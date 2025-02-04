https://ria.ru/20250204/pozhar-1997238479.html

В Днепропетровской области загорелось промышленное предприятия

В Днепропетровской области загорелось промышленное предприятия - РИА Новости, 04.02.2025

В Днепропетровской области загорелось промышленное предприятия

Пожар произошел на промышленном предприятии в Днепропетровской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в своем... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T09:36:00+03:00

2025-02-04T09:36:00+03:00

2025-02-04T09:36:00+03:00

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Пожар произошел на промышленном предприятии в Днепропетровской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале. "Повреждено промышленное предприятие. Там произошел пожар", - написал Лысак. О как предприятии идет речь, он не уточнил.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

днепропетровская область, украина, в мире