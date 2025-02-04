https://ria.ru/20250204/usaid-1997340831.html

В Совфеде прокомментировали приостановку деятельности USAID

В Совфеде прокомментировали приостановку деятельности USAID - РИА Новости, 04.02.2025

В Совфеде прокомментировали приостановку деятельности USAID

Несмотря на приостановку деятельности американского Агентства по международному развитию (USAID), США по-прежнему считают Россию своим врагом, нужно сделать... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T16:16:00+03:00

2025-02-04T16:16:00+03:00

2025-02-04T16:16:00+03:00

сша

россия

вашингтон (штат)

дональд трамп

виктор бондарев

илон маск

агентство по международному развитию сша

совет федерации рф

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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Несмотря на приостановку деятельности американского Агентства по международному развитию (USAID), США по-прежнему считают Россию своим врагом, нужно сделать выводы, что это вынужденная процедура или уловка со стороны Вашингтона, считает первый замглавы оборонного комитета Совфеда, экс-главком ВКС Виктор Бондарев. "На фоне объявления (президентом США) Дональдом Трампом о заморозке на три месяца финансирования Соединенными Штатами почти всех своих иностранных "гуманитарных" проектов, Илон Маск удалил страницу американского агентства USAID в своей соцсети Х и объявил о закрытии этого агентства", - написал сенатор в своем Telegram-канале. По словам законодателя, "казалось бы, эти новости нам на руку, и мы должны им радоваться". "Но надо помнить, что США напрямую объявили себя нашим врагом, а ждать милости от врага нам, конечно же, не стоит. Безусловно, USAID закрывают не только из-за личных пожеланий Трампа, эта структура за полвека себя неоднократно скомпрометировала, запачкалась, как говорится, руки по локоть в крови", - отметил Бондарев. Поэтому России необходимо сделать вывод, что "это с их стороны вынужденная процедура, своего рода уловка", добавил он. Ведь при всем этом Россия остается врагом США, и указов администрации Трампа об отмене санкций так и не последовало, напомнил законодатель. "Уверен, когда эйфория от этих новостей пройдёт, на свет появятся новые подробности происходящих глобальных процессов. Поэтому нам необходимо учесть происходящее и продолжать неуклонно преследовать объявленные президентом (РФ Владимиром) Путиным цели и задачи в ходе СВО", - уверен законодатель. Президент США Дональд Трамп в понедельник назначил госсекретаря Марко Рубио исполняющим обязанности главы американского Агентства по международному развитию (USAID), тот в свою очередь уведомил конгресс о пересмотре иностранной помощи. Американский предприниматель Илон Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В отдельной публикации в соцсети X он заявил, что агентство было "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку". Западные СМИ 28 января сообщили, что администрация Трампа отправила в отпуск около 60 высокопоставленных чиновников USAID после приостановки Соединенными Штатами предоставления помощи другим странам.

https://ria.ru/20250204/usaid-1997184964.html

https://ria.ru/20250203/pushkov-1996946529.html

сша

россия

вашингтон (штат)

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сша, россия, вашингтон (штат), дональд трамп, виктор бондарев, илон маск, агентство по международному развитию сша, совет федерации рф, воздушно-космические силы россии, в мире