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В Днепропетровской области загорелось промышленное предприятия
В Днепропетровской области загорелось промышленное предприятия - РИА Новости, 04.02.2025
В Днепропетровской области загорелось промышленное предприятия
Пожар произошел на промышленном предприятии в Днепропетровской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в своем... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T09:36:00+03:00
2025-02-04T09:36:00+03:00
2025-02-04T09:36:00+03:00
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Пожар произошел на промышленном предприятии в Днепропетровской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале. "Повреждено промышленное предприятие. Там произошел пожар", - написал Лысак. О как предприятии идет речь, он не уточнил.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
днепропетровская область, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Украина, В мире
В Днепропетровской области загорелось промышленное предприятия
Лысак сообщил о пожаре на промышленном предприятии в Днепропетровской области