трампе будет избавлена от любых сантиментов, он будет считать правильным только то, что хорошо для Штатов, поэтому мир ожидает новых потрясений, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя выход США из Совета по правам человека ООН. Ранее Трамп подписал указ о выходе Штатов из Совета по правам человека ООН и Ближневосточного агентства для помощи палестинским беженцам (БАПОР). "То есть, когда США нужно было использовать эту площадку для усиления международного давления на Россию, то она их вполне устраивала. Но как только СПЧ попытался поиграть в объективность, то разом оказался "предвзятым и несправедливым". Еще одно свидетельство того, что при Трампе политика США будет избавлена от каких-либо сантиментов. Ни гуманизма, ни тем более филантропии. Хорошо только то, что хорошо для США. И это предвестник очень серьезных потрясений для мировой политики", - написал Косачев в своем телеграм-канале. Сенатор отметил, что России не привыкать к таким "гримасам однополярности". При этом, подчеркнул политик, союзникам США еще предстоит испытать на себе поговорку "кто сеет ветер, тот пожнёт бурю". "Трамп - тот еще буревестник. Но другого в обозримом будущем не будет. И чем быстрее мировое большинство прирастет бывшими бездумными и безгласными союзниками США по однополярности, тем меньше останется пространства для потрясений и бурь "Made in USA", - констатировал Косачев.
https://ria.ru/20250205/peregovory-1997352351.html
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в мире, цены на нефть, сша, россия, дональд трамп, константин косачев, оон, совет федерации рф
В мире, Цены на нефть, США, Россия, Дональд Трамп, Константин Косачев, ООН, Совет Федерации РФ
Косачев прокомментировал выход США из Совета по правам человека ООН

Косачев: политика США при Трампе будет избавлена от любых сантиментов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкКонстантин Косачев
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Константин Косачев. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Политика США при новом президента Дональде Трампе будет избавлена от любых сантиментов, он будет считать правильным только то, что хорошо для Штатов, поэтому мир ожидает новых потрясений, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя выход США из Совета по правам человека ООН.
Ранее Трамп подписал указ о выходе Штатов из Совета по правам человека ООН и Ближневосточного агентства для помощи палестинским беженцам (БАПОР).
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Геополитический контекст переговоров Путина и Трампа
08:00
"То есть, когда США нужно было использовать эту площадку для усиления международного давления на Россию, то она их вполне устраивала. Но как только СПЧ попытался поиграть в объективность, то разом оказался "предвзятым и несправедливым". Еще одно свидетельство того, что при Трампе политика США будет избавлена от каких-либо сантиментов. Ни гуманизма, ни тем более филантропии. Хорошо только то, что хорошо для США. И это предвестник очень серьезных потрясений для мировой политики", - написал Косачев в своем телеграм-канале.
Сенатор отметил, что России не привыкать к таким "гримасам однополярности". При этом, подчеркнул политик, союзникам США еще предстоит испытать на себе поговорку "кто сеет ветер, тот пожнёт бурю".
"Трамп - тот еще буревестник. Но другого в обозримом будущем не будет. И чем быстрее мировое большинство прирастет бывшими бездумными и безгласными союзниками США по однополярности, тем меньше останется пространства для потрясений и бурь "Made in USA", - констатировал Косачев.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
США вышли из Совета ООН по правам человека и БАПОР
Вчера, 23:00
 
В миреЦены на нефтьСШАРоссияДональд ТрампКонстантин КосачевООНСовет Федерации РФ
 
 
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