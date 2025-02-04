https://ria.ru/20250204/tigrenok-1997238960.html

В Приморье отловят тигренка-сироту, вышедшего к людям

В Приморье отловят тигренка-сироту, вышедшего к людям - РИА Новости, 04.02.2025

В Приморье отловят тигренка-сироту, вышедшего к людям

Специалисты охотнадзора Приморья отловят одинокого тигренка, ранее замеченного в поселке Ольга без матери, так как самостоятельно ему не выжить, сообщает... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T09:39:00+03:00

2025-02-04T09:39:00+03:00

2025-02-04T09:39:00+03:00

россия

хабаровский край

амурская область

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 4 фев – РИА Новости. Специалисты охотнадзора Приморья отловят одинокого тигренка, ранее замеченного в поселке Ольга без матери, так как самостоятельно ему не выжить, сообщает региональное Минприроды. Ранее во вторник центр "Амурский тигр" сообщил, что в поселке Ольга был замечен одинокий тигренок, на месте работают сотрудники охотнадзора. На кадрах местных жителей, опубликованных в Telegram-канале центра, видно, что тигренок лежит у забора, его не пугает свет фар стоящей рядом машины. "На место оперативно прибыл районный охотовед, который совместно с другими специалистами всю ночь работал на месте, изучая следы. Установлено, что это тигренок весом 30-40 килограммов, следов и иных признаков пребывания рядом тигрицы не обнаружено. Нахождение тигренка без матери в таком возрасте (4-5 месяцев) не естественно, выжить он не сможет, поэтому в Росприроднадзор направлен запрос на разрешение на отлов", - говорится в сообщении минприроды Приморья. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти дикие кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.

https://ria.ru/20241219/tigr-1990039085.html

россия

хабаровский край

амурская область

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2025

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Одинокий амурский тигренок в поселке Ольга Приморского края Специалисты охотнадзора работают в поселке Ольга, куда вышел одинокий амурский тигренок без матери, сообщает Центр "Амурский тигр". 2025-02-04T09:39 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, хабаровский край, амурская область, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), общество