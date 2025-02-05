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ХАМАС назвало соглашение с Израилем о перемирии убедительным - РИА Новости, 05.02.2025
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04:22 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/hamas-1997417815.html
ХАМАС назвало соглашение с Израилем о перемирии убедительным
ХАМАС назвало соглашение с Израилем о перемирии убедительным - РИА Новости, 05.02.2025
ХАМАС назвало соглашение с Израилем о перемирии убедительным
Палестинское движение ХАМАС считает достигнутое с Израилем соглашение о перемирии в секторе Газа и обмене израильских заложников на палестинских заключенных... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T04:22:00+03:00
2025-02-05T04:22:00+03:00
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС считает достигнутое с Израилем соглашение о перемирии в секторе Газа и обмене израильских заложников на палестинских заключенных убедительным, заявил РИА Новости замглавы политбюро движения Муса Абу Марзук. "Если бы оно не было убедительным для ХАМАС, оно бы не было подписано. Вы знаете, что это соглашение было представлено после резолюции Совета безопасности (ООН – ред.), одобренной движением и отвергнутой Израилем 23 марта", - сказал Абу Марзук. Собеседник агентства отметил, что в рамках январского соглашения Израиль был вынужден согласиться на те же условия, которые ранее отверг в марте минувшего года. "Сейчас мы находимся в процессе реализации этого соглашения", - добавил Абу Марзук. С 19 января в секторе Газа реализуется первый этап сделки между Израилем и ХАМАС о перемирии и обмене израильских заложников на палестинских заключенных, рассчитанный на 42 дня. За две недели реализации соглашения Израиль получил 18 заложников и освободил из тюрем более 500 палестинских заключенных, включая тех, кто был осужден на пожизненные сроки за терроризм. Параллельно в рамках сделки Израиль позволил жителями сектора Газа перемещаться с юга на север анклава, а израильские войска покидают позиции внутри сектора Газа в соответствии с соглашением. С началом перемирия возросли поставки гуманитарной помощи в анклав. Второй этап сделки подразумевает полное прекращение войны в секторе Газа и полный вывод израильских войск в обмен на освобождение всех удерживаемых в Газе заложников, включая погибших. Известно при этом, что Израиль не готов прекращать войну, пока ХАМАС сохраняет контроль над анклавом. ХАМАС в свою очередь заявляет, что выполнит свою часть сделки только при получении гарантий, что Израиль прекратит войну и выведет свои силы из палестинского анклава.
https://ria.ru/20250205/hamas-1997414776.html
https://ria.ru/20250204/lavrov-1997288816.html
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в мире, израиль, муса абу марзук, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Муса Абу Марзук, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
ХАМАС назвало соглашение с Израилем о перемирии убедительным

ХАМАС считает соглашение с Израилем о перемирии в Газе убедительным

© Фото : Рафаэль ДаминовЗамглавы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук
Замглавы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© Фото : Рафаэль Даминов
Замглавы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС считает достигнутое с Израилем соглашение о перемирии в секторе Газа и обмене израильских заложников на палестинских заключенных убедительным, заявил РИА Новости замглавы политбюро движения Муса Абу Марзук.
"Если бы оно не было убедительным для ХАМАС, оно бы не было подписано. Вы знаете, что это соглашение было представлено после резолюции Совета безопасности (ООН – ред.), одобренной движением и отвергнутой Израилем 23 марта", - сказал Абу Марзук.
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Собеседник агентства отметил, что в рамках январского соглашения Израиль был вынужден согласиться на те же условия, которые ранее отверг в марте минувшего года.
"Сейчас мы находимся в процессе реализации этого соглашения", - добавил Абу Марзук.
С 19 января в секторе Газа реализуется первый этап сделки между Израилем и ХАМАС о перемирии и обмене израильских заложников на палестинских заключенных, рассчитанный на 42 дня. За две недели реализации соглашения Израиль получил 18 заложников и освободил из тюрем более 500 палестинских заключенных, включая тех, кто был осужден на пожизненные сроки за терроризм. Параллельно в рамках сделки Израиль позволил жителями сектора Газа перемещаться с юга на север анклава, а израильские войска покидают позиции внутри сектора Газа в соответствии с соглашением. С началом перемирия возросли поставки гуманитарной помощи в анклав.
Второй этап сделки подразумевает полное прекращение войны в секторе Газа и полный вывод израильских войск в обмен на освобождение всех удерживаемых в Газе заложников, включая погибших. Известно при этом, что Израиль не готов прекращать войну, пока ХАМАС сохраняет контроль над анклавом. ХАМАС в свою очередь заявляет, что выполнит свою часть сделки только при получении гарантий, что Израиль прекратит войну и выведет свои силы из палестинского анклава.
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