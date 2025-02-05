https://ria.ru/20250205/hamas-1997414776.html

ХАМАС заявило о готовности вести переговоры с администрацией Трампа

ХАМАС заявило о готовности вести переговоры с администрацией Трампа - РИА Новости, 05.02.2025

ХАМАС заявило о готовности вести переговоры с администрацией Трампа

Палестинское движение ХАМАС готово установить контакт и вести переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа, сообщил РИА Новости замглавы политбюро РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T03:37:00+03:00

2025-02-05T03:37:00+03:00

2025-02-05T03:38:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

муса абу марзук

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979523015_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_47088edff5a14023ab80f2b07fc92b13.jpg

МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС готово установить контакт и вести переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа, сообщил РИА Новости замглавы политбюро движения Муса Абу Марзук. "Да, верно. Мы готовы к контакту и разговору с администрацией Трампа. В прошлом мы не возражали против контактов с администрацией (экс-президента США Джо) Байдена, Трампа или любой другой администрацией США, и мы открыты для переговоров со всеми международными сторонами", - сказал Абу Марзук. Собеседник агентства подчеркнул, что переговоры с США стали своего рода необходимостью для палестинского движения, поскольку страна является ключевым игроком в ближневосточном регионе. "Вот почему мы приветствовали переговоры с американцами и не возражаем против этого вопроса", - добавил Абу Марзук.

https://ria.ru/20250205/gaza-1997405478.html

https://ria.ru/20250205/tramp-1997413222.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, дональд трамп, муса абу марзук, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году