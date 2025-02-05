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Россиянам назвали три случая, когда можно оспорить долги за ЖКУ
Россиянам назвали три случая, когда можно оспорить долги за ЖКУ - РИА Новости, 05.02.2025
Россиянам назвали три случая, когда можно оспорить долги за ЖКУ
Счета за коммунальные услуги следует оплачивать вовремя, но далеко не все платежи и требования обоснованы, рассказал агентству "Прайм" Андрей Моисеев, доцент... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T02:15:00+03:00
2025-02-05T02:15:00+03:00
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рэу имени г. в. плеханова
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Счета за коммунальные услуги следует оплачивать вовремя, но далеко не все платежи и требования обоснованы, рассказал агентству "Прайм" Андрей Моисеев, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова.По его словам, платить необязательно, если были оказаны услуги ненадлежащего качества. В судах очень много таких исков, особенно о горячем водоснабжении. Если суд счел аргументы важными, он удовлетворяет требование о перерасчете и даже назначает компенсацию морального вреда.Второе основание — просроченные долги. Срок исковой давности по большинству платежей в сфере ЖКХ исчисляется тремя годами. Но по большей части решение — платить или нет — должен принимать суд.В-третьих, долги бывших владельцев квартиры. В ряде случаев их могут повесить на нового хозяина, который, в свою очередь, должен обратиться в суд: даже если деньги уже перечислены управляющей компании, их можно вернуть, заключил Моисеев.
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общество, жкх, рэу имени г. в. плеханова, долги, андрей моисеев (юрист), россия
Общество, ЖКХ, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Долги, Андрей Моисеев (юрист), Россия
Россиянам назвали три случая, когда можно оспорить долги за ЖКУ
Юрист Моисеев: долги бывших владельцев квартиры по ЖКУ можно оспорить в суде