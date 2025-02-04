Туск сообщил о реакции ЕС в случае введения Трампом пошлин
Туск призвал ЕС зеркально ответить на возможные пошлины со стороны США
© AP Photo / Mindaugas KulbisДональд Туск
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Дональд Туск. Архивное фото
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ВАРШАВА, 4 фев - РИА Новости. Европейский союз должен будет реагировать на введение США пошлин таким же образом, заявил журналистам премьер Польши Дональд Туск.
Президент США Дональд Трамп 1 февраля заявил, что введет импортные пошлины против товаров из ЕС, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону. Представитель Еврокомиссии 2 февраля сообщил РИА Новости, что Евросоюз не располагает данными о введении Соединенными Штатами дополнительных пошлин на европейские товары, но готов "решительно отреагировать" в случае их введения.
"Америка является нашим другом. Никакой агрессии, никаких ненужных жестов, но надо уважать самих себя и надо отвечать адекватно. Если вашингтонская администрация посчитает, что необходимы таможенные барьеры, я, честно говоря, в это не верю, но если они решат, что на какое-то время, по какому-то поводу нужны какие-то таможенные барьеры с Европейским союзом, то Евросоюз должен отвечать подобным образом. Нет выхода", - сказал Туск.
В ЕС опасаются, что Трамп вернется к протекционистской политике и вновь повысит пошлины на продукцию из Евросоюза. В декабре 2024 года глава Европарламента Роберта Метсола заявила польскому агентству РАР, что Европейский союз должен продолжать торговые переговоры с США после избрания Трампа, но быть готовым к ответным мерам в случае повышения пошлин на товары. На вопрос о возможных опасениях и ожиданиях относительно второго президентства Трампа Метсола ответила, что пора отбросить мышление "Америка выбирает, Европа реагирует" и перейти в режим "Европа действует".
Трамп во время первого срока на посту президента США ввел новые пошлины на сталь и алюминий. В конце 2022 года, уже при бывшем президенте США Джо Байдене, между Америкой и ее европейскими партнерами стала назревать очередная торговая война после того, как Соединенные Штаты приняли закон о противодействии инфляции, который в Европе назвали нечестной конкуренцией. В ответ Евросоюз обложил пошлинами американские товары.