Особая атмосфера: Ялтинская конференция 1945 года
Место проведения встречи выбрали не сразу — рассматривались Великобритания, Мальта, Греция, Египет, Италия. Но Сталин настаивал на проведении конференции именно в СССР, чтобы главы делегаций смогли лично убедиться, какой ущерб Германия нанесла Советскому Союзу.
Место проведения встречи выбрали не сразу — рассматривались Великобритания, Мальта, Греция, Египет, Италия. Но Сталин настаивал на проведении конференции именно в СССР, чтобы главы делегаций смогли лично убедиться, какой ущерб Германия нанесла Советскому Союзу.
Основные совещания конференции проходили в Ливадийском дворце в окрестностях Ялты. В нем же жила делегация США во главе с Рузвельтом. Делегация Великобритании разместилась в Воронцовском дворце в Алупке, советская — во главе со Сталиным — в Юсуповском дворце в Кореизе.
Основные совещания конференции проходили в Ливадийском дворце в окрестностях Ялты. В нем же жила делегация США во главе с Рузвельтом. Делегация Великобритании разместилась в Воронцовском дворце в Алупке, советская — во главе со Сталиным — в Юсуповском дворце в Кореизе.
К февралю 1945 года крах нацизма уже не вызывал сомнений — и победа над Германией была лишь вопросом времени. Поэтому главы союзных держав принимали основные решения о будущем международном устройстве.
К февралю 1945 года крах нацизма уже не вызывал сомнений — и победа над Германией была лишь вопросом времени. Поэтому главы союзных держав принимали основные решения о будущем международном устройстве.
На конференции союзники договорились о послевоенном статусе Германии, ее оккупации и разделе на зоны контроля. Также они согласовали программу военного, экономического и политического разоружения Германии и решили вопрос о необходимости выплаты Берлином репараций.
На конференции союзники договорились о послевоенном статусе Германии, ее оккупации и разделе на зоны контроля. Также они согласовали программу военного, экономического и политического разоружения Германии и решили вопрос о необходимости выплаты Берлином репараций.
Важное значение имело решение Крымской конференции об учреждении всеобщей международной организации для поддержания мира и безопасности — Организации Объединенных Наций (ООН) и постоянного органа при ней — Совета Безопасности.
Важное значение имело решение Крымской конференции об учреждении всеобщей международной организации для поддержания мира и безопасности — Организации Объединенных Наций (ООН) и постоянного органа при ней — Совета Безопасности.
Также на секретных переговорах главы правительств достигли соглашения по вопросам Дальнего Востока, согласно которому предусматривалось вступление СССР в войну против Японии через два-три месяца после капитуляции Германии и окончания боевых действий в Европе.
Также на секретных переговорах главы правительств достигли соглашения по вопросам Дальнего Востока, согласно которому предусматривалось вступление СССР в войну против Японии через два-три месяца после капитуляции Германии и окончания боевых действий в Европе.
За безопасность участников конференции отвечала принимающая сторона. Так как Крым все еще находился в радиусе действия немецких военных самолетов, для отражения опасности с воздуха выделили 160 истребителей авиации флота и всю ПВО. Также советские власти построили несколько бомбоубежищ.
За безопасность участников конференции отвечала принимающая сторона. Так как Крым все еще находился в радиусе действия немецких военных самолетов, для отражения опасности с воздуха выделили 160 истребителей авиации флота и всю ПВО. Также советские власти построили несколько бомбоубежищ.