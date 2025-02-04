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Трамп проведет разговор с Си Цзиньпином во вторник
Трамп проведет разговор с Си Цзиньпином во вторник - РИА Новости, 04.02.2025
Трамп проведет разговор с Си Цзиньпином во вторник
Президент США Дональд Трамп проведет разговор с председателем КНР Си Цзиньпином во вторник, заявил помощник американского лидера и директор Национального... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T20:38:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп проведет разговор с председателем КНР Си Цзиньпином во вторник, заявил помощник американского лидера и директор Национального торгового совета Питер Наварро. "Посмотрим, что будет с сегодняшним звонком", - заявил он изданию Politico, комментируя предстоящий разговор лидеров двух стран. В понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила в эфире телеканала Fox News, что Трамп рассчитывает поговорить с Си Цзиньпином в ближайшие сутки, отказавшись "забегать вперед предстоящего разговора".
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в мире, сша, дональд трамп, си цзиньпин, китай
В мире, США, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, Китай
Трамп проведет разговор с Си Цзиньпином во вторник
Помощник Трампа Наварро сообщил о запланированном на вторник звонке Си Цзиньпину