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Генпрокуратура проверит законность дела против Лилии Невской - РИА Новости, 04.02.2025
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07:01 04.02.2025 (обновлено: 07:09 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/rassledovanie-1997224118.html
Генпрокуратура проверит законность дела против Лилии Невской
Генпрокуратура проверит законность дела против Лилии Невской - РИА Новости, 04.02.2025
Генпрокуратура проверит законность дела против Лилии Невской
Генпрокуратура РФ поручила столичной прокуратуре провести проверку законности уголовного дела, возбужденного в отношении гражданской жены бывшего первого... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T07:01:00+03:00
2025-02-04T07:09:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Генпрокуратура РФ поручила столичной прокуратуре провести проверку законности уголовного дела, возбужденного в отношении гражданской жены бывшего первого вице-президента страховой группы "Спасские ворота" Михаила Тамирова Лилии Невской, следует из документов в распоряжении РИА Новости. Тамиров скончался в октябре 2022 года в загородном доме в Подмосковье, где последние восемь лет проживал со своей гражданской женой Лилией Невской. За 1,5 года до смерти он написал завещание в пользу своей дочери Кристины Тамировой. В свою очередь у Невской была выданная бизнесменом доверенность с правом распоряжения всеми его счетами. После его смерти дочь обратилась в полицию, было возбуждено уголовное дело в отношении Невской о присвоении и растрате 133 миллионов рублей, принадлежавших Тамирову (часть 4 статьи 160 УК РФ), которые она получила переводом от Тамирова. Для защиты своих прав Невская обратилась к главе фракции КПРФ Геннадию Зюганову с жалобой на незаконное уголовное преследование, в которой указывала, что "в деле отсутствует доказательства ее вины и умысла в совершении мошеннических действий". После этого глава КПРФ направил обращение генеральному прокурору РФ Игорю Краснову (имеется в распоряжении РИА Новости), в нем он просил изучить заявление Невской. Генпрокуратура поручила прокуратуре столицы провести проверку. "В связи с заявлением Невской Л.А. о необоснованном уголовном преследовании... с целью оперативного реагирования на возможные нарушения закона прокурору города Москвы поручено организовать проверку сообщаемых сведений", – говорится в ответе Зюганову за подписью первого зампрокурора Анатолия Разинкина. Тем не менее уголовное дело в отношении Невской поступило в Гагаринский суд Москвы. "Cрок назначения заседания - 30 дней с момента передачи дела судье. Дело поступило в суд 9 января. Как правило, заседание назначается в течение двух недель. То есть сейчас уже должны либо назначить заседание, либо отправить дело обратно следствию", - заявил РИА Новости адвокат Невской Андрей Безрядов. Между тем этот же суд рассматривает гражданский иск вдовы Ирины Тамировой, которая оспаривает сделку по переводу 133 миллионов рублей Лилии Невской и просит включить эти спорные деньги в наследственную массу для раздела поровну между ней и дочерью. Рассмотрение иска продолжится 26 февраля.
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происшествия, россия, москва, московская область (подмосковье), игорь краснов, геннадий зюганов, анатолий разинкин, генеральная прокуратура рф, кпрф
Происшествия, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Игорь Краснов, Геннадий Зюганов, Анатолий Разинкин, Генеральная прокуратура РФ, КПРФ
Генпрокуратура проверит законность дела против Лилии Невской

Прокуроры проверят законность дела против жены экс-главы Спасских ворот Невской

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Генпрокуратура РФ поручила столичной прокуратуре провести проверку законности уголовного дела, возбужденного в отношении гражданской жены бывшего первого вице-президента страховой группы "Спасские ворота" Михаила Тамирова Лилии Невской, следует из документов в распоряжении РИА Новости.
Тамиров скончался в октябре 2022 года в загородном доме в Подмосковье, где последние восемь лет проживал со своей гражданской женой Лилией Невской. За 1,5 года до смерти он написал завещание в пользу своей дочери Кристины Тамировой. В свою очередь у Невской была выданная бизнесменом доверенность с правом распоряжения всеми его счетами.
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После его смерти дочь обратилась в полицию, было возбуждено уголовное дело в отношении Невской о присвоении и растрате 133 миллионов рублей, принадлежавших Тамирову (часть 4 статьи 160 УК РФ), которые она получила переводом от Тамирова.
Для защиты своих прав Невская обратилась к главе фракции КПРФ Геннадию Зюганову с жалобой на незаконное уголовное преследование, в которой указывала, что "в деле отсутствует доказательства ее вины и умысла в совершении мошеннических действий".
После этого глава КПРФ направил обращение генеральному прокурору РФ Игорю Краснову (имеется в распоряжении РИА Новости), в нем он просил изучить заявление Невской. Генпрокуратура поручила прокуратуре столицы провести проверку.
"В связи с заявлением Невской Л.А. о необоснованном уголовном преследовании... с целью оперативного реагирования на возможные нарушения закона прокурору города Москвы поручено организовать проверку сообщаемых сведений", – говорится в ответе Зюганову за подписью первого зампрокурора Анатолия Разинкина.
Тем не менее уголовное дело в отношении Невской поступило в Гагаринский суд Москвы. "Cрок назначения заседания - 30 дней с момента передачи дела судье. Дело поступило в суд 9 января. Как правило, заседание назначается в течение двух недель. То есть сейчас уже должны либо назначить заседание, либо отправить дело обратно следствию", - заявил РИА Новости адвокат Невской Андрей Безрядов.
Между тем этот же суд рассматривает гражданский иск вдовы Ирины Тамировой, которая оспаривает сделку по переводу 133 миллионов рублей Лилии Невской и просит включить эти спорные деньги в наследственную массу для раздела поровну между ней и дочерью. Рассмотрение иска продолжится 26 февраля.
 
ПроисшествияРоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)Игорь КрасновГеннадий ЗюгановАнатолий РазинкинГенеральная прокуратура РФКПРФ
 
 
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