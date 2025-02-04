https://ria.ru/20250204/rubio-1997215430.html

Рубио призвал усилить давление на Иран

Рубио призвал усилить давление на Иран - РИА Новости, 04.02.2025

Рубио призвал усилить давление на Иран

Американский государственный секретарь Марко Рубио заявил в интервью телеканалу Fox News, что США нужно усилить давление на Иран в связи с якобы попытками... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T03:34:00+03:00

2025-02-04T03:34:00+03:00

2025-02-04T03:34:00+03:00

в мире

иран

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тегеран (город)

марко рубио

рафаэль гросси

аббас аракчи

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ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. Американский государственный секретарь Марко Рубио заявил в интервью телеканалу Fox News, что США нужно усилить давление на Иран в связи с якобы попытками Тегерана создать ядерное оружие. "Я считаю, что нам нужно оказывать больше давления на Иран, пока они не прекратят делать то, что они делают… В конечном итоге они пытаются получить ядерное оружие", - сообщил он. Ранее в январе генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи провели телефонный разговор, в ходе которого глава внешнеполитического ведомства исламской республики подтвердил желание Тегерана продолжать сотрудничество с МАГАТЭ в рамках своих международных обязательств, сообщили в Telegram-канале главы иранского МИД. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе, или СВПД), которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20250204/ssha-1997214860.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, сша, тегеран (город), марко рубио, рафаэль гросси, аббас аракчи, магатэ