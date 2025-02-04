Глава МАГАТЭ прибыл на Украину для оценки ситуации на Киевской подстанции
Глава МАГАТЭ Гросси прибыл на Украину для оценки ситуации на Киевской подстанции
© Фото : Rafael MarianoGrossi/XГлава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси во время посещения Киевской подстанции. 4 февраля 2025
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси во время посещения Киевской подстанции. 4 февраля 2025
Читать ria.ru в
ВЕНА, 4 фев - РИА Новости. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил журналистам, что прибыл на Украину, чтобы оценить ситуацию на Киевской подстанции.
"Главная цель моего визита в этот раз - лично увидеть и оценить ситуацию на подстанциях в целом. В частности, на этой, мы выбрали Киевскую подстанцию из-за ее важности для функционирования энергосистемы Украины. Как вы знаете, эта станция играет ключевую роль. Она участвует в передаче электроэнергии в сеть и из сети от двух очень важных атомных электростанций - Ровенской и Хмельницкой, а также от Чернобыльского объекта", - сказал Гросси. Видео общения с прессой на месте посещения журналистам предоставила пресс-служба МАГАТЭ.
Гросси выразил обеспокоенность частыми взрывами в районе ЗАЭС
23 января, 20:28
Глава Агентства отметил, что подстанция имеет стратегическое значение, и что она получила значительные повреждения. По его словам, представители украинской стороны пояснили Гросси, какая работа была проведена для сохранения стабильности энергосистемы, и о подготовке резервных трансформаторов, которые вскоре будут введены в эксплуатацию.
Гросси во вторник посещает Киев для проведения встреч на высоком уровне, чтобы обсудить усилия Агентства по предотвращению ядерной аварии в условиях конфликта.