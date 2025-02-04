https://ria.ru/20250204/samolet-1997380585.html

Экипаж самолета, разбившегося в Актау, сообщал о дефиците кислорода

Экипаж самолета, разбившегося в Актау, сообщал о дефиците кислорода - РИА Новости, 04.02.2025

Экипаж самолета, разбившегося в Актау, сообщал о дефиците кислорода

Пилот самолета Azerbaijan Airlines (AZAL), потерпевшего крушение под Актау, перед катастрофой сообщал о взрыве кислородного баллона на борту, следует из... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T19:18:00+03:00

2025-02-04T19:18:00+03:00

2025-02-04T19:37:00+03:00

актау

в мире

казахстан

баку

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Пилот самолета Azerbaijan Airlines (AZAL), потерпевшего крушение под Актау, перед катастрофой сообщал о взрыве кислородного баллона на борту, следует из предварительного отчета о расследовании причин крушения, опубликованного минтрансом Казахстана.Минтранс Казахстана опубликовал во вторник предварительный отчет по расследованию катастрофы самолета Embraer-190 авиакомпании Azerbaijan Airlines под Актау. Информация из отчета может уточняться и дополняться, окончательный отчет будет подготовлен после завершения работ."Так, у нас ситуация такая, кислород заканчивается в кабине пассажирской, значит, там взорвался кислородный, по-моему, баллон. Значит, запах топлива идет, пассажиры некоторые, значит, теряют сознание, разрешите, мы пойдем на меньшей высоте", – следует из записи переговоров экипажа и диспетчеров.Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек. По информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.

https://ria.ru/20250204/aktau-1997372669.html

актау

казахстан

баку

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актау, в мире, казахстан, баку, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)