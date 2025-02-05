Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор не выявил превышения вредных веществ в Астрахани - РИА Новости, 05.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:41 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/astrakhan-1997573858.html
Роспотребнадзор не выявил превышения вредных веществ в Астрахани
Роспотребнадзор не выявил превышения вредных веществ в Астрахани - РИА Новости, 05.02.2025
Роспотребнадзор не выявил превышения вредных веществ в Астрахани
Превышения вредных веществ в различных районах Астрахани, а также Красноярском и Приволжском районах Астраханской области, где жители жалуются на запах газа,... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T17:41:00+03:00
2025-02-05T17:41:00+03:00
происшествия
астрахань
приволжский район
астраханская область
игорь бабушкин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564972167_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a696f68430eccd65f2295b2ff7077cd0.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 фев - РИА Новости. Превышения вредных веществ в различных районах Астрахани, а также Красноярском и Приволжском районах Астраханской области, где жители жалуются на запах газа, нет, сообщает управление Роспотребнадзора по региону. Ночью в понедельник ВСУ предприняли попытку атаки БПЛА на регион. Получив сигнал опасности, Астраханский ГПЗ остановил работу. Позже при падении одного из беспилотников возник пожар. Во вторник на предприятии начались работы для возобновления подачи газа на магистральные газопроводы. Как сообщал губернатор области Игорь Бабушкин, в среду утром из-за запуска в работу установок на АГПЗ Астрахань накрыло облако с запахом природного газа. По данным метеослужбы, оно смещалось в степь. По информации Роспотребнадзора региона, от областного МЧС управление получило данные о жалобах жителей Астрахани и нескольких районов области на запах газа. Специалисты провели исследование воздуха. "По предварительным результатам... превышения предельно-допустимых концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе не установлено", - говорится в сообщении. Согласно информации АГПЗ, нештатных ситуаций в работе технологического оборудования с возможными аварийными выбросами не зафиксировано.
https://ria.ru/20250203/astrakhan-1997026469.html
https://ria.ru/20250116/bespilotniki-1993955542.html
астрахань
приволжский район
астраханская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564972167_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7a5e6a6f6595dd9238424996f44704c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, астрахань, приволжский район, астраханская область, игорь бабушкин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Астрахань, Приволжский район, Астраханская область, Игорь Бабушкин, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Роспотребнадзор не выявил превышения вредных веществ в Астрахани

В Астрахани не выявили превышения вредных веществ после жалоб на запах газа

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкРоспотребнадзор
Роспотребнадзор - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в медиабанк
Роспотребнадзор. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 фев - РИА Новости. Превышения вредных веществ в различных районах Астрахани, а также Красноярском и Приволжском районах Астраханской области, где жители жалуются на запах газа, нет, сообщает управление Роспотребнадзора по региону.
Ночью в понедельник ВСУ предприняли попытку атаки БПЛА на регион. Получив сигнал опасности, Астраханский ГПЗ остановил работу. Позже при падении одного из беспилотников возник пожар. Во вторник на предприятии начались работы для возобновления подачи газа на магистральные газопроводы.
Беспилотник - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
ГПЗ в Астрахани избежал повреждений при атаке БПЛА
3 февраля, 12:44
Как сообщал губернатор области Игорь Бабушкин, в среду утром из-за запуска в работу установок на АГПЗ Астрахань накрыло облако с запахом природного газа. По данным метеослужбы, оно смещалось в степь.
По информации Роспотребнадзора региона, от областного МЧС управление получило данные о жалобах жителей Астрахани и нескольких районов области на запах газа. Специалисты провели исследование воздуха.
"По предварительным результатам... превышения предельно-допустимых концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе не установлено", - говорится в сообщении.
Согласно информации АГПЗ, нештатных ситуаций в работе технологического оборудования с возможными аварийными выбросами не зафиксировано.
Последствия атаки БПЛА на нефтебазу в Лискинском районе в Воронежской области со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Беспилотники ВСУ атаковали нефтебазу в Воронежской области
16 января, 09:28
 
ПроисшествияАстраханьПриволжский районАстраханская областьИгорь БабушкинФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Вооруженные силы УкраиныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала