В шести областях Украины ввели аварийные отключения света
Укрэнерго заявило о введении в 6 областях аварийных отключений электроэнергии
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Аварийные отключения электроэнергии введены в шести областях Украины, а также на подконтрольных ВСУ частях ДНР и Запорожской области, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго".
Накануне компания также вводила графики аварийных отключений электроэнергии введены в понедельник в Киевской, Харьковской, Черкасской областях Украины из-за обстрелов объектов генерации. Областные энергокомпании сообщали о введении графиков отключений света в Сумской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях.
"В результате повреждений, нанесенных вражескими ракетно-дроновыми атаками объектам генерации и передачи электроэнергии, сегодня в Харьковской, Сумской, Донецкой, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской (частично) и Черкасской (частично) областях были применены аварийные отключения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго".
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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