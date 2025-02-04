https://ria.ru/20250204/tramp-1997391368.html

Трамп проведет разговор с Си Цзиньпином во вторник

Трамп проведет разговор с Си Цзиньпином во вторник - РИА Новости, 04.02.2025

Трамп проведет разговор с Си Цзиньпином во вторник

Президент США Дональд Трамп проведет разговор с председателем КНР Си Цзиньпином во вторник, заявил помощник американского лидера и директор Национального... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T20:38:00+03:00

2025-02-04T20:38:00+03:00

2025-02-04T20:38:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

си цзиньпин

китай

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149819/55/1498195593_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_e848fcc780f588e5e986f2700ad96b22.jpg

ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп проведет разговор с председателем КНР Си Цзиньпином во вторник, заявил помощник американского лидера и директор Национального торгового совета Питер Наварро. "Посмотрим, что будет с сегодняшним звонком", - заявил он изданию Politico, комментируя предстоящий разговор лидеров двух стран. В понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила в эфире телеканала Fox News, что Трамп рассчитывает поговорить с Си Цзиньпином в ближайшие сутки, отказавшись "забегать вперед предстоящего разговора".

https://ria.ru/20250131/tramp-1996511119.html

сша

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дональд трамп, си цзиньпин, китай