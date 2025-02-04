Рейтинг@Mail.ru
В Приморье обнаружили одинокого амурского тигренка без матери - РИА Новости, 04.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:43 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/tigr-1997216117.html
В Приморье обнаружили одинокого амурского тигренка без матери
В Приморье обнаружили одинокого амурского тигренка без матери - РИА Новости, 04.02.2025
В Приморье обнаружили одинокого амурского тигренка без матери
Специалисты охотнадзора работают в поселке Ольга, куда вышел одинокий амурский тигренок без матери, сообщает Центр "Амурский тигр". РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T03:43:00+03:00
2025-02-04T03:43:00+03:00
россия
ольгинский район
приморский край
центр "амурский тигр"
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147715/93/1477159321_0:271:2495:1674_1920x0_80_0_0_f99074edbe20d5fda276890d44ab95f5.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 фев – РИА Новости. Специалисты охотнадзора работают в поселке Ольга, куда вышел одинокий амурский тигренок без матери, сообщает Центр "Амурский тигр". "В поселке городского типа Ольга Ольгинского района Приморского края замечен одинокий тигренок. В таком возрасте он должен быть с матерью. Что-то могло случиться. На месте работают сотрудники охотнадзора", - говорится в сообщении. На кадрах местных жителей, опубликованных в Telegram-канале Центра, видно, что тигренок лежит у забора, его не пугает свет фар стоящей рядом машины. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти дикие кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.
https://ria.ru/20250203/tigr-1996950342.html
https://ria.ru/20250113/tigrenok-1993400303.html
россия
ольгинский район
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147715/93/1477159321_0:37:2495:1908_1920x0_80_0_0_e000b4a64bf223098eeee0a0da9cfecb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ольгинский район, приморский край, центр "амурский тигр", общество
Россия, Ольгинский район, Приморский край, Центр "Амурский тигр", Общество
В Приморье обнаружили одинокого амурского тигренка без матери

Сотрудники охотнадзора работают в поселке, куда вышел одинокий амурский тигренок

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкТигренок
Тигренок - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Тигренок. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 4 фев – РИА Новости. Специалисты охотнадзора работают в поселке Ольга, куда вышел одинокий амурский тигренок без матери, сообщает Центр "Амурский тигр".
"В поселке городского типа Ольга Ольгинского района Приморского края замечен одинокий тигренок. В таком возрасте он должен быть с матерью. Что-то могло случиться. На месте работают сотрудники охотнадзора", - говорится в сообщении.
Амурский тигр - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
В Хабаровском крае отловили пятого "конфликтного" тигра
Вчера, 07:27
На кадрах местных жителей, опубликованных в Telegram-канале Центра, видно, что тигренок лежит у забора, его не пугает свет фар стоящей рядом машины.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти дикие кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.
Амурский тигр - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
В Хабаровском крае нашли тигрят отловленной конфликтной тигрицы
13 января, 03:07
 
РоссияОльгинский районПриморский крайЦентр "Амурский тигр"Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала