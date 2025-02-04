Особая атмосфера: Ялтинская конференция 1945 года

Основные совещания конференции проходили в Ливадийском дворце в окрестностях Ялты. В нем же жила делегация США во главе с Рузвельтом. Делегация Великобритании разместилась в Воронцовском дворце в Алупке, советская — во главе со Сталиным — в Юсуповском дворце в Кореизе.