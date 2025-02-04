https://ria.ru/20250204/rassledovanie-1997224118.html

Генпрокуратура проверит законность дела против Лилии Невской

Генпрокуратура проверит законность дела против Лилии Невской - РИА Новости, 04.02.2025

Генпрокуратура проверит законность дела против Лилии Невской

Генпрокуратура РФ поручила столичной прокуратуре провести проверку законности уголовного дела, возбужденного в отношении гражданской жены бывшего первого... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T07:01:00+03:00

2025-02-04T07:01:00+03:00

2025-02-04T07:09:00+03:00

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Генпрокуратура РФ поручила столичной прокуратуре провести проверку законности уголовного дела, возбужденного в отношении гражданской жены бывшего первого вице-президента страховой группы "Спасские ворота" Михаила Тамирова Лилии Невской, следует из документов в распоряжении РИА Новости. Тамиров скончался в октябре 2022 года в загородном доме в Подмосковье, где последние восемь лет проживал со своей гражданской женой Лилией Невской. За 1,5 года до смерти он написал завещание в пользу своей дочери Кристины Тамировой. В свою очередь у Невской была выданная бизнесменом доверенность с правом распоряжения всеми его счетами. После его смерти дочь обратилась в полицию, было возбуждено уголовное дело в отношении Невской о присвоении и растрате 133 миллионов рублей, принадлежавших Тамирову (часть 4 статьи 160 УК РФ), которые она получила переводом от Тамирова. Для защиты своих прав Невская обратилась к главе фракции КПРФ Геннадию Зюганову с жалобой на незаконное уголовное преследование, в которой указывала, что "в деле отсутствует доказательства ее вины и умысла в совершении мошеннических действий". После этого глава КПРФ направил обращение генеральному прокурору РФ Игорю Краснову (имеется в распоряжении РИА Новости), в нем он просил изучить заявление Невской. Генпрокуратура поручила прокуратуре столицы провести проверку. "В связи с заявлением Невской Л.А. о необоснованном уголовном преследовании... с целью оперативного реагирования на возможные нарушения закона прокурору города Москвы поручено организовать проверку сообщаемых сведений", – говорится в ответе Зюганову за подписью первого зампрокурора Анатолия Разинкина. Тем не менее уголовное дело в отношении Невской поступило в Гагаринский суд Москвы. "Cрок назначения заседания - 30 дней с момента передачи дела судье. Дело поступило в суд 9 января. Как правило, заседание назначается в течение двух недель. То есть сейчас уже должны либо назначить заседание, либо отправить дело обратно следствию", - заявил РИА Новости адвокат Невской Андрей Безрядов. Между тем этот же суд рассматривает гражданский иск вдовы Ирины Тамировой, которая оспаривает сделку по переводу 133 миллионов рублей Лилии Невской и просит включить эти спорные деньги в наследственную массу для раздела поровну между ней и дочерью. Рассмотрение иска продолжится 26 февраля.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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