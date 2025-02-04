Генпрокуратура проверит законность дела против Лилии Невской
Прокуроры проверят законность дела против жены экс-главы Спасских ворот Невской
Прокуратура. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Генпрокуратура РФ поручила столичной прокуратуре провести проверку законности уголовного дела, возбужденного в отношении гражданской жены бывшего первого вице-президента страховой группы "Спасские ворота" Михаила Тамирова Лилии Невской, следует из документов в распоряжении РИА Новости.
Тамиров скончался в октябре 2022 года в загородном доме в Подмосковье, где последние восемь лет проживал со своей гражданской женой Лилией Невской. За 1,5 года до смерти он написал завещание в пользу своей дочери Кристины Тамировой. В свою очередь у Невской была выданная бизнесменом доверенность с правом распоряжения всеми его счетами.
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После его смерти дочь обратилась в полицию, было возбуждено уголовное дело в отношении Невской о присвоении и растрате 133 миллионов рублей, принадлежавших Тамирову (часть 4 статьи 160 УК РФ), которые она получила переводом от Тамирова.
Для защиты своих прав Невская обратилась к главе фракции КПРФ Геннадию Зюганову с жалобой на незаконное уголовное преследование, в которой указывала, что "в деле отсутствует доказательства ее вины и умысла в совершении мошеннических действий".
После этого глава КПРФ направил обращение генеральному прокурору РФ Игорю Краснову (имеется в распоряжении РИА Новости), в нем он просил изучить заявление Невской. Генпрокуратура поручила прокуратуре столицы провести проверку.
"В связи с заявлением Невской Л.А. о необоснованном уголовном преследовании... с целью оперативного реагирования на возможные нарушения закона прокурору города Москвы поручено организовать проверку сообщаемых сведений", – говорится в ответе Зюганову за подписью первого зампрокурора Анатолия Разинкина.
Тем не менее уголовное дело в отношении Невской поступило в Гагаринский суд Москвы. "Cрок назначения заседания - 30 дней с момента передачи дела судье. Дело поступило в суд 9 января. Как правило, заседание назначается в течение двух недель. То есть сейчас уже должны либо назначить заседание, либо отправить дело обратно следствию", - заявил РИА Новости адвокат Невской Андрей Безрядов.
Между тем этот же суд рассматривает гражданский иск вдовы Ирины Тамировой, которая оспаривает сделку по переводу 133 миллионов рублей Лилии Невской и просит включить эти спорные деньги в наследственную массу для раздела поровну между ней и дочерью. Рассмотрение иска продолжится 26 февраля.