Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге школьного тренера заподозрили в развращении ученика - РИА Новости, 04.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:15 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/trener-1997248119.html
В Петербурге школьного тренера заподозрили в развращении ученика
В Петербурге школьного тренера заподозрили в развращении ученика - РИА Новости, 04.02.2025
В Петербурге школьного тренера заподозрили в развращении ученика
Сотрудники уголовного розыска Санкт-Петербурга задержали школьного тренера по плаванию и футболу по подозрению в развращении шестиклассника, сообщила... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T10:15:00+03:00
2025-02-04T10:15:00+03:00
происшествия
россия
санкт-петербург
ломоносовский район
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964220447_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_1a70ffc957eb12545ec49f19b33040bc.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 фев – РИА Новости. Сотрудники уголовного розыска Санкт-Петербурга задержали школьного тренера по плаванию и футболу по подозрению в развращении шестиклассника, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. "Третьего февраля... сотрудники регионального Управления уголовного розыска у дома 13 корпус 2 по проспекту Косыгина задержали 36-летнего тренера по плаванию и футболу одной из средних школ Красносельского района", – говорится в сообщении. Как отмечается, мужчина подозревается в противоправных действиях в отношении 12-летнего шестиклассника, имевших место 30 сентября прошлого года в салоне автомобиля, припаркованного на Таллинском шоссе в Ломоносовском районе Ленинградской области. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 135 УК РФ (развратные действия). "Устанавливаются иные эпизоды противоправной деятельности задержанного", – заключают в полиции.
https://rsport.ria.ru/20241010/trener-1977367661.html
россия
санкт-петербург
ломоносовский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964220447_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_282aacda6670afa1e1eb4921b737af24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, санкт-петербург, ломоносовский район, спорт
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Ломоносовский район, Спорт
В Петербурге школьного тренера заподозрили в развращении ученика

В Петербурге задержали тренера по плаванию по подозрению в развращении школьника

© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской областиАвтомобиль полиции в Санкт-Петербурге
Автомобиль полиции в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 фев – РИА Новости. Сотрудники уголовного розыска Санкт-Петербурга задержали школьного тренера по плаванию и футболу по подозрению в развращении шестиклассника, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
"Третьего февраля... сотрудники регионального Управления уголовного розыска у дома 13 корпус 2 по проспекту Косыгина задержали 36-летнего тренера по плаванию и футболу одной из средних школ Красносельского района", – говорится в сообщении.
Как отмечается, мужчина подозревается в противоправных действиях в отношении 12-летнего шестиклассника, имевших место 30 сентября прошлого года в салоне автомобиля, припаркованного на Таллинском шоссе в Ломоносовском районе Ленинградской области.
Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 135 УК РФ (развратные действия).
"Устанавливаются иные эпизоды противоправной деятельности задержанного", – заключают в полиции.
Автомобиль СК России - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
В Подмосковье задержали тренера, растлевавшего девочек
10 октября 2024, 12:33
 
ПроисшествияРоссияСанкт-ПетербургЛомоносовский районСпорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала