В Сумах прогремел взрыв
В Сумах после воздушной тревоги прогремел взрыв
© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные на месте пожара
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные на месте пожара. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Взрыв прогремел во вторник в Сумах на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Общественное Новости" в Telegram-канале.
"В Сумах был слышен взрыв, сообщают корреспонденты "Общественного", - говорится в сообщении, опубликованном СМИ.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога по состоянию на 22.59 мск объявлена в Киеве, Киевской, Сумской, Полтавской, Черниговской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18