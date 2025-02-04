У администрации Эрдогана нет информации о военных базах в Сирии
Администрация Эрдогана не располагает информацией о военных базах Турции в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 4 фев – РИА Новости/Прайм. Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявила РИА Новости, что не располагает информацией о планах создать турецкие военные базы в Сирии.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент переходного правительства Сирии Ахмед аш-Шараа в ходе переговоров во вторник в Анкаре обсудят возможность создания турецких авиабаз в Сирии.
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"Мы не располагаем информацией, о которой вы сказали. По итогам переговоров ожидаются заявление лидеров стран, призываем следить за ними", - заявили корреспонденту РИА Новости во вторник в администрации турецкого лидера.
Турция может построить две военные базы в Сирии, разместив там истребители F-16, сообщила ранее проправительственная газета Türkiye со ссылкой на неназванные арабские источники.
В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своём назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года. При этом главой новой сирийской администрации стал лидер ХТШ Ахмед Аш-Шараа (более известный как Джулани). 29 января он был провозглашен президентом Сирии на время действия переходного периода.
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