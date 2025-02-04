Рубио призвал усилить давление на Иран
Рубио: нужно усилить давление на Иран из-за якобы попыток создать ядерное оружие
© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкБашня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. Американский государственный секретарь Марко Рубио заявил в интервью телеканалу Fox News, что США нужно усилить давление на Иран в связи с якобы попытками Тегерана создать ядерное оружие.
"Я считаю, что нам нужно оказывать больше давления на Иран, пока они не прекратят делать то, что они делают… В конечном итоге они пытаются получить ядерное оружие", - сообщил он.
Ранее в январе генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи провели телефонный разговор, в ходе которого глава внешнеполитического ведомства исламской республики подтвердил желание Тегерана продолжать сотрудничество с МАГАТЭ в рамках своих международных обязательств, сообщили в Telegram-канале главы иранского МИД.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе, или СВПД), которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
В США допустили, что Иран к концу года объявит о наличии ядерного оружия
19 августа 2024, 14:03