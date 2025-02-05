https://ria.ru/20250205/es-1997434525.html

Евросоюз может ввести меры против крупнейших американских IT-компаний

Евросоюз может ввести меры против крупнейших американских IT-компаний - РИА Новости, 05.02.2025

Евросоюз может ввести меры против крупнейших американских IT-компаний

ЕС может принять ответные меры против крупнейших американских IT-компаний в случае введения США пошлин на европейские товары, пишет Financial Times со ссылкой... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T09:04:00+03:00

2025-02-05T09:04:00+03:00

2025-02-05T09:38:00+03:00

евросоюз

дональд трамп

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. ЕС может принять ответные меры против крупнейших американских IT-компаний в случае введения США пошлин на европейские товары, пишет Financial Times со ссылкой на источники."Евросоюз планирует принять ответные меры в отношении Кремниевой долины, если Дональд Трамп выполнит свои угрозы по введению пошлин в отношении блока", — говорится в материале.По словам собеседников издания, ЕК может применить "инструмент против принуждения", что позволит ввести меры, которые коснутся американской отрасли услуг, в частности работы крупнейших IT-компаний. Евросоюз рассматривает "все варианты", добавил источник.В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС подготовился к возможном вводу пошлин на импорт европейских товаров в США, будет проводить прагматичную политику и вести переговоры, если возникнет такая необходимость.Перспектива отношений Брюсселя с новой американской администрацией пока выглядит не самым лучшим образом. Трамп указывал на дефицит торгового баланса в сотни миллиардов долларов.Хозяин Белого дома также требовал от европейцев закупать большие объемы американских энергоресурсов.Кроме того, Трамп считает, что страны ЕС, входящие в НАТО, недостаточно вкладываются в обеспечение собственной безопасности.

https://ria.ru/20250205/rossiya-1997382312.html

https://ria.ru/20250202/putin-1996880719.html

https://ria.ru/20250202/evropa-1996906935.html

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евросоюз, дональд трамп, в мире, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, нато, брюссель, сша