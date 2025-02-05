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Украине придется вступить в БРИКС, заявил депутат Рады - РИА Новости, 05.02.2025
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06:09 05.02.2025 (обновлено: 09:18 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/briks-1997422661.html
Украине придется вступить в БРИКС, заявил депутат Рады
Украине придется вступить в БРИКС, заявил депутат Рады - РИА Новости, 05.02.2025
Украине придется вступить в БРИКС, заявил депутат Рады
Украине придется вступить в межгосударственное объединение БРИКС из-за нежелания стран — членов ЕС принимать Киев в свои ряды, написал в Telegram-канале депутат РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T06:09:00+03:00
2025-02-05T09:18:00+03:00
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Украине придется вступить в межгосударственное объединение БРИКС из-за нежелания стран — членов ЕС принимать Киев в свои ряды, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.Так он отреагировал на слова президента Польши Анджея Дуды, который в понедельник заявил, что по окончании конфликта на Украине может резко вырасти международная организованная преступность, а у многих солдат ВСУ после возвращения с фронта возникнут проблемы с психикой."Это (заявление Дуды. — Прим. ред.) означает, что в ЕС все про всех видят, и воевавших просто не пустят. Ну ничего, нам все равно дорога в БРИКС — туда поедете", — отметил нардеп.В феврале 2019 года в конституцию Украины добавили формулировку о европейской и евро-атлантической интеграции страны, в том числе среди целей государства указана реализация стратегического курса "на получение полноправного членства Украины в Европейском союзе и в Организации Североатлантического договора".На саммите ЕС 14 декабря 2023 года страны решили начать переговоры о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим, с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
https://ria.ru/20250205/territorii-1997416540.html
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в мире, украина, евросоюз, брикс, анджей дуда, александр дубинский, верховная рада украины
В мире, Украина, Евросоюз, БРИКС, Анджей Дуда, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины
Украине придется вступить в БРИКС, заявил депутат Рады

Депутат Рады Дубинский: дорога Украины лежит в БРИКС

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкФлаги стран — участниц БРИКС
Флаги стран — участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Украине придется вступить в межгосударственное объединение БРИКС из-за нежелания стран — членов ЕС принимать Киев в свои ряды, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
Так он отреагировал на слова президента Польши Анджея Дуды, который в понедельник заявил, что по окончании конфликта на Украине может резко вырасти международная организованная преступность, а у многих солдат ВСУ после возвращения с фронта возникнут проблемы с психикой.
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"Это (заявление Дуды. — Прим. ред.) означает, что в ЕС все про всех видят, и воевавших просто не пустят. Ну ничего, нам все равно дорога в БРИКС — туда поедете", — отметил нардеп.
В феврале 2019 года в конституцию Украины добавили формулировку о европейской и евро-атлантической интеграции страны, в том числе среди целей государства указана реализация стратегического курса "на получение полноправного членства Украины в Европейском союзе и в Организации Североатлантического договора".
На саммите ЕС 14 декабря 2023 года страны решили начать переговоры о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим, с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
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