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Трамп проведет разговор с Си Цзиньпином во вторник - РИА Новости, 04.02.2025
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20:38 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/tramp-1997391368.html
Трамп проведет разговор с Си Цзиньпином во вторник
Трамп проведет разговор с Си Цзиньпином во вторник - РИА Новости, 04.02.2025
Трамп проведет разговор с Си Цзиньпином во вторник
Президент США Дональд Трамп проведет разговор с председателем КНР Си Цзиньпином во вторник, заявил помощник американского лидера и директор Национального... РИА Новости, 04.02.2025
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ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп проведет разговор с председателем КНР Си Цзиньпином во вторник, заявил помощник американского лидера и директор Национального торгового совета Питер Наварро. "Посмотрим, что будет с сегодняшним звонком", - заявил он изданию Politico, комментируя предстоящий разговор лидеров двух стран. В понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила в эфире телеканала Fox News, что Трамп рассчитывает поговорить с Си Цзиньпином в ближайшие сутки, отказавшись "забегать вперед предстоящего разговора".
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в мире, сша, дональд трамп, си цзиньпин, китай
В мире, США, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, Китай
Трамп проведет разговор с Си Цзиньпином во вторник

Помощник Трампа Наварро сообщил о запланированном на вторник звонке Си Цзиньпину

© AP Photo / Saul Loeb/Pool PhotoДональд Трамп и Си Цзиньпин
Дональд Трамп и Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© AP Photo / Saul Loeb/Pool Photo
Дональд Трамп и Си Цзиньпин. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп проведет разговор с председателем КНР Си Цзиньпином во вторник, заявил помощник американского лидера и директор Национального торгового совета Питер Наварро.
"Посмотрим, что будет с сегодняшним звонком", - заявил он изданию Politico, комментируя предстоящий разговор лидеров двух стран.
В понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила в эфире телеканала Fox News, что Трамп рассчитывает поговорить с Си Цзиньпином в ближайшие сутки, отказавшись "забегать вперед предстоящего разговора".
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
Трамп заявил о прогрессе в контактах с лидерами России и Китая
31 января, 00:13
 
В миреСШАДональд ТрампСи ЦзиньпинКитай
 
 
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