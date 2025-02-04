https://ria.ru/20250204/ukraina-1997318378.html

Глава МАГАТЭ прибыл на Украину для оценки ситуации на Киевской подстанции

Глава МАГАТЭ прибыл на Украину для оценки ситуации на Киевской подстанции - РИА Новости, 04.02.2025

Глава МАГАТЭ прибыл на Украину для оценки ситуации на Киевской подстанции

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил журналистам, что прибыл на Украину, чтобы оценить ситуацию на Киевской... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T14:42:00+03:00

2025-02-04T14:42:00+03:00

2025-02-04T14:58:00+03:00

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ВЕНА, 4 фев - РИА Новости. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил журналистам, что прибыл на Украину, чтобы оценить ситуацию на Киевской подстанции. "Главная цель моего визита в этот раз - лично увидеть и оценить ситуацию на подстанциях в целом. В частности, на этой, мы выбрали Киевскую подстанцию из-за ее важности для функционирования энергосистемы Украины. Как вы знаете, эта станция играет ключевую роль. Она участвует в передаче электроэнергии в сеть и из сети от двух очень важных атомных электростанций - Ровенской и Хмельницкой, а также от Чернобыльского объекта", - сказал Гросси. Видео общения с прессой на месте посещения журналистам предоставила пресс-служба МАГАТЭ. Глава Агентства отметил, что подстанция имеет стратегическое значение, и что она получила значительные повреждения. По его словам, представители украинской стороны пояснили Гросси, какая работа была проведена для сохранения стабильности энергосистемы, и о подготовке резервных трансформаторов, которые вскоре будут введены в эксплуатацию. Гросси во вторник посещает Киев для проведения встреч на высоком уровне, чтобы обсудить усилия Агентства по предотвращению ядерной аварии в условиях конфликта.

https://ria.ru/20250123/grossi-1995218310.html

https://ria.ru/20250122/zaes-1994994303.html

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в мире, украина, хмельницкий (город), киев, рафаэль гросси, магатэ