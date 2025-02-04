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В ВСУ сетуют, что командирами при Сырском стали верные ему люди
В ВСУ сетуют, что командирами при Сырском стали верные ему люди - РИА Новости, 04.02.2025
В ВСУ сетуют, что командирами при Сырском стали верные ему люди
Многие командиры ВСУ при главнокомандующем Александре Сырском были заменены на верных ему людей, которых мало волнуют жизни подчиненных, пишет издание Politico... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T09:15:00+03:00
2025-02-04T09:15:00+03:00
2025-02-04T09:15:00+03:00
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Многие командиры ВСУ при главнокомандующем Александре Сырском были заменены на верных ему людей, которых мало волнуют жизни подчиненных, пишет издание Politico со ссылкой на украинских военных. "Под командованием Сырского генштаб превратился в группу лоялистов", - приводит издание слова военнослужащей ВСУ Анастасии. Она добавила, что многих командиров сменили "люди Сырского", которых не заботят потери среди подчиненных. В конце января Минобороны сообщило, что за последние полгода ежемесячные санитарные и невосполнимые потери живой силы ВСУ стабильно составляют около 50 тысяч человек и выше. Так, по его данным, в январе эти потери составили 51 960 человек, в декабре 2024 года – 48 470, в ноябре – 60 805. В Минобороны РФ отмечали, что темпы мобилизации на Украине не помогают восполнить потери, что приводит к сокращению численности ВСУ. Ранее находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский заявлял, что Зеленский в несколько раз завышает реальную численность ВСУ, если он не пойдет на переговоры с Россией, фронт рухнет в течение 100 дней.
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В ВСУ сетуют, что командирами при Сырском стали верные ему люди
Politico: командиров ВСУ при Сырском заменили на верных ему людей