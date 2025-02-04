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Россия одержит победу в противостоянии с Западом, заявила Матвиенко - РИА Новости, 04.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:28 04.02.2025 (обновлено: 10:30 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/rossija-1997250669.html
Россия одержит победу в противостоянии с Западом, заявила Матвиенко
Россия одержит победу в противостоянии с Западом, заявила Матвиенко - РИА Новости, 04.02.2025
Россия одержит победу в противостоянии с Западом, заявила Матвиенко
Россия одержит победу в СВО и в противостоянии с Западом, эта победа необходима для безопасного мира, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко в своем... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T10:28:00+03:00
2025-02-04T10:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
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валентина матвиенко
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Россия одержит победу в СВО и в противостоянии с Западом, эта победа необходима для безопасного мира, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко в своем блоге на сайте СФ. "Мы, несомненно, одержим победу и в СВО, и в этом противостоянии. Эта победа неизбежна, потому что к ней приведёт объективная логика истории. Кроме того, уверена, эта победа – необходимое условие строительства безопасного мира: мира, в котором безопасность каждого обеспечена в равной степени; мира, в котором каждая страна сама сможет определять путь своего развития", - написала Матвиенко. Сенатор отметила, что мир проходит через "этап противоборства между силами, отстаивающими принципы международного права, и силами, полагающими, что после распада СССР можно руководствоваться не уставом ООН, а собственными правилами "западного сообщества". "Украинский конфликт, СВО – квинтэссенция этого противоборства. Противоборства экзистенциального, ценностного", - констатировала политик.
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россия, ссср, валентина матвиенко, совет федерации рф, оон, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, СССР, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, ООН, В мире
Россия одержит победу в противостоянии с Западом, заявила Матвиенко

Матвиенко: Россия одержит победу в СВО и в противостоянии с Западом

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Россия одержит победу в СВО и в противостоянии с Западом, эта победа необходима для безопасного мира, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко в своем блоге на сайте СФ.
"Мы, несомненно, одержим победу и в СВО, и в этом противостоянии. Эта победа неизбежна, потому что к ней приведёт объективная логика истории. Кроме того, уверена, эта победа – необходимое условие строительства безопасного мира: мира, в котором безопасность каждого обеспечена в равной степени; мира, в котором каждая страна сама сможет определять путь своего развития", - написала Матвиенко.
Сенатор отметила, что мир проходит через "этап противоборства между силами, отстаивающими принципы международного права, и силами, полагающими, что после распада СССР можно руководствоваться не уставом ООН, а собственными правилами "западного сообщества".
"Украинский конфликт, СВО – квинтэссенция этого противоборства. Противоборства экзистенциального, ценностного", - констатировала политик.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСССРВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФООНВ мире
 
 
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