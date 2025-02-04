https://ria.ru/20250204/tigr-1997216117.html

В Приморье обнаружили одинокого амурского тигренка без матери

В Приморье обнаружили одинокого амурского тигренка без матери - РИА Новости, 04.02.2025

В Приморье обнаружили одинокого амурского тигренка без матери

Специалисты охотнадзора работают в поселке Ольга, куда вышел одинокий амурский тигренок без матери, сообщает Центр "Амурский тигр". РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T03:43:00+03:00

2025-02-04T03:43:00+03:00

2025-02-04T03:43:00+03:00

россия

ольгинский район

приморский край

центр "амурский тигр"

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 4 фев – РИА Новости. Специалисты охотнадзора работают в поселке Ольга, куда вышел одинокий амурский тигренок без матери, сообщает Центр "Амурский тигр". "В поселке городского типа Ольга Ольгинского района Приморского края замечен одинокий тигренок. В таком возрасте он должен быть с матерью. Что-то могло случиться. На месте работают сотрудники охотнадзора", - говорится в сообщении. На кадрах местных жителей, опубликованных в Telegram-канале Центра, видно, что тигренок лежит у забора, его не пугает свет фар стоящей рядом машины. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти дикие кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.

https://ria.ru/20250203/tigr-1996950342.html

https://ria.ru/20250113/tigrenok-1993400303.html

россия

ольгинский район

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, ольгинский район, приморский край, центр "амурский тигр", общество