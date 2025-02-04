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Особая атмосфера: Ялтинская конференция 1945 года - РИА Новости, 04.02.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
08:00 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/vov-1996356296.html
Особая атмосфера: Ялтинская конференция 1945 года
Особая атмосфера: Ялтинская конференция 1945 года - РИА Новости, 04.02.2025
Особая атмосфера: Ялтинская конференция 1945 года
Восемьдесят лет назад, 4 февраля 1945 года, открылась Крымская (Ялтинская) конференция, на которой лидеры союзных держав — председатель Совнаркома СССР Иосиф... РИА Новости, 04.02.2025
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ялтинская конференция (1945)
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Восемьдесят лет назад, 4 февраля 1945 года, открылась Крымская (Ялтинская) конференция, на которой лидеры союзных держав — председатель Совнаркома СССР Иосиф Сталин, президент США Франклин Рузвельт и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль — согласовали военные планы и принципы послевоенного устройства Европы.
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фото, фото, ялтинская конференция (1945), ссср, сша, великобритания, великая отечественная война (1941-1945), 80-летие победы в великой отечественной войне, иосиф сталин (джугашвили), уинстон черчилль, франклин рузвельт
Фото, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Ялтинская конференция (1945), СССР, США, Великобритания, Великая Отечественная война (1941-1945), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Иосиф Сталин (Джугашвили), Уинстон Черчилль, Франклин Рузвельт

Особая атмосфера: Ялтинская конференция 1945 года

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Восемьдесят лет назад, 4 февраля 1945 года, открылась Крымская (Ялтинская) конференция, на которой лидеры союзных держав — председатель Совнаркома СССР Иосиф Сталин, президент США Франклин Рузвельт и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль — согласовали военные планы и принципы послевоенного устройства Европы.
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Место проведения встречи выбрали не сразу — рассматривались Великобритания, Мальта, Греция, Египет, Италия. Но Сталин настаивал на проведении конференции именно в СССР, чтобы главы делегаций смогли лично убедиться, какой ущерб Германия нанесла Советскому Союзу.

И.Сталин, Ф.Рузвельт и У.Черчилль на Крымской конференции в Ялте

Место проведения встречи выбрали не сразу — рассматривались Великобритания, Мальта, Греция, Египет, Италия. Но Сталин настаивал на проведении конференции именно в СССР, чтобы главы делегаций смогли лично убедиться, какой ущерб Германия нанесла Советскому Союзу.

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Основные совещания конференции проходили в Ливадийском дворце в окрестностях Ялты. В нем же жила делегация США во главе с Рузвельтом. Делегация Великобритании разместилась в Воронцовском дворце в Алупке, советская — во главе со Сталиным — в Юсуповском дворце в Кореизе.

Ливадийский дворец в Крыму, где проходила вторая по счету встреча лидеров стран антигитлеровской коалиции

Основные совещания конференции проходили в Ливадийском дворце в окрестностях Ялты. В нем же жила делегация США во главе с Рузвельтом. Делегация Великобритании разместилась в Воронцовском дворце в Алупке, советская — во главе со Сталиным — в Юсуповском дворце в Кореизе.

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К февралю 1945 года крах нацизма уже не вызывал сомнений — и победа над Германией была лишь вопросом времени. Поэтому главы союзных держав принимали основные решения о будущем международном устройстве.

Маршал СССР И. В. Сталин направляется на очередное заседание Ялтинской (Крымской) конференции глав правительств трех союзных держав — СССР, США и Великобритании

К февралю 1945 года крах нацизма уже не вызывал сомнений — и победа над Германией была лишь вопросом времени. Поэтому главы союзных держав принимали основные решения о будущем международном устройстве.

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На конференции союзники договорились о послевоенном статусе Германии, ее оккупации и разделе на зоны контроля. Также они согласовали программу военного, экономического и политического разоружения Германии и решили вопрос о необходимости выплаты Берлином репараций.

 Ялтинская (Крымская) конференция союзных держав (4 - 11 февраля 1945)

На конференции союзники договорились о послевоенном статусе Германии, ее оккупации и разделе на зоны контроля. Также они согласовали программу военного, экономического и политического разоружения Германии и решили вопрос о необходимости выплаты Берлином репараций.

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Важное значение имело решение Крымской конференции об учреждении всеобщей международной организации для поддержания мира и безопасности — Организации Объединенных Наций (ООН) и постоянного органа при ней — Совета Безопасности.

Беседа Маршала СССР Иосифа Виссарионовича Сталина с премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем

Важное значение имело решение Крымской конференции об учреждении всеобщей международной организации для поддержания мира и безопасности — Организации Объединенных Наций (ООН) и постоянного органа при ней — Совета Безопасности.

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Также на секретных переговорах главы правительств достигли соглашения по вопросам Дальнего Востока, согласно которому предусматривалось вступление СССР в войну против Японии через два­-три месяца после капитуляции Германии и окончания боевых действий в Европе.

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.

Также на секретных переговорах главы правительств достигли соглашения по вопросам Дальнего Востока, согласно которому предусматривалось вступление СССР в войну против Японии через два­-три месяца после капитуляции Германии и окончания боевых действий в Европе.

© РИА Новости / Алексей Межуев
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© РИА Новости / Алексей Межуев | Перейти в медиабанк

За безопасность участников конференции отвечала принимающая сторона. Так как Крым все еще находился в радиусе действия немецких военных самолетов, для отражения опасности с воздуха выделили 160 истребителей авиации флота и всю ПВО. Также советские власти построили несколько бомбоубежищ.

Встреча глав стран-союзниц на военном аэродроме Саки под Симферополем. Прохождение почетного караула перед участниками конференции

За безопасность участников конференции отвечала принимающая сторона. Так как Крым все еще находился в радиусе действия немецких военных самолетов, для отражения опасности с воздуха выделили 160 истребителей авиации флота и всю ПВО. Также советские власти построили несколько бомбоубежищ.

© РИА Новости / Алексей Межуев
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеФотоЯлтинская конференция (1945)СССРСШАВеликобританияВеликая Отечественная война (1941-1945)80-летие Победы в Великой Отечественной войнеИосиф Сталин (Джугашвили)Уинстон ЧерчилльФранклин Рузвельт
 
 
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