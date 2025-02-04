https://ria.ru/20250204/tigr-1997216117.html
В Приморье обнаружили одинокого амурского тигренка без матери
В Приморье обнаружили одинокого амурского тигренка без матери - РИА Новости, 04.02.2025
В Приморье обнаружили одинокого амурского тигренка без матери
Специалисты охотнадзора работают в поселке Ольга, куда вышел одинокий амурский тигренок без матери, сообщает Центр "Амурский тигр". РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T03:43:00+03:00
2025-02-04T03:43:00+03:00
2025-02-04T03:43:00+03:00
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ольгинский район
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центр "амурский тигр"
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ВЛАДИВОСТОК, 4 фев – РИА Новости. Специалисты охотнадзора работают в поселке Ольга, куда вышел одинокий амурский тигренок без матери, сообщает Центр "Амурский тигр". "В поселке городского типа Ольга Ольгинского района Приморского края замечен одинокий тигренок. В таком возрасте он должен быть с матерью. Что-то могло случиться. На месте работают сотрудники охотнадзора", - говорится в сообщении. На кадрах местных жителей, опубликованных в Telegram-канале Центра, видно, что тигренок лежит у забора, его не пугает свет фар стоящей рядом машины. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти дикие кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.
https://ria.ru/20250203/tigr-1996950342.html
https://ria.ru/20250113/tigrenok-1993400303.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ольгинский район, приморский край, центр "амурский тигр", общество
Россия, Ольгинский район, Приморский край, Центр "Амурский тигр", Общество
В Приморье обнаружили одинокого амурского тигренка без матери
Сотрудники охотнадзора работают в поселке, куда вышел одинокий амурский тигренок