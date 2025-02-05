Рейтинг@Mail.ru
В ЕС недовольны действиями фон дер Ляйен, пишут СМИ - РИА Новости, 05.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:43 05.02.2025 (обновлено: 12:04 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/es-1997466577.html
В ЕС недовольны действиями фон дер Ляйен, пишут СМИ
В ЕС недовольны действиями фон дер Ляйен, пишут СМИ - РИА Новости, 05.02.2025
В ЕС недовольны действиями фон дер Ляйен, пишут СМИ
В Евросоюзе недовольны тем фактом, что глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен оказывает большое влияние на внешнюю политику блока, пишет издание Politico... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T11:43:00+03:00
2025-02-05T12:04:00+03:00
в мире
цены на нефть
иордания
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/07/1987923656_0:216:3072:1944_1920x0_80_0_0_3c6d61917a331c2cab801afd52a4f6cd.jpg
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. В Евросоюзе недовольны тем фактом, что глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен оказывает большое влияние на внешнюю политику блока, пишет издание Politico со ссылкой на дипломатов и депутата ЕС. "Урсула фон дер Ляйен использует любой случай, чтобы хотя бы немного ухватиться за внешнюю политику (ЕС - ред.). Разве внешняя политика не входит в компетенцию Совета (ЕС - ред.)?" - заявил в интервью изданию депутат Европарламента Начо Санчес Амор. Он призвал прояснить этот момент, поскольку, по его словам, это вводит в замешательство партнеров по всему миру. Издание со ссылкой на неназванных дипломатов ЕС пишет, что на прошлой неделе глава ЕК, не проконсультировавшись со странами-членами блока, сделала заявление о соглашении о партнерстве с Иорданией на сумму три миллиарда евро. "Нас поставили перед свершившимся фактом, хотя платить будем мы", - приводит издание слова одного из собеседников. По его словам, глава ЕК не впервые "выкидывает подобный трюк", чтобы наладить отношения с мировыми лидерами. "(Страны-члены - ред.) сыты этим по горло", - добавил дипломат.
https://ria.ru/20250128/lyayen-1995821718.html
https://ria.ru/20250203/ukraina-1997007315.html
иордания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/07/1987923656_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8f3dda51d53bb769d3ab83d8e98ae63d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, цены на нефть, иордания, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, politico
В мире, Цены на нефть, Иордания, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, Politico
В ЕС недовольны действиями фон дер Ляйен, пишут СМИ

Politico: в ЕС недовольны влиянием фон дер Ляйен на внешнюю политику блока

© Jean-Francois BadiasУрсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© Jean-Francois Badias
Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. В Евросоюзе недовольны тем фактом, что глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен оказывает большое влияние на внешнюю политику блока, пишет издание Politico со ссылкой на дипломатов и депутата ЕС.
"Урсула фон дер Ляйен использует любой случай, чтобы хотя бы немного ухватиться за внешнюю политику (ЕС - ред.). Разве внешняя политика не входит в компетенцию Совета (ЕС - ред.)?" - заявил в интервью изданию депутат Европарламента Начо Санчес Амор.
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
"Пойдет до конца": во Франции испугались плана фон дер Ляйен против Трампа
28 января, 06:52
Он призвал прояснить этот момент, поскольку, по его словам, это вводит в замешательство партнеров по всему миру.
Издание со ссылкой на неназванных дипломатов ЕС пишет, что на прошлой неделе глава ЕК, не проконсультировавшись со странами-членами блока, сделала заявление о соглашении о партнерстве с Иорданией на сумму три миллиарда евро.
"Нас поставили перед свершившимся фактом, хотя платить будем мы", - приводит издание слова одного из собеседников.
По его словам, глава ЕК не впервые "выкидывает подобный трюк", чтобы наладить отношения с мировыми лидерами.
"(Страны-члены - ред.) сыты этим по горло", - добавил дипломат.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Глава дипломатии ЕС отказалась даже обсуждать сокращение помощи Украине
3 февраля, 11:55
 
В миреЦены на нефтьИорданияУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссияPolitico
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала