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Euroclear заявил о падении доходов от замороженных российских активов - РИА Новости, 05.02.2025
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12:14 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/aktivy-1997472252.html
Euroclear заявил о падении доходов от замороженных российских активов
Euroclear заявил о падении доходов от замороженных российских активов - РИА Новости, 05.02.2025
Euroclear заявил о падении доходов от замороженных российских активов
Доходы Euroclear от замороженных в ЕС активов РФ упали в 2024 году из-за снижения процентных ставок, есть риск их дальнейшего уменьшения, сообщил депозитарий. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T12:14:00+03:00
2025-02-05T12:14:00+03:00
экономика
россия
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сергей лавров
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 5 фев – РИА Новости. Доходы Euroclear от замороженных в ЕС активов РФ упали в 2024 году из-за снижения процентных ставок, есть риск их дальнейшего уменьшения, сообщил депозитарий. "Постепенное снижение ставок привело к постепенному снижению в 2024 году процентных доходов, связанных с активами Центробанка России, при этом перспективы будущих доходов, вероятно, продолжат снижаться, хотя и будут зависеть от будущей политики", - указывается в заявлении. Там также ожидают, что переведут очередной транш в размере порядка двух миллиардов евро доходов от замороженных российских средств в фонд ЕС для Украины в марте этого года. "Euroclear сосредоточена на минимизации потенциальных юридических, финансовых и операционных рисков, которые могут возникнуть для нее и ее клиентов, при этом соблюдая свои обязательства (в ЕС – ред.)", - указывается также в заявлении. Во вторник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС должен "креативно использовать" незаконно замороженные российские активы для помощи Украине. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
https://ria.ru/20250131/aktivy-1996726428.html
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экономика, россия, украина, европа, урсула фон дер ляйен, сергей лавров, евросоюз, euroclear, еврокомиссия
Экономика, Россия, Украина, Европа, Урсула фон дер Ляйен, Сергей Лавров, Евросоюз, Euroclear, Еврокомиссия
Euroclear заявил о падении доходов от замороженных российских активов

Euroclear: доходы от замороженных в ЕС российских активов упали в 2024 году

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 5 фев – РИА Новости. Доходы Euroclear от замороженных в ЕС активов РФ упали в 2024 году из-за снижения процентных ставок, есть риск их дальнейшего уменьшения, сообщил депозитарий.
"Постепенное снижение ставок привело к постепенному снижению в 2024 году процентных доходов, связанных с активами Центробанка России, при этом перспективы будущих доходов, вероятно, продолжат снижаться, хотя и будут зависеть от будущей политики", - указывается в заявлении.
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Там также ожидают, что переведут очередной транш в размере порядка двух миллиардов евро доходов от замороженных российских средств в фонд ЕС для Украины в марте этого года.
"Euroclear сосредоточена на минимизации потенциальных юридических, финансовых и операционных рисков, которые могут возникнуть для нее и ее клиентов, при этом соблюдая свои обязательства (в ЕС – ред.)", - указывается также в заявлении.
Во вторник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС должен "креативно использовать" незаконно замороженные российские активы для помощи Украине.
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В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
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Где заморожены активы Центробанка РоссииПосмотреть
 
ЭкономикаРоссияУкраинаЕвропаУрсула фон дер ЛяйенСергей ЛавровЕвросоюзEuroclearЕврокомиссия
 
 
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