https://ria.ru/20250204/rossija-1997250669.html
Россия одержит победу в противостоянии с Западом, заявила Матвиенко
Россия одержит победу в противостоянии с Западом, заявила Матвиенко - РИА Новости, 04.02.2025
Россия одержит победу в противостоянии с Западом, заявила Матвиенко
Россия одержит победу в СВО и в противостоянии с Западом, эта победа необходима для безопасного мира, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко в своем... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T10:28:00+03:00
2025-02-04T10:28:00+03:00
2025-02-04T10:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
ссср
валентина матвиенко
совет федерации рф
оон
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732960280_0:6:2708:1529_1920x0_80_0_0_91f1a2396122e6e56849aa908bd199f2.jpg
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Россия одержит победу в СВО и в противостоянии с Западом, эта победа необходима для безопасного мира, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко в своем блоге на сайте СФ. "Мы, несомненно, одержим победу и в СВО, и в этом противостоянии. Эта победа неизбежна, потому что к ней приведёт объективная логика истории. Кроме того, уверена, эта победа – необходимое условие строительства безопасного мира: мира, в котором безопасность каждого обеспечена в равной степени; мира, в котором каждая страна сама сможет определять путь своего развития", - написала Матвиенко. Сенатор отметила, что мир проходит через "этап противоборства между силами, отстаивающими принципы международного права, и силами, полагающими, что после распада СССР можно руководствоваться не уставом ООН, а собственными правилами "западного сообщества". "Украинский конфликт, СВО – квинтэссенция этого противоборства. Противоборства экзистенциального, ценностного", - констатировала политик.
https://ria.ru/20250119/evropa-1994381799.html
россия
ссср
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732960280_0:0:2707:2030_1920x0_80_0_0_caae361ac3c4a4952616cdbfc5fd0cad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ссср, валентина матвиенко, совет федерации рф, оон, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, СССР, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, ООН, В мире
Россия одержит победу в противостоянии с Западом, заявила Матвиенко
Матвиенко: Россия одержит победу в СВО и в противостоянии с Западом