https://ria.ru/20250205/aeroport-1997617416.html

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения - РИА Новости, 05.02.2025

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения

Временные ограничения введены в 21.38 мск на работу аэропорта Волгограда для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщил представитель РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T22:17:00+03:00

2025-02-05T22:17:00+03:00

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волгоград

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Временные ограничения введены в 21.38 мск на работу аэропорта Волгограда для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщил представитель Росавиаци Артем Кореняко в Telegram-канале."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) в 21.38 мск временные ограничения введены на работу аэропорта Волгоград (Гумрак; код ИКАО: URWW)", - сообщает ведомство.Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы.

https://ria.ru/20250205/sevastopol-1997603386.html

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волгоград, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, безопасность, общество