https://ria.ru/20250204/trener-1997248119.html

В Петербурге школьного тренера заподозрили в развращении ученика

В Петербурге школьного тренера заподозрили в развращении ученика - РИА Новости, 04.02.2025

В Петербурге школьного тренера заподозрили в развращении ученика

Сотрудники уголовного розыска Санкт-Петербурга задержали школьного тренера по плаванию и футболу по подозрению в развращении шестиклассника, сообщила... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T10:15:00+03:00

2025-02-04T10:15:00+03:00

2025-02-04T10:15:00+03:00

происшествия

россия

санкт-петербург

ломоносовский район

спорт

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 фев – РИА Новости. Сотрудники уголовного розыска Санкт-Петербурга задержали школьного тренера по плаванию и футболу по подозрению в развращении шестиклассника, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. "Третьего февраля... сотрудники регионального Управления уголовного розыска у дома 13 корпус 2 по проспекту Косыгина задержали 36-летнего тренера по плаванию и футболу одной из средних школ Красносельского района", – говорится в сообщении. Как отмечается, мужчина подозревается в противоправных действиях в отношении 12-летнего шестиклассника, имевших место 30 сентября прошлого года в салоне автомобиля, припаркованного на Таллинском шоссе в Ломоносовском районе Ленинградской области. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 135 УК РФ (развратные действия). "Устанавливаются иные эпизоды противоправной деятельности задержанного", – заключают в полиции.

https://rsport.ria.ru/20241010/trener-1977367661.html

россия

санкт-петербург

ломоносовский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, санкт-петербург, ломоносовский район, спорт