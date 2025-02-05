https://ria.ru/20250205/es-1997466577.html

В ЕС недовольны действиями фон дер Ляйен, пишут СМИ

В ЕС недовольны действиями фон дер Ляйен, пишут СМИ - РИА Новости, 05.02.2025

В ЕС недовольны действиями фон дер Ляйен, пишут СМИ

В Евросоюзе недовольны тем фактом, что глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен оказывает большое влияние на внешнюю политику блока, пишет издание Politico... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T11:43:00+03:00

2025-02-05T11:43:00+03:00

2025-02-05T12:04:00+03:00

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. В Евросоюзе недовольны тем фактом, что глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен оказывает большое влияние на внешнюю политику блока, пишет издание Politico со ссылкой на дипломатов и депутата ЕС. "Урсула фон дер Ляйен использует любой случай, чтобы хотя бы немного ухватиться за внешнюю политику (ЕС - ред.). Разве внешняя политика не входит в компетенцию Совета (ЕС - ред.)?" - заявил в интервью изданию депутат Европарламента Начо Санчес Амор. Он призвал прояснить этот момент, поскольку, по его словам, это вводит в замешательство партнеров по всему миру. Издание со ссылкой на неназванных дипломатов ЕС пишет, что на прошлой неделе глава ЕК, не проконсультировавшись со странами-членами блока, сделала заявление о соглашении о партнерстве с Иорданией на сумму три миллиарда евро. "Нас поставили перед свершившимся фактом, хотя платить будем мы", - приводит издание слова одного из собеседников. По его словам, глава ЕК не впервые "выкидывает подобный трюк", чтобы наладить отношения с мировыми лидерами. "(Страны-члены - ред.) сыты этим по горло", - добавил дипломат.

https://ria.ru/20250128/lyayen-1995821718.html

https://ria.ru/20250203/ukraina-1997007315.html

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в мире, цены на нефть, иордания, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, politico