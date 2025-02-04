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Криминалисты изучают поражающие элементы с места взрыва в ЖК "Алые паруса"

Криминалисты изучают поражающие элементы с места взрыва в ЖК "Алые паруса" - РИА Новости, 04.02.2025

Криминалисты изучают поражающие элементы с места взрыва в ЖК "Алые паруса"

Взрывотехники приступили к исследованию в лабораторных условиях поражающих элементов, собранных на месте взрыва в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T10:06:00+03:00

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происшествия

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армен саркисян (днр)

жк "алые паруса"

следственный комитет россии (ск рф)

взрыв в жк "алые паруса" в москве

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Взрывотехники приступили к исследованию в лабораторных условиях поражающих элементов, собранных на месте взрыва в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Проводится лабораторное исследование поражающих элементов с места взрыва в ЖК "Алые паруса", - сказал собеседник агентства. По его словам, это позволит установить криминалистам характеристики взрывного устройства по его химическому составу и массе, а также точную мощность в тротиловом эквиваленте. Взрыв произошел утром в понедельник в подъезде высотки в ЖК "Алые паруса" на Авиационной улице. Столичный главк СК РФ сообщал, что на месте погиб один человек. Еще четверо получили ранения различной степени тяжести, один из них впоследствии скончался в больнице – это, как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, основатель добровольческого батальона в ДНР Армен Саркисян. Уголовное дело расследуется по статьям об убийстве общеопасным способом, покушении на убийство двух и более лиц и незаконном обороте оружия.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия взрыва в ЖК "Алые паруса" Последствия взрыва в ЖК "Алые паруса". 2025-02-04T10:06 true PT0M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, россия, донецкая народная республика, армен саркисян (днр), жк "алые паруса", следственный комитет россии (ск рф), взрыв в жк "алые паруса" в москве