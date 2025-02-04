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В Петербурге школьного тренера заподозрили в развращении ученика
В Петербурге школьного тренера заподозрили в развращении ученика - РИА Новости, 04.02.2025
В Петербурге школьного тренера заподозрили в развращении ученика
Сотрудники уголовного розыска Санкт-Петербурга задержали школьного тренера по плаванию и футболу по подозрению в развращении шестиклассника, сообщила... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T10:15:00+03:00
2025-02-04T10:15:00+03:00
2025-02-04T10:15:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 фев – РИА Новости. Сотрудники уголовного розыска Санкт-Петербурга задержали школьного тренера по плаванию и футболу по подозрению в развращении шестиклассника, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. "Третьего февраля... сотрудники регионального Управления уголовного розыска у дома 13 корпус 2 по проспекту Косыгина задержали 36-летнего тренера по плаванию и футболу одной из средних школ Красносельского района", – говорится в сообщении. Как отмечается, мужчина подозревается в противоправных действиях в отношении 12-летнего шестиклассника, имевших место 30 сентября прошлого года в салоне автомобиля, припаркованного на Таллинском шоссе в Ломоносовском районе Ленинградской области. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 135 УК РФ (развратные действия). "Устанавливаются иные эпизоды противоправной деятельности задержанного", – заключают в полиции.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, санкт-петербург, ломоносовский район, спорт
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Ломоносовский район, Спорт
В Петербурге школьного тренера заподозрили в развращении ученика
В Петербурге задержали тренера по плаванию по подозрению в развращении школьника
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 фев – РИА Новости.
Сотрудники уголовного розыска Санкт-Петербурга задержали школьного тренера по плаванию и футболу по подозрению в развращении шестиклассника, сообщила пресс-служба
регионального главка МВД РФ.
"Третьего февраля... сотрудники регионального Управления уголовного розыска у дома 13 корпус 2 по проспекту Косыгина задержали 36-летнего тренера по плаванию и футболу одной из средних школ Красносельского района", – говорится в сообщении.
Как отмечается, мужчина подозревается в противоправных действиях в отношении 12-летнего шестиклассника, имевших место 30 сентября прошлого года в салоне автомобиля, припаркованного на Таллинском шоссе в Ломоносовском районе Ленинградской области.
Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 135 УК РФ (развратные действия).
"Устанавливаются иные эпизоды противоправной деятельности задержанного", – заключают в полиции.