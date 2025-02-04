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ВС России отбили атаку украинских штурмовиков у Волчанска, заявил Марочко - РИА Новости, 04.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
06:04 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/vs-1997221578.html
ВС России отбили атаку украинских штурмовиков у Волчанска, заявил Марочко
ВС России отбили атаку украинских штурмовиков у Волчанска, заявил Марочко - РИА Новости, 04.02.2025
ВС России отбили атаку украинских штурмовиков у Волчанска, заявил Марочко
Штурмовики ВСУ пытались скрытно атаковать в ночь российские позиции в районе села Тихое у города Волчанска в Харьковской области, атака группы около 50 человек... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T06:04:00+03:00
2025-02-04T06:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
волчанск
украина
харьковская область
андрей марочко
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 4 фев – РИА Новости. Штурмовики ВСУ пытались скрытно атаковать в ночь российские позиции в районе села Тихое у города Волчанска в Харьковской области, атака группы около 50 человек была отбита российскими военными, бой шел более семи часов, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "На харьковском направлении отбита серьезная атака противника. Вооруженные формирования Украины предприняли попытку возвращения утраченных позиций в районе Волчанска. С этой целью в темное время суток группа украинских боевиков численностью порядка 50 человек, выдвинувшись с направления населенного пункта Волоховка и форсировав реку Волчья, начала продвигаться по направлению Волчанска", - сообщил Марочко агентству. Он рассказал, что для отвлечения внимания ВСУ одновременно открыли огонь с направления Волчанских Хуторов по позициям ВС РФ в районе Тихого. Украинские штурмовики, думая, что их действия остались незамеченными, попытались скрытно подобраться к российским позициям и ударить по флангу одного из передовых подразделений ВС РФ севернее Тихого. "Однако с помощью современных средств обнаружения противник был выявлен и по нему был открыт артиллерийский огонь. В результате удара ВС РФ атака противника захлебнулась - боевики рассеялись по лесополосе. Следует отметить, что боестолкновение в районе Тихого длилось более семи часов. Потери вооруженный формирований Украины уточняются", - сообщил Марочко.
https://ria.ru/20250204/zelenskiy-1997216530.html
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в мире, волчанск, украина, харьковская область, андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Волчанск, Украина, Харьковская область, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВС России отбили атаку украинских штурмовиков у Волчанска, заявил Марочко

Марочко: ВСУ пытались скрытно атаковать российские позиции у Волчанска

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВооруженные силы России
Вооруженные силы России - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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ЛУГАНСК, 4 фев – РИА Новости. Штурмовики ВСУ пытались скрытно атаковать в ночь российские позиции в районе села Тихое у города Волчанска в Харьковской области, атака группы около 50 человек была отбита российскими военными, бой шел более семи часов, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"На харьковском направлении отбита серьезная атака противника. Вооруженные формирования Украины предприняли попытку возвращения утраченных позиций в районе Волчанска. С этой целью в темное время суток группа украинских боевиков численностью порядка 50 человек, выдвинувшись с направления населенного пункта Волоховка и форсировав реку Волчья, начала продвигаться по направлению Волчанска", - сообщил Марочко агентству.
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Он рассказал, что для отвлечения внимания ВСУ одновременно открыли огонь с направления Волчанских Хуторов по позициям ВС РФ в районе Тихого. Украинские штурмовики, думая, что их действия остались незамеченными, попытались скрытно подобраться к российским позициям и ударить по флангу одного из передовых подразделений ВС РФ севернее Тихого.
"Однако с помощью современных средств обнаружения противник был выявлен и по нему был открыт артиллерийский огонь. В результате удара ВС РФ атака противника захлебнулась - боевики рассеялись по лесополосе. Следует отметить, что боестолкновение в районе Тихого длилось более семи часов. Потери вооруженный формирований Украины уточняются", - сообщил Марочко.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВолчанскУкраинаХарьковская областьАндрей МарочкоВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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