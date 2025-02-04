https://ria.ru/20250204/pushkov-1997396774.html

У ЕС не хватит духу тягаться с Трампом, заявил Пушков

У ЕС не хватит духу тягаться с Трампом, заявил Пушков - РИА Новости, 04.02.2025

У ЕС не хватит духу тягаться с Трампом, заявил Пушков

Евросоюзу "не хватит духу" ответить президенту США Дональду Трампу в случае введения пошлин, решимость руководства Евросоюза – напускная, заявил сенатор РФ... РИА Новости, 04.02.2025

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Евросоюзу "не хватит духу" ответить президенту США Дональду Трампу в случае введения пошлин, решимость руководства Евросоюза – напускная, заявил сенатор РФ Алексей Пушков в Telegram-канале. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что Евросоюз подготовился к возможному вводу пошлин на импорт европейских товаров в США, будет проводить прагматичную политику и вести переговоры, если возникнет такая необходимость. "Фон дер Ляйен угрожает жесткими ответными мерами в адрес США. Мол, мы готовы. И будем отвечать. Что-то, однако, подсказывает, что эта решимость - напускная. Духу не хватит. Схлестнуться с Трампом - это не евромелюзгой манипулировать", - написал Пушков. Трамп ранее заявил, что введет импортные пошлины на товары из Евросоюза, поскольку Брюссель, как он выразился, ужасно относится к Вашингтону.

https://ria.ru/20250204/tusk-1997363700.html

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в мире, сша, дональд трамп, евросоюз, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, алексей пушков, россия