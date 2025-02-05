https://ria.ru/20250205/khakhaleva-1997554780.html

Экс-судью Хахалеву передали полиции после ее ареста в Баку

Экс-судью Хахалеву передали полиции после ее ареста в Баку - РИА Новости, 05.02.2025

Экс-судью Хахалеву передали полиции после ее ареста в Баку

Экс-судья Краснодарского краевого суда России Елена Хахалева, арестованная в Баку, передана под надзор полиции, сообщает в среду пресс-служба Генеральной... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T16:44:00+03:00

2025-02-05T16:44:00+03:00

2025-02-05T17:53:00+03:00

баку

азербайджан

елена хахалева

россия

краснодарский краевой суд

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153030/85/1530308507_0:0:1036:583_1920x0_80_0_0_4a9d13973ad87799c9c7cddda0680391.jpg

БАКУ, 5 фев – РИА Новости. Экс-судья Краснодарского краевого суда России Елена Хахалева, арестованная в Баку, передана под надзор полиции, сообщает в среду пресс-служба Генеральной прокуратуры Азербайджана.В Бакинском апелляционном суде была рассмотрена апелляционная жалоба Хахалевой, объявленной в международный розыск Следственным комитетом РФ, об изменении меры пресечения."Решением суда от 4 февраля 2025 года мера пресечения в виде ареста в отношении Е.Хахалевой была отменена, и прокуратурой Хазарского района Баку в отношении нее избрана мера пресечения в виде передачи под надзор полиции. В настоящее время рассматриваются документы об экстрадиции Е.Хахалевой, поступившие в Генеральную прокуратуру Азербайджана от Генеральной прокуратуры Российской Федерации", - говорится в сообщении.По данным азербайджанской генпрокуратуры, 24 января в отношении Хахалевой было вынесено решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 40 суток. Мера пресечения в виде заключения под стражу была избрана с целью осуществления правовых процедур, связанных с экстрадицией.

https://ria.ru/20250119/arest-1994430930.html

https://ria.ru/20241229/moskva-1991967196.html

баку

азербайджан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

баку, азербайджан, елена хахалева, россия, краснодарский краевой суд, происшествия