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В шести областях Украины ввели аварийные отключения света - РИА Новости, 04.02.2025
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12:08 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/ukraina-1997277384.html
В шести областях Украины ввели аварийные отключения света
В шести областях Украины ввели аварийные отключения света - РИА Новости, 04.02.2025
В шести областях Украины ввели аварийные отключения света
Аварийные отключения электроэнергии введены в шести областях Украины, а также на подконтрольных ВСУ частях ДНР и Запорожской области, сообщили в национальной... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T12:08:00+03:00
2025-02-04T12:08:00+03:00
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Аварийные отключения электроэнергии введены в шести областях Украины, а также на подконтрольных ВСУ частях ДНР и Запорожской области, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго". Накануне компания также вводила графики аварийных отключений электроэнергии введены в понедельник в Киевской, Харьковской, Черкасской областях Украины из-за обстрелов объектов генерации. Областные энергокомпании сообщали о введении графиков отключений света в Сумской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях. "В результате повреждений, нанесенных вражескими ракетно-дроновыми атаками объектам генерации и передачи электроэнергии, сегодня в Харьковской, Сумской, Донецкой, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской (частично) и Черкасской (частично) областях были применены аварийные отключения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, украина, россия, вооруженные силы украины, укрэнерго
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Укрэнерго
В шести областях Украины ввели аварийные отключения света

Укрэнерго заявило о введении в 6 областях аварийных отключений электроэнергии

© РИА Новости / Марина Лысцева | Перейти в медиабанкЛампы
Лампы - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / Марина Лысцева
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Аварийные отключения электроэнергии введены в шести областях Украины, а также на подконтрольных ВСУ частях ДНР и Запорожской области, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго".
Накануне компания также вводила графики аварийных отключений электроэнергии введены в понедельник в Киевской, Харьковской, Черкасской областях Украины из-за обстрелов объектов генерации. Областные энергокомпании сообщали о введении графиков отключений света в Сумской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях.
"В результате повреждений, нанесенных вражескими ракетно-дроновыми атаками объектам генерации и передачи электроэнергии, сегодня в Харьковской, Сумской, Донецкой, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской (частично) и Черкасской (частично) областях были применены аварийные отключения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго".
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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