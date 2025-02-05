https://ria.ru/20250205/khakhaleva-1997554780.html
Экс-судью Хахалеву передали полиции после ее ареста в Баку
Экс-судью Хахалеву передали полиции после ее ареста в Баку - РИА Новости, 05.02.2025
Экс-судью Хахалеву передали полиции после ее ареста в Баку
Экс-судья Краснодарского краевого суда России Елена Хахалева, арестованная в Баку, передана под надзор полиции, сообщает в среду пресс-служба Генеральной... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T16:44:00+03:00
2025-02-05T16:44:00+03:00
2025-02-05T17:53:00+03:00
баку
азербайджан
елена хахалева
россия
краснодарский краевой суд
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153030/85/1530308507_0:0:1036:583_1920x0_80_0_0_4a9d13973ad87799c9c7cddda0680391.jpg
БАКУ, 5 фев – РИА Новости. Экс-судья Краснодарского краевого суда России Елена Хахалева, арестованная в Баку, передана под надзор полиции, сообщает в среду пресс-служба Генеральной прокуратуры Азербайджана.В Бакинском апелляционном суде была рассмотрена апелляционная жалоба Хахалевой, объявленной в международный розыск Следственным комитетом РФ, об изменении меры пресечения."Решением суда от 4 февраля 2025 года мера пресечения в виде ареста в отношении Е.Хахалевой была отменена, и прокуратурой Хазарского района Баку в отношении нее избрана мера пресечения в виде передачи под надзор полиции. В настоящее время рассматриваются документы об экстрадиции Е.Хахалевой, поступившие в Генеральную прокуратуру Азербайджана от Генеральной прокуратуры Российской Федерации", - говорится в сообщении.По данным азербайджанской генпрокуратуры, 24 января в отношении Хахалевой было вынесено решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 40 суток. Мера пресечения в виде заключения под стражу была избрана с целью осуществления правовых процедур, связанных с экстрадицией.
https://ria.ru/20250119/arest-1994430930.html
https://ria.ru/20241229/moskva-1991967196.html
баку
азербайджан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153030/85/1530308507_171:0:955:588_1920x0_80_0_0_a1927f4a7f4a324440fa3862db92ac26.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
баку, азербайджан, елена хахалева, россия, краснодарский краевой суд, происшествия
Баку, Азербайджан, Елена Хахалева, Россия, Краснодарский краевой суд, Происшествия
Экс-судью Хахалеву передали полиции после ее ареста в Баку
Кубанскую экс-судью Хахалеву передали полиции после ее ареста в Баку