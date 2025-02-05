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ХАМАС заявило о готовности вести переговоры с администрацией Трампа - РИА Новости, 05.02.2025
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03:37 05.02.2025 (обновлено: 03:38 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/hamas-1997414776.html
ХАМАС заявило о готовности вести переговоры с администрацией Трампа
ХАМАС заявило о готовности вести переговоры с администрацией Трампа - РИА Новости, 05.02.2025
ХАМАС заявило о готовности вести переговоры с администрацией Трампа
Палестинское движение ХАМАС готово установить контакт и вести переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа, сообщил РИА Новости замглавы политбюро РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T03:37:00+03:00
2025-02-05T03:38:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
муса абу марзук
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС готово установить контакт и вести переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа, сообщил РИА Новости замглавы политбюро движения Муса Абу Марзук. "Да, верно. Мы готовы к контакту и разговору с администрацией Трампа. В прошлом мы не возражали против контактов с администрацией (экс-президента США Джо) Байдена, Трампа или любой другой администрацией США, и мы открыты для переговоров со всеми международными сторонами", - сказал Абу Марзук. Собеседник агентства подчеркнул, что переговоры с США стали своего рода необходимостью для палестинского движения, поскольку страна является ключевым игроком в ближневосточном регионе. "Вот почему мы приветствовали переговоры с американцами и не возражаем против этого вопроса", - добавил Абу Марзук.
https://ria.ru/20250205/gaza-1997405478.html
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в мире, сша, дональд трамп, муса абу марзук, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, США, Дональд Трамп, Муса Абу Марзук, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
ХАМАС заявило о готовности вести переговоры с администрацией Трампа

ХАМАС готово установить контакт вести переговоры с администрацией Трампа

© AP Photo / Emrah GurelФлаг движения ХАМАС
Флаг движения ХАМАС - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© AP Photo / Emrah Gurel
Флаг движения ХАМАС. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС готово установить контакт и вести переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа, сообщил РИА Новости замглавы политбюро движения Муса Абу Марзук.
"Да, верно. Мы готовы к контакту и разговору с администрацией Трампа. В прошлом мы не возражали против контактов с администрацией (экс-президента США Джо) Байдена, Трампа или любой другой администрацией США, и мы открыты для переговоров со всеми международными сторонами", - сказал Абу Марзук.
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Собеседник агентства подчеркнул, что переговоры с США стали своего рода необходимостью для палестинского движения, поскольку страна является ключевым игроком в ближневосточном регионе.
"Вот почему мы приветствовали переговоры с американцами и не возражаем против этого вопроса", - добавил Абу Марзук.
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В миреСШАДональд ТрампМуса Абу МарзукХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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