https://ria.ru/20250205/astrakhan-1997573858.html
Роспотребнадзор не выявил превышения вредных веществ в Астрахани
Роспотребнадзор не выявил превышения вредных веществ в Астрахани - РИА Новости, 05.02.2025
Роспотребнадзор не выявил превышения вредных веществ в Астрахани
Превышения вредных веществ в различных районах Астрахани, а также Красноярском и Приволжском районах Астраханской области, где жители жалуются на запах газа,... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T17:41:00+03:00
2025-02-05T17:41:00+03:00
2025-02-05T17:41:00+03:00
происшествия
астрахань
приволжский район
астраханская область
игорь бабушкин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 фев - РИА Новости. Превышения вредных веществ в различных районах Астрахани, а также Красноярском и Приволжском районах Астраханской области, где жители жалуются на запах газа, нет, сообщает управление Роспотребнадзора по региону. Ночью в понедельник ВСУ предприняли попытку атаки БПЛА на регион. Получив сигнал опасности, Астраханский ГПЗ остановил работу. Позже при падении одного из беспилотников возник пожар. Во вторник на предприятии начались работы для возобновления подачи газа на магистральные газопроводы. Как сообщал губернатор области Игорь Бабушкин, в среду утром из-за запуска в работу установок на АГПЗ Астрахань накрыло облако с запахом природного газа. По данным метеослужбы, оно смещалось в степь. По информации Роспотребнадзора региона, от областного МЧС управление получило данные о жалобах жителей Астрахани и нескольких районов области на запах газа. Специалисты провели исследование воздуха. "По предварительным результатам... превышения предельно-допустимых концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе не установлено", - говорится в сообщении. Согласно информации АГПЗ, нештатных ситуаций в работе технологического оборудования с возможными аварийными выбросами не зафиксировано.
https://ria.ru/20250203/astrakhan-1997026469.html
https://ria.ru/20250116/bespilotniki-1993955542.html
астрахань
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, астрахань, приволжский район, астраханская область, игорь бабушкин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Астрахань, Приволжский район, Астраханская область, Игорь Бабушкин, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Роспотребнадзор не выявил превышения вредных веществ в Астрахани
В Астрахани не выявили превышения вредных веществ после жалоб на запах газа