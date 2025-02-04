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Украинские СМИ сокрушаются, что львиная доля металлов осталась в Донбассе
Украинские СМИ сокрушаются, что львиная доля металлов осталась в Донбассе - РИА Новости, 04.02.2025
Украинские СМИ сокрушаются, что львиная доля металлов осталась в Донбассе
Агентство УНИАН в Telegram-канале сокрушается, что большая доля украинских редкоземельных металлов осталась в Донбассе. РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T05:41:00+03:00
2025-02-04T05:41:00+03:00
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Агентство УНИАН в Telegram-канале сокрушается, что большая доля украинских редкоземельных металлов осталась в Донбассе.Так оно прокомментировало заявление президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон ожидает от Украины предоставления гарантий по поставкам этих ресурсов в обмен на финансовую и военную помощь."Львиная доля украинских редкоземельных металлов находится в Донбассе..." — говорится в публикации агентства. Агентство также приводит данные журнала Forbes от 2023 года, который оценил совокупную стоимость полезных ископаемых Украины на сумму около 15 триллионов долларов, при этом уточняется, что 70 процентов запасов приходится на территорию нынешних ДНР, ЛНР, а также Днепропетровской области.Ранее администрация Трампа уже поднимала вопрос о необходимости пересмотра условий западной поддержки Киева, указывая на несоразмерный вклад США по сравнению с европейскими союзниками.
https://ria.ru/20250118/metall-1994330879.html
https://ria.ru/20250201/obraschenie-1996738891.html
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, вашингтон (штат), дональд трамп
В мире, США, Украина, Вашингтон (штат), Дональд Трамп
Украинские СМИ сокрушаются, что львиная доля металлов осталась в Донбассе
УНИАН: 70 процентов запасов редкоземельных металлов осталась в Донбассе