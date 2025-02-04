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Рубио призвал усилить давление на Иран - РИА Новости, 04.02.2025
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03:34 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/rubio-1997215430.html
Рубио призвал усилить давление на Иран
Рубио призвал усилить давление на Иран - РИА Новости, 04.02.2025
Рубио призвал усилить давление на Иран
Американский государственный секретарь Марко Рубио заявил в интервью телеканалу Fox News, что США нужно усилить давление на Иран в связи с якобы попытками... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T03:34:00+03:00
2025-02-04T03:34:00+03:00
в мире
иран
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тегеран (город)
марко рубио
рафаэль гросси
аббас аракчи
магатэ
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ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. Американский государственный секретарь Марко Рубио заявил в интервью телеканалу Fox News, что США нужно усилить давление на Иран в связи с якобы попытками Тегерана создать ядерное оружие. "Я считаю, что нам нужно оказывать больше давления на Иран, пока они не прекратят делать то, что они делают… В конечном итоге они пытаются получить ядерное оружие", - сообщил он. Ранее в январе генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи провели телефонный разговор, в ходе которого глава внешнеполитического ведомства исламской республики подтвердил желание Тегерана продолжать сотрудничество с МАГАТЭ в рамках своих международных обязательств, сообщили в Telegram-канале главы иранского МИД. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе, или СВПД), которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20250204/ssha-1997214860.html
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в мире, иран, сша, тегеран (город), марко рубио, рафаэль гросси, аббас аракчи, магатэ
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Марко Рубио, Рафаэль Гросси, Аббас Аракчи, МАГАТЭ
Рубио призвал усилить давление на Иран

Рубио: нужно усилить давление на Иран из-за якобы попыток создать ядерное оружие

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкБашня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. Американский государственный секретарь Марко Рубио заявил в интервью телеканалу Fox News, что США нужно усилить давление на Иран в связи с якобы попытками Тегерана создать ядерное оружие.
"Я считаю, что нам нужно оказывать больше давления на Иран, пока они не прекратят делать то, что они делают… В конечном итоге они пытаются получить ядерное оружие", - сообщил он.
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Ранее в январе генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи провели телефонный разговор, в ходе которого глава внешнеполитического ведомства исламской республики подтвердил желание Тегерана продолжать сотрудничество с МАГАТЭ в рамках своих международных обязательств, сообщили в Telegram-канале главы иранского МИД.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе, или СВПД), которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
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В миреИранСШАТегеран (город)Марко РубиоРафаэль ГроссиАббас АракчиМАГАТЭ
 
 
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