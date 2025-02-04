https://ria.ru/20250204/ukraina-1997277384.html

В шести областях Украины ввели аварийные отключения света

В шести областях Украины ввели аварийные отключения света - РИА Новости, 04.02.2025

В шести областях Украины ввели аварийные отключения света

Аварийные отключения электроэнергии введены в шести областях Украины, а также на подконтрольных ВСУ частях ДНР и Запорожской области, сообщили в национальной... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T12:08:00+03:00

2025-02-04T12:08:00+03:00

2025-02-04T12:08:00+03:00

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Аварийные отключения электроэнергии введены в шести областях Украины, а также на подконтрольных ВСУ частях ДНР и Запорожской области, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго". Накануне компания также вводила графики аварийных отключений электроэнергии введены в понедельник в Киевской, Харьковской, Черкасской областях Украины из-за обстрелов объектов генерации. Областные энергокомпании сообщали о введении графиков отключений света в Сумской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях. "В результате повреждений, нанесенных вражескими ракетно-дроновыми атаками объектам генерации и передачи электроэнергии, сегодня в Харьковской, Сумской, Донецкой, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской (частично) и Черкасской (частично) областях были применены аварийные отключения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, вооруженные силы украины, укрэнерго