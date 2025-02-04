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В ВСУ сетуют, что командирами при Сырском стали верные ему люди - РИА Новости, 04.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:15 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/vsu-1997235028.html
В ВСУ сетуют, что командирами при Сырском стали верные ему люди
В ВСУ сетуют, что командирами при Сырском стали верные ему люди - РИА Новости, 04.02.2025
В ВСУ сетуют, что командирами при Сырском стали верные ему люди
Многие командиры ВСУ при главнокомандующем Александре Сырском были заменены на верных ему людей, которых мало волнуют жизни подчиненных, пишет издание Politico... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T09:15:00+03:00
2025-02-04T09:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
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александр дубинский
вооруженные силы украины
politico
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Многие командиры ВСУ при главнокомандующем Александре Сырском были заменены на верных ему людей, которых мало волнуют жизни подчиненных, пишет издание Politico со ссылкой на украинских военных. "Под командованием Сырского генштаб превратился в группу лоялистов", - приводит издание слова военнослужащей ВСУ Анастасии. Она добавила, что многих командиров сменили "люди Сырского", которых не заботят потери среди подчиненных. В конце января Минобороны сообщило, что за последние полгода ежемесячные санитарные и невосполнимые потери живой силы ВСУ стабильно составляют около 50 тысяч человек и выше. Так, по его данным, в январе эти потери составили 51 960 человек, в декабре 2024 года – 48 470, в ноябре – 60 805. В Минобороны РФ отмечали, что темпы мобилизации на Украине не помогают восполнить потери, что приводит к сокращению численности ВСУ. Ранее находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский заявлял, что Зеленский в несколько раз завышает реальную численность ВСУ, если он не пойдет на переговоры с Россией, фронт рухнет в течение 100 дней.
https://ria.ru/20250204/vsu-1997219760.html
https://ria.ru/20250204/plennyy-1997162670.html
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в мире, россия, украина, александр сырский, александр дубинский, вооруженные силы украины, politico, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Александр Сырский, Александр Дубинский, Вооруженные силы Украины, Politico, Верховная Рада Украины
В ВСУ сетуют, что командирами при Сырском стали верные ему люди

Politico: командиров ВСУ при Сырском заменили на верных ему людей

© Фото : офис президента УкраиныГлавнокомандующий ВСУ Александр Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© Фото : офис президента Украины
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Многие командиры ВСУ при главнокомандующем Александре Сырском были заменены на верных ему людей, которых мало волнуют жизни подчиненных, пишет издание Politico со ссылкой на украинских военных.
"Под командованием Сырского генштаб превратился в группу лоялистов", - приводит издание слова военнослужащей ВСУ Анастасии.
Украинский пленный: центры подготовки ВСУ фальсифицируют данные о готовности военных - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
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Вчера, 05:15
Она добавила, что многих командиров сменили "люди Сырского", которых не заботят потери среди подчиненных.
В конце января Минобороны сообщило, что за последние полгода ежемесячные санитарные и невосполнимые потери живой силы ВСУ стабильно составляют около 50 тысяч человек и выше. Так, по его данным, в январе эти потери составили 51 960 человек, в декабре 2024 года – 48 470, в ноябре – 60 805. В Минобороны РФ отмечали, что темпы мобилизации на Украине не помогают восполнить потери, что приводит к сокращению численности ВСУ.
Ранее находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский заявлял, что Зеленский в несколько раз завышает реальную численность ВСУ, если он не пойдет на переговоры с Россией, фронт рухнет в течение 100 дней.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаАлександр СырскийАлександр ДубинскийВооруженные силы УкраиныPoliticoВерховная Рада Украины
 
 
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