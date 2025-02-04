https://ria.ru/20250204/ukraina-1997220565.html

Украинские СМИ сокрушаются, что львиная доля металлов осталась в Донбассе

Украинские СМИ сокрушаются, что львиная доля металлов осталась в Донбассе - РИА Новости, 04.02.2025

Украинские СМИ сокрушаются, что львиная доля металлов осталась в Донбассе

Агентство УНИАН в Telegram-канале сокрушается, что большая доля украинских редкоземельных металлов осталась в Донбассе. РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T05:41:00+03:00

2025-02-04T05:41:00+03:00

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Агентство УНИАН в Telegram-канале сокрушается, что большая доля украинских редкоземельных металлов осталась в Донбассе.Так оно прокомментировало заявление президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон ожидает от Украины предоставления гарантий по поставкам этих ресурсов в обмен на финансовую и военную помощь."Львиная доля украинских редкоземельных металлов находится в Донбассе..." — говорится в публикации агентства. Агентство также приводит данные журнала Forbes от 2023 года, который оценил совокупную стоимость полезных ископаемых Украины на сумму около 15 триллионов долларов, при этом уточняется, что 70 процентов запасов приходится на территорию нынешних ДНР, ЛНР, а также Днепропетровской области.Ранее администрация Трампа уже поднимала вопрос о необходимости пересмотра условий западной поддержки Киева, указывая на несоразмерный вклад США по сравнению с европейскими союзниками.

https://ria.ru/20250118/metall-1994330879.html

https://ria.ru/20250201/obraschenie-1996738891.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, украина, вашингтон (штат), дональд трамп