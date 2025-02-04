https://ria.ru/20250204/ukraina-1997397581.html

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.02.2025

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена во вторник в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T22:44:00+03:00

2025-02-04T22:44:00+03:00

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена во вторник в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, сигнал тревоги в Харьковской области звучит почти три часа. Более часа сигнал тревоги звучит в Полтавской и Сумской областях. В 21.43 мск тревогу объявили в Днепропетровской области. В 22.13 тревогу также объявили в Кировоградской области. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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