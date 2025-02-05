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Экс-губернатора Рязанской области обвинили в получении взятки - РИА Новости, 05.02.2025
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22:05 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/gubernator-1997616555.html
Экс-губернатора Рязанской области обвинили в получении взятки
Экс-губернатора Рязанской области обвинили в получении взятки - РИА Новости, 05.02.2025
Экс-губернатора Рязанской области обвинили в получении взятки
Бывшему губернатору Рязанской области, экс-сенатору от этого региона Николаю Любимову предъявлено обвинение по трём эпизодам получения особо крупной взятки в... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T22:05:00+03:00
2025-02-05T22:05:00+03:00
россия
рязанская область
николай любимов
происшествия
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Бывшему губернатору Рязанской области, экс-сенатору от этого региона Николаю Любимову предъявлено обвинение по трём эпизодам получения особо крупной взятки в период, когда он возглавлял регион, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Любимов обвиняется в совершении трех преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Преступления совершены в период его губернаторства", - рассказал собеседник агентства. По его словам, показания на Любимова дал ранее арестованный бывший вице-губернатор области Игорь Греков. Греков попал в СИЗО 14 июля 2023 года: по версии следствия, в 2018-2021 годах он брал от бизнесменов взятки за "помощь" с заключением государственных контрактов на поставки медицинского оборудования для лечебных учреждений Рязанской области. Вместе с ним арестована экс-замминистра здравоохранения региона, экс-сенатор Ирина Петина. Греков работал в должности вице-губернатора - первого заместителя председателя правительства Рязанской области в 2017-2021 годах. Его персона привлекла внимание СМИ после того, как в декабре 2020 года на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина журналистка из Рязани попросила присвоить ему звание Героя России, утверждая, что он якобы спас семь человек во время взрывов боеприпасов в Скопинском районе. Подтверждения этой информации не появилось. Пост вице-губернатора Греков покинул в январе 2021 года по собственному желанию. Николай Любимов, являвшийся тогда губернатором Рязанской области, заявлял, что Греков ушел сам и не был уволен по какой-либо порочащей статье. Позднее прокуратура региона сообщила, что губернатору вносилось представление по факту предоставления Грековым при назначении на должность ложных сведений об отсутствии погашенной судимости. Басманный суд Москвы в середине декабря арестовал Любимова на два месяца. Ему предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По данным следствия, Любимов "получил взятку в виде денег, иного имущества в особо крупном размере за общее покровительство и попустительство по службе в период руководства регионом". В 2017-2022 годах Любимов был губернатором Рязанской области, позднее он стал сенатором от региона. Совет Федерации за день до ареста принял решение о досрочном прекращении полномочий Любимова на основании его заявления.
https://ria.ru/20250204/eks-ministr-1997335460.html
https://ria.ru/20250204/pskov-1997260841.html
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россия, рязанская область, николай любимов, происшествия
Россия, Рязанская область, Николай Любимов, Происшествия
Экс-губернатора Рязанской области обвинили в получении взятки

Экс-губернатора Рязанской области Любимова обвинили в получении трех взяток

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкГубернатор Рязанской области Николай Любимов
Губернатор Рязанской области Николай Любимов - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Губернатор Рязанской области Николай Любимов. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Бывшему губернатору Рязанской области, экс-сенатору от этого региона Николаю Любимову предъявлено обвинение по трём эпизодам получения особо крупной взятки в период, когда он возглавлял регион, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Любимов обвиняется в совершении трех преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Преступления совершены в период его губернаторства", - рассказал собеседник агентства.
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По его словам, показания на Любимова дал ранее арестованный бывший вице-губернатор области Игорь Греков.
Греков попал в СИЗО 14 июля 2023 года: по версии следствия, в 2018-2021 годах он брал от бизнесменов взятки за "помощь" с заключением государственных контрактов на поставки медицинского оборудования для лечебных учреждений Рязанской области. Вместе с ним арестована экс-замминистра здравоохранения региона, экс-сенатор Ирина Петина.
Греков работал в должности вице-губернатора - первого заместителя председателя правительства Рязанской области в 2017-2021 годах. Его персона привлекла внимание СМИ после того, как в декабре 2020 года на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина журналистка из Рязани попросила присвоить ему звание Героя России, утверждая, что он якобы спас семь человек во время взрывов боеприпасов в Скопинском районе. Подтверждения этой информации не появилось.
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Пост вице-губернатора Греков покинул в январе 2021 года по собственному желанию. Николай Любимов, являвшийся тогда губернатором Рязанской области, заявлял, что Греков ушел сам и не был уволен по какой-либо порочащей статье. Позднее прокуратура региона сообщила, что губернатору вносилось представление по факту предоставления Грековым при назначении на должность ложных сведений об отсутствии погашенной судимости.
Басманный суд Москвы в середине декабря арестовал Любимова на два месяца. Ему предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По данным следствия, Любимов "получил взятку в виде денег, иного имущества в особо крупном размере за общее покровительство и попустительство по службе в период руководства регионом".
В 2017-2022 годах Любимов был губернатором Рязанской области, позднее он стал сенатором от региона. Совет Федерации за день до ареста принял решение о досрочном прекращении полномочий Любимова на основании его заявления.
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