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Сийярто назвал деятельность ЕК позором - РИА Новости, 04.02.2025
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17:36 04.02.2025 (обновлено: 17:42 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/sijjarto-1997360594.html
Сийярто назвал деятельность ЕК позором
Сийярто назвал деятельность ЕК позором - РИА Новости, 04.02.2025
Сийярто назвал деятельность ЕК позором
Все 27 стран-членов ЕС признают, что сообщество в последние годы сильно потеряло в конкурентоспособности и теперь стоит перед серьезными экономическими... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T17:36:00+03:00
2025-02-04T17:42:00+03:00
в мире
венгрия
восток
варшава
петер сийярто
виктор орбан
урсула фон дер ляйен
евросоюз
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БУДАПЕШТ, 4 фев - РИА Новости. Все 27 стран-членов ЕС признают, что сообщество в последние годы сильно потеряло в конкурентоспособности и теперь стоит перед серьезными экономическими вызовами, причиной является позорная деятельность Еврокомиссии, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Сегодня в Варшаве встречаются министры внешней торговли стран ЕС. Мы все согласны в том, что ЕС с точки зрения экономики стоит перед вызовами элементарной силы. Есть также согласие относительно того, что ЕС в последние годы очень много потерял в конкурентоспособности", - сказал Сийярто в видеообращении, которое транслировал телеканал М1. По его словам, при этом среди стран ЕС разнятся мнения о причинах такой ситуации и возможных выходах из нее. Сийярто привел в пример тот факт, что 10 лет назад в сотне крупнейших компаний мира было 36 европейских, сейчас их число сократилось до 14, а в первой десятке их нет вообще. Кроме того, доля ЕС в мировом ВВП упала с 22 до 17% за 10 лет, сообщество уже обогнал Китай, добавил он. "Мы считаем, что к тому, что Евросоюз встречает новую мировую экономическую эру с худшей позицией среди крупнейших игроков мировой экономики, привела позорная деятельность председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен за последние пять лет... Неудачи и некомпетентность Еврокомиссии за последние пять лет привели к тому, что сегодня в США легко ввести тарифы против Евросоюза", - отметил венгерский министр. По его словам, для выхода из кризиса ЕС необходимо дать больше экономических полномочий странам-членам, не смешивать экономику с такими идеологическими вопросами, как права ЛГБТ* (движение признано в РФ экстремистским и запрещено - ред.), а также "обеспечить подходящую среду для сотрудничества предприятий с Востока и Запада. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что мировая экономика в результате самоубийственной политики Запада, к которой относятся и санкции, рискует разделиться на западный и восточный блоки, Венгрия не хочет принадлежать ни к одному, сохраняя при этом тесные экономические связи с обоими. По его словам, Венгрия в условиях падения конкурентоспособности Запада хочет найти для себя собственную экономическую модель, составленную из наиболее приемлемых для нее мировых образцов, не заимствуя напрямую восточные методы, но и не замыкаясь на блоки. Глава венгерского МИД Петер Сийярто ранее неоднократно заявлял, что Будапешт не поддерживает идею новой холодной войны и "железного занавеса" между странами Востока и Запада и считает, что во избежание экономического краха Европе следует развивать сотрудничество с Азией в текущей геополитической ситуации. Двигателем крупных экономических изменений в мире, по его словам, стали страны Востока. Орбан ранее также заявлял, что пятисотлетняя эпоха доминирования западной цивилизации закончилась, стратегия вестернизации всего мира потерпела крах и центр мировой экономики сместился на Восток, а следующий век станет веком Евразии. По его словам, либеральный мировой порядок закончился, от перемен выиграют те страны, кто умеет выжимать из себя максимум, и проиграют те, кто не может отстаивать собственные ценности.*Движение признано экстремистским и запрещено в России
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в мире, венгрия, восток, варшава, петер сийярто, виктор орбан, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии
В мире, Венгрия, Восток, Варшава, Петер Сийярто, Виктор Орбан, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России
Сийярто назвал деятельность ЕК позором

Сийярто: ЕС стоит перед серьезными вызовами из-за позорной деятельности ЕК

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 4 фев - РИА Новости. Все 27 стран-членов ЕС признают, что сообщество в последние годы сильно потеряло в конкурентоспособности и теперь стоит перед серьезными экономическими вызовами, причиной является позорная деятельность Еврокомиссии, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Сегодня в Варшаве встречаются министры внешней торговли стран ЕС. Мы все согласны в том, что ЕС с точки зрения экономики стоит перед вызовами элементарной силы. Есть также согласие относительно того, что ЕС в последние годы очень много потерял в конкурентоспособности", - сказал Сийярто в видеообращении, которое транслировал телеканал М1.
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По его словам, при этом среди стран ЕС разнятся мнения о причинах такой ситуации и возможных выходах из нее. Сийярто привел в пример тот факт, что 10 лет назад в сотне крупнейших компаний мира было 36 европейских, сейчас их число сократилось до 14, а в первой десятке их нет вообще. Кроме того, доля ЕС в мировом ВВП упала с 22 до 17% за 10 лет, сообщество уже обогнал Китай, добавил он.
"Мы считаем, что к тому, что Евросоюз встречает новую мировую экономическую эру с худшей позицией среди крупнейших игроков мировой экономики, привела позорная деятельность председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен за последние пять лет... Неудачи и некомпетентность Еврокомиссии за последние пять лет привели к тому, что сегодня в США легко ввести тарифы против Евросоюза", - отметил венгерский министр.
По его словам, для выхода из кризиса ЕС необходимо дать больше экономических полномочий странам-членам, не смешивать экономику с такими идеологическими вопросами, как права ЛГБТ* (движение признано в РФ экстремистским и запрещено - ред.), а также "обеспечить подходящую среду для сотрудничества предприятий с Востока и Запада.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что мировая экономика в результате самоубийственной политики Запада, к которой относятся и санкции, рискует разделиться на западный и восточный блоки, Венгрия не хочет принадлежать ни к одному, сохраняя при этом тесные экономические связи с обоими. По его словам, Венгрия в условиях падения конкурентоспособности Запада хочет найти для себя собственную экономическую модель, составленную из наиболее приемлемых для нее мировых образцов, не заимствуя напрямую восточные методы, но и не замыкаясь на блоки.
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Глава венгерского МИД Петер Сийярто ранее неоднократно заявлял, что Будапешт не поддерживает идею новой холодной войны и "железного занавеса" между странами Востока и Запада и считает, что во избежание экономического краха Европе следует развивать сотрудничество с Азией в текущей геополитической ситуации. Двигателем крупных экономических изменений в мире, по его словам, стали страны Востока.
Орбан ранее также заявлял, что пятисотлетняя эпоха доминирования западной цивилизации закончилась, стратегия вестернизации всего мира потерпела крах и центр мировой экономики сместился на Восток, а следующий век станет веком Евразии. По его словам, либеральный мировой порядок закончился, от перемен выиграют те страны, кто умеет выжимать из себя максимум, и проиграют те, кто не может отстаивать собственные ценности.
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