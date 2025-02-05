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Облако с запахом газа накрыло Астрахань - РИА Новости, 05.02.2025
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11:14 05.02.2025 (обновлено: 12:15 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/astrakhan-1997459428.html
Облако с запахом газа накрыло Астрахань
Облако с запахом газа накрыло Астрахань - РИА Новости, 05.02.2025
Облако с запахом газа накрыло Астрахань
Запуск установок на газоперерабатывающем заводе привел к тому, что над Астраханью появилось облако с запахом газа, сообщил губернатор Игорь Бабушкин в... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T11:14:00+03:00
2025-02-05T12:15:00+03:00
происшествия
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астрахань
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 фев — РИА Новости. Запуск установок на газоперерабатывающем заводе привел к тому, что над Астраханью появилось облако с запахом газа, сообщил губернатор Игорь Бабушкин в Telegram-канале. &quot;С утра город накрыло облако природного газа, которому присущ специфический запах, который появляется после обработки (процесс одорирования). Причина запаха газа: запуск в работу установок на АГПЗ&quot;, — написал он.На Астраханском ГПЗ проводят восстановительные работы после атаки дронов. По словам губернатора, с утра специалисты приступили к запуску производства. Сейчас они занимаются пусконаладкой, в том числе запуском факельного горения, уточнил глава региона. Он пояснил, что часть факелов, которые можно видеть на заводе в Аксарайске, потушили из-за остановки производства. При возобновлении этого процесса происходит выпуск газа, который поджигается, как на бытовой плите, добавил Бабушкин.Сейчас облако газа смещается в степь, отметил губернатор, сославшись на данные метеослужбы. Он подчеркнул, что природный газ не опасен для здоровья на открытом пространстве, и заверил, что в ближайшее время состояние воздуха нормализуется. По информации Минобороны, 3 февраля средства ПВО перехватили и уничтожили за над Астраханской областью семь украинских беспилотников. Падение обломков привело к пожарам на нескольких объектах, в том числе на АГПЗ.
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происшествия, астраханская область, астрахань, игорь бабушкин, telegram, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Астраханская область, Астрахань, Игорь Бабушкин, Telegram, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Облако с запахом газа накрыло Астрахань

Губернатор Бабушкин: Астрахань накрыло облако с запахом газа из-за пуска завода

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФакел на газоперерабатывающем заводе
Факел на газоперерабатывающем заводе - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Факел на газоперерабатывающем заводе. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 фев — РИА Новости. Запуск установок на газоперерабатывающем заводе привел к тому, что над Астраханью появилось облако с запахом газа, сообщил губернатор Игорь Бабушкин в Telegram-канале.
«

"С утра город накрыло облако природного газа, которому присущ специфический запах, который появляется после обработки (процесс одорирования). Причина запаха газа: запуск в работу установок на АГПЗ", — написал он.

На Астраханском ГПЗ проводят восстановительные работы после атаки дронов. По словам губернатора, с утра специалисты приступили к запуску производства. Сейчас они занимаются пусконаладкой, в том числе запуском факельного горения, уточнил глава региона.
Он пояснил, что часть факелов, которые можно видеть на заводе в Аксарайске, потушили из-за остановки производства. При возобновлении этого процесса происходит выпуск газа, который поджигается, как на бытовой плите, добавил Бабушкин.
Сейчас облако газа смещается в степь, отметил губернатор, сославшись на данные метеослужбы. Он подчеркнул, что природный газ не опасен для здоровья на открытом пространстве, и заверил, что в ближайшее время состояние воздуха нормализуется.
По информации Минобороны, 3 февраля средства ПВО перехватили и уничтожили за над Астраханской областью семь украинских беспилотников. Падение обломков привело к пожарам на нескольких объектах, в том числе на АГПЗ.
Беспилотник - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
ГПЗ в Астрахани избежал повреждений при атаке БПЛА
3 февраля, 12:44
 
ПроисшествияАстраханская областьАстраханьИгорь БабушкинTelegramМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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