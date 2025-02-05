Евросоюз может ввести меры против крупнейших американских IT-компаний
FT: Евросоюз может ввести меры против крупнейших американских IT-компаний
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. ЕС может принять ответные меры против крупнейших американских IT-компаний в случае введения США пошлин на европейские товары, пишет Financial Times со ссылкой на источники.
"Евросоюз планирует принять ответные меры в отношении Кремниевой долины, если Дональд Трамп выполнит свои угрозы по введению пошлин в отношении блока", — говорится в материале.
Трамп 1 февраля заявил, что введет импортные пошлины на товары из ЕС, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону. По данным британской газеты The Telegraph, Белый дом может установить тарифы в размере 10 процентов.
По словам собеседников издания, ЕК может применить "инструмент против принуждения", что позволит ввести меры, которые коснутся американской отрасли услуг, в частности работы крупнейших IT-компаний. Евросоюз рассматривает "все варианты", добавил источник.
В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС подготовился к возможном вводу пошлин на импорт европейских товаров в США, будет проводить прагматичную политику и вести переговоры, если возникнет такая необходимость.
Перспектива отношений Брюсселя с новой американской администрацией пока выглядит не самым лучшим образом. Трамп указывал на дефицит торгового баланса в сотни миллиардов долларов.
Хозяин Белого дома также требовал от европейцев закупать большие объемы американских энергоресурсов.
Кроме того, Трамп считает, что страны ЕС, входящие в НАТО, недостаточно вкладываются в обеспечение собственной безопасности.