https://ria.ru/20250205/aeroport-1997617416.html
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения - РИА Новости, 05.02.2025
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения
Временные ограничения введены в 21.38 мск на работу аэропорта Волгограда для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщил представитель РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T22:17:00+03:00
2025-02-05T22:17:00+03:00
2025-02-05T22:29:00+03:00
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Временные ограничения введены в 21.38 мск на работу аэропорта Волгограда для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщил представитель Росавиаци Артем Кореняко в Telegram-канале."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) в 21.38 мск временные ограничения введены на работу аэропорта Волгоград (Гумрак; код ИКАО: URWW)", - сообщает ведомство.Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы.
https://ria.ru/20250205/sevastopol-1997603386.html
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волгоград, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, безопасность, общество
Волгоград, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Россия, Безопасность, Общество
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения
Росавиация: в аэропорту Волгограда приостановили прием и выпуск самолетов