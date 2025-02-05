https://ria.ru/20250205/klimov-1997548303.html

Климов оценил перспективы переговоров России и США

Климов оценил перспективы переговоров России и США - РИА Новости, 05.02.2025

Климов оценил перспективы переговоров России и США

Переговоры между Россией и США могут идти как по линии ведомств, так и на уровне руководства стран, главное – чтобы эти контакты помогали нормализации ситуации, РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T16:20:00+03:00

2025-02-05T16:20:00+03:00

2025-02-05T16:20:00+03:00

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Переговоры между Россией и США могут идти как по линии ведомств, так и на уровне руководства стран, главное – чтобы эти контакты помогали нормализации ситуации, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что контакты РФ и США по линии отдельных ведомств идут, в последнее время они интенсифицировались. "Форматы могут быть разными. Есть практика, когда первые контакты начинаются на техническом уровне, затем они уровень повышают, повышают. Но такая логика обычно работает, когда между странами нет очень серьёзного пробела в отношениях, и когда просто работают соответствующие административные службы там и там, в нормальном режиме, в этом случае такого рода алгоритм наиболее приемлем", - сказал Климов в ходе видеоинтервью в "Парламентской газете", отвечая на соответствующий вопрос. По его словам, в ситуации, которая сложилась на сегодняшний день, "добавляется очень важный, серьёзный риск". "Любое недоразумение и две сверхдержавы толком не имеют возможности адекватно отреагировать, чтобы, не дай Бог, не привести по недоразумению мир к катастрофе", - сказал политик. Климов отметил, что не случайно американские исследователи "эту стрелочку на часах судного дня приближают (до полуночи) чуть ли не на каждую секунду, там ничего хорошего в этом нет". "На мой взгляд, господин (Дональд) Трамп это прекрасно понимает, его команда. И в этом отношении я не исключаю, что первым шагом может, например, быть телефонный разговор. Это самое простое с точки зрения технологий. То есть, договариваются лидеры о телефонном разговоре, и в рамках этого телефонного разговора, это может быть и видеоконференция, они просто обсуждают, что самое главное, некую повестку между собой", - сказал парламентарий. И, обсудив эту повестку, поняв, по каким пунктам они готовы разговаривать, дальше они смотрят, где и когда целесообразно и как целесообразно по этим пунктам двинуться на их логике, добавил сенатор. "Иногда бывает достаточно такого звонка, чтобы дать поручение, скажем, министру иностранных дел, госсекретарю или каким-то ведомствам, или работникам наших Совбезов. Это уже другое. Но самое главное заключается в том, что важно даже не очерёдность, звонок и все остальное, либо подготовительная работа, потом уже встреча, а важно то, чтобы эта встреча и последующие встречи, они помогали нормализации ситуации", - считает законодатель. Климов отметил, что в России следят за всеми сигналами, которые идут из Соединенных Штатов Америки. "Мы о своей готовности неоднократно заявляли. Мы свои принципы по тем или иным проблемам уже давно обнародовали", - заключил он.

https://ria.ru/20250205/peregovory-1997352351.html

https://ria.ru/20250205/peskov-1997478205.html

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политика, россия, сша, андрей климов, дмитрий песков, совет федерации рф