https://ria.ru/20250205/dolgi-1997402492.html

Россиянам назвали три случая, когда можно оспорить долги за ЖКУ

Россиянам назвали три случая, когда можно оспорить долги за ЖКУ - РИА Новости, 05.02.2025

Россиянам назвали три случая, когда можно оспорить долги за ЖКУ

Счета за коммунальные услуги следует оплачивать вовремя, но далеко не все платежи и требования обоснованы, рассказал агентству "Прайм" Андрей Моисеев, доцент... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T02:15:00+03:00

2025-02-05T02:15:00+03:00

2025-02-05T02:15:00+03:00

общество

жкх

рэу имени г. в. плеханова

долги

андрей моисеев (юрист)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932578681_0:0:3091:1739_1920x0_80_0_0_92caed8d88325cf7c0c33d8f419ce0cf.jpg

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Счета за коммунальные услуги следует оплачивать вовремя, но далеко не все платежи и требования обоснованы, рассказал агентству "Прайм" Андрей Моисеев, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова.По его словам, платить необязательно, если были оказаны услуги ненадлежащего качества. В судах очень много таких исков, особенно о горячем водоснабжении. Если суд счел аргументы важными, он удовлетворяет требование о перерасчете и даже назначает компенсацию морального вреда.Второе основание — просроченные долги. Срок исковой давности по большинству платежей в сфере ЖКХ исчисляется тремя годами. Но по большей части решение — платить или нет — должен принимать суд.В-третьих, долги бывших владельцев квартиры. В ряде случаев их могут повесить на нового хозяина, который, в свою очередь, должен обратиться в суд: даже если деньги уже перечислены управляющей компании, их можно вернуть, заключил Моисеев.

https://ria.ru/20250123/lgoty-1729542270.html

https://realty.ria.ru/20250121/zhku-1994578669.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, жкх, рэу имени г. в. плеханова, долги, андрей моисеев (юрист), россия