https://ria.ru/20250204/rossija-1997250669.html

Россия одержит победу в противостоянии с Западом, заявила Матвиенко

Россия одержит победу в противостоянии с Западом, заявила Матвиенко - РИА Новости, 04.02.2025

Россия одержит победу в противостоянии с Западом, заявила Матвиенко

Россия одержит победу в СВО и в противостоянии с Западом, эта победа необходима для безопасного мира, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко в своем... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T10:28:00+03:00

2025-02-04T10:28:00+03:00

2025-02-04T10:30:00+03:00

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Россия одержит победу в СВО и в противостоянии с Западом, эта победа необходима для безопасного мира, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко в своем блоге на сайте СФ. "Мы, несомненно, одержим победу и в СВО, и в этом противостоянии. Эта победа неизбежна, потому что к ней приведёт объективная логика истории. Кроме того, уверена, эта победа – необходимое условие строительства безопасного мира: мира, в котором безопасность каждого обеспечена в равной степени; мира, в котором каждая страна сама сможет определять путь своего развития", - написала Матвиенко. Сенатор отметила, что мир проходит через "этап противоборства между силами, отстаивающими принципы международного права, и силами, полагающими, что после распада СССР можно руководствоваться не уставом ООН, а собственными правилами "западного сообщества". "Украинский конфликт, СВО – квинтэссенция этого противоборства. Противоборства экзистенциального, ценностного", - констатировала политик.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, ссср, валентина матвиенко, совет федерации рф, оон, в мире