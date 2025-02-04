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У ЕС не хватит духу тягаться с Трампом, заявил Пушков - РИА Новости, 04.02.2025
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22:22 04.02.2025 (обновлено: 22:30 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/pushkov-1997396774.html
У ЕС не хватит духу тягаться с Трампом, заявил Пушков
У ЕС не хватит духу тягаться с Трампом, заявил Пушков - РИА Новости, 04.02.2025
У ЕС не хватит духу тягаться с Трампом, заявил Пушков
Евросоюзу "не хватит духу" ответить президенту США Дональду Трампу в случае введения пошлин, решимость руководства Евросоюза – напускная, заявил сенатор РФ... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T22:22:00+03:00
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Евросоюзу "не хватит духу" ответить президенту США Дональду Трампу в случае введения пошлин, решимость руководства Евросоюза – напускная, заявил сенатор РФ Алексей Пушков в Telegram-канале. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что Евросоюз подготовился к возможному вводу пошлин на импорт европейских товаров в США, будет проводить прагматичную политику и вести переговоры, если возникнет такая необходимость. "Фон дер Ляйен угрожает жесткими ответными мерами в адрес США. Мол, мы готовы. И будем отвечать. Что-то, однако, подсказывает, что эта решимость - напускная. Духу не хватит. Схлестнуться с Трампом - это не евромелюзгой манипулировать", - написал Пушков. Трамп ранее заявил, что введет импортные пошлины на товары из Евросоюза, поскольку Брюссель, как он выразился, ужасно относится к Вашингтону.
https://ria.ru/20250204/tusk-1997363700.html
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в мире, сша, дональд трамп, евросоюз, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, алексей пушков, россия
В мире, США, Дональд Трамп, Евросоюз, Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен, Алексей Пушков, Россия
У ЕС не хватит духу тягаться с Трампом, заявил Пушков

Пушков заявил, что у ЕС не будет политической воли ответить пошлины на Трампа

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПредседатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Евросоюзу "не хватит духу" ответить президенту США Дональду Трампу в случае введения пошлин, решимость руководства Евросоюза – напускная, заявил сенатор РФ Алексей Пушков в Telegram-канале.
Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что Евросоюз подготовился к возможному вводу пошлин на импорт европейских товаров в США, будет проводить прагматичную политику и вести переговоры, если возникнет такая необходимость.
Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
Туск сообщил о реакции ЕС в случае введения Трампом пошлин
Вчера, 17:52
"Фон дер Ляйен угрожает жесткими ответными мерами в адрес США. Мол, мы готовы. И будем отвечать. Что-то, однако, подсказывает, что эта решимость - напускная. Духу не хватит. Схлестнуться с Трампом - это не евромелюзгой манипулировать", - написал Пушков.
Трамп ранее заявил, что введет импортные пошлины на товары из Евросоюза, поскольку Брюссель, как он выразился, ужасно относится к Вашингтону.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
Экс-премьер Италии назвал Трампа "смертельным вызовом" для ЕС
Вчера, 14:05
 
В миреСШАДональд ТрампЕвросоюзЕврокомиссияУрсула фон дер ЛяйенАлексей ПушковРоссия
 
 
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