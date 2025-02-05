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Экс-судью Хахалеву передали полиции после ее ареста в Баку - РИА Новости, 05.02.2025
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16:44 05.02.2025 (обновлено: 17:53 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/khakhaleva-1997554780.html
Экс-судью Хахалеву передали полиции после ее ареста в Баку
Экс-судью Хахалеву передали полиции после ее ареста в Баку - РИА Новости, 05.02.2025
Экс-судью Хахалеву передали полиции после ее ареста в Баку
Экс-судья Краснодарского краевого суда России Елена Хахалева, арестованная в Баку, передана под надзор полиции, сообщает в среду пресс-служба Генеральной... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T16:44:00+03:00
2025-02-05T17:53:00+03:00
баку
азербайджан
елена хахалева
россия
краснодарский краевой суд
происшествия
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БАКУ, 5 фев – РИА Новости. Экс-судья Краснодарского краевого суда России Елена Хахалева, арестованная в Баку, передана под надзор полиции, сообщает в среду пресс-служба Генеральной прокуратуры Азербайджана.В Бакинском апелляционном суде была рассмотрена апелляционная жалоба Хахалевой, объявленной в международный розыск Следственным комитетом РФ, об изменении меры пресечения."Решением суда от 4 февраля 2025 года мера пресечения в виде ареста в отношении Е.Хахалевой была отменена, и прокуратурой Хазарского района Баку в отношении нее избрана мера пресечения в виде передачи под надзор полиции. В настоящее время рассматриваются документы об экстрадиции Е.Хахалевой, поступившие в Генеральную прокуратуру Азербайджана от Генеральной прокуратуры Российской Федерации", - говорится в сообщении.По данным азербайджанской генпрокуратуры, 24 января в отношении Хахалевой было вынесено решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 40 суток. Мера пресечения в виде заключения под стражу была избрана с целью осуществления правовых процедур, связанных с экстрадицией.
https://ria.ru/20250119/arest-1994430930.html
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баку, азербайджан, елена хахалева, россия, краснодарский краевой суд, происшествия
Баку, Азербайджан, Елена Хахалева, Россия, Краснодарский краевой суд, Происшествия
Экс-судью Хахалеву передали полиции после ее ареста в Баку

Кубанскую экс-судью Хахалеву передали полиции после ее ареста в Баку

© Россия 24 Судья Елена Хахалева
Судья Елена Хахалева - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© Россия 24
Судья Елена Хахалева. Архивное фото
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БАКУ, 5 фев – РИА Новости. Экс-судья Краснодарского краевого суда России Елена Хахалева, арестованная в Баку, передана под надзор полиции, сообщает в среду пресс-служба Генеральной прокуратуры Азербайджана.
В Бакинском апелляционном суде была рассмотрена апелляционная жалоба Хахалевой, объявленной в международный розыск Следственным комитетом РФ, об изменении меры пресечения.
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"Решением суда от 4 февраля 2025 года мера пресечения в виде ареста в отношении Е.Хахалевой была отменена, и прокуратурой Хазарского района Баку в отношении нее избрана мера пресечения в виде передачи под надзор полиции. В настоящее время рассматриваются документы об экстрадиции Е.Хахалевой, поступившие в Генеральную прокуратуру Азербайджана от Генеральной прокуратуры Российской Федерации", - говорится в сообщении.
По данным азербайджанской генпрокуратуры, 24 января в отношении Хахалевой было вынесено решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 40 суток. Мера пресечения в виде заключения под стражу была избрана с целью осуществления правовых процедур, связанных с экстрадицией.
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БакуАзербайджанЕлена ХахалеваРоссияКраснодарский краевой судПроисшествия
 
 
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