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Евросоюз может ввести меры против крупнейших американских IT-компаний - РИА Новости, 05.02.2025
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09:04 05.02.2025 (обновлено: 09:38 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/es-1997434525.html
Евросоюз может ввести меры против крупнейших американских IT-компаний
Евросоюз может ввести меры против крупнейших американских IT-компаний - РИА Новости, 05.02.2025
Евросоюз может ввести меры против крупнейших американских IT-компаний
ЕС может принять ответные меры против крупнейших американских IT-компаний в случае введения США пошлин на европейские товары, пишет Financial Times со ссылкой... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T09:04:00+03:00
2025-02-05T09:38:00+03:00
евросоюз
дональд трамп
в мире
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. ЕС может принять ответные меры против крупнейших американских IT-компаний в случае введения США пошлин на европейские товары, пишет Financial Times со ссылкой на источники."Евросоюз планирует принять ответные меры в отношении Кремниевой долины, если Дональд Трамп выполнит свои угрозы по введению пошлин в отношении блока", — говорится в материале.По словам собеседников издания, ЕК может применить "инструмент против принуждения", что позволит ввести меры, которые коснутся американской отрасли услуг, в частности работы крупнейших IT-компаний. Евросоюз рассматривает "все варианты", добавил источник.В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС подготовился к возможном вводу пошлин на импорт европейских товаров в США, будет проводить прагматичную политику и вести переговоры, если возникнет такая необходимость.Перспектива отношений Брюсселя с новой американской администрацией пока выглядит не самым лучшим образом. Трамп указывал на дефицит торгового баланса в сотни миллиардов долларов.Хозяин Белого дома также требовал от европейцев закупать большие объемы американских энергоресурсов.Кроме того, Трамп считает, что страны ЕС, входящие в НАТО, недостаточно вкладываются в обеспечение собственной безопасности.
https://ria.ru/20250205/rossiya-1997382312.html
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евросоюз, дональд трамп, в мире, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, нато, брюссель, сша
Евросоюз, Дональд Трамп, В мире, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, НАТО, Брюссель, США
Евросоюз может ввести меры против крупнейших американских IT-компаний

FT: Евросоюз может ввести меры против крупнейших американских IT-компаний

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. ЕС может принять ответные меры против крупнейших американских IT-компаний в случае введения США пошлин на европейские товары, пишет Financial Times со ссылкой на источники.
"Евросоюз планирует принять ответные меры в отношении Кремниевой долины, если Дональд Трамп выполнит свои угрозы по введению пошлин в отношении блока", — говорится в материале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
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Трамп 1 февраля заявил, что введет импортные пошлины на товары из ЕС, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону. По данным британской газеты The Telegraph, Белый дом может установить тарифы в размере 10 процентов.

По словам собеседников издания, ЕК может применить "инструмент против принуждения", что позволит ввести меры, которые коснутся американской отрасли услуг, в частности работы крупнейших IT-компаний. Евросоюз рассматривает "все варианты", добавил источник.
В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС подготовился к возможном вводу пошлин на импорт европейских товаров в США, будет проводить прагматичную политику и вести переговоры, если возникнет такая необходимость.
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Перспектива отношений Брюсселя с новой американской администрацией пока выглядит не самым лучшим образом. Трамп указывал на дефицит торгового баланса в сотни миллиардов долларов.
Хозяин Белого дома также требовал от европейцев закупать большие объемы американских энергоресурсов.
Кроме того, Трамп считает, что страны ЕС, входящие в НАТО, недостаточно вкладываются в обеспечение собственной безопасности.
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WP: Европа уменьшит сотрудничество с Трампом против КНР при введении пошлин
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ЕвросоюзДональд ТрампВ миреУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияНАТОБрюссельСША
 
 
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