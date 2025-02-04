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Появились новые подробности о взрыве в ЖК "Алые паруса" в Москве - РИА Новости, 04.02.2025
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14:50 04.02.2025 (обновлено: 15:15 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/podryv-1997319694.html
Появились новые подробности о взрыве в ЖК "Алые паруса" в Москве
Появились новые подробности о взрыве в ЖК "Алые паруса" в Москве - РИА Новости, 04.02.2025
Появились новые подробности о взрыве в ЖК "Алые паруса" в Москве
Взрыв в ЖК "Алые паруса" на северо-западе Москвы, в результате которого погиб основатель добровольческого батальона в ДНР Армен Саркисян, мог устроить... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T14:50:00+03:00
2025-02-04T15:15:00+03:00
жк "алые паруса"
взрыв в жк "алые паруса" в москве
происшествия
россия
донецкая народная республика
армен саркисян (днр)
следственный комитет россии (ск рф)
москва
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Взрыв в ЖК "Алые паруса" на северо-западе Москвы, в результате которого погиб основатель добровольческого батальона в ДНР Армен Саркисян, мог устроить террорист-смертник, сообщили РИА Новости в силовых структурах."Подрыв в доме в ЖК "Алые паруса" мог совершить террорист-смертник", — сказал собеседник агентства.В понедельник утром в жилом комплексе "Алые паруса" на Авиационной улице прогремел взрыв: сработало неустановленное взрывное устройство, которое заложили в лифтовом холле высотки. По словам представителя экстренных служб, его мощность составила порядка 300 граммов в тротиловом эквиваленте.Изначально сообщалось об одном погибшем, еще четверых доставили в больницы в тяжелом состоянии. Как впоследствии уточнил столичный главк СК России, несмотря на предоставленную помощь, один из пострадавших умер в медицинском учреждении. Им оказался основатель добровольческого батальона в ДНР Армен Саркисян.Возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление", "Убийство" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств".
россия
донецкая народная республика
москва
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Видео с места взрыва в "Алых парусах". Кадры СК России
Видео с места взрыва в "Алых парусах". Кадры СК России.
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жк "алые паруса", взрыв в жк "алые паруса" в москве, происшествия, россия, донецкая народная республика, армен саркисян (днр), следственный комитет россии (ск рф), москва, донбасс
ЖК "Алые паруса", Взрыв в ЖК "Алые паруса" в Москве, Происшествия, Россия, Донецкая Народная Республика, Армен Саркисян (ДНР), Следственный комитет России (СК РФ), Москва, Донбасс
Появились новые подробности о взрыве в ЖК "Алые паруса" в Москве

Взрыв в ЖК "Алые паруса" в Москве мог устроить террорист-смертник

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкНа месте взрыва в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы
На месте взрыва в жилом комплексе Алые паруса на северо-западе Москвы - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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На месте взрыва в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Взрыв в ЖК "Алые паруса" на северо-западе Москвы, в результате которого погиб основатель добровольческого батальона в ДНР Армен Саркисян, мог устроить террорист-смертник, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Подрыв в доме в ЖК "Алые паруса" мог совершить террорист-смертник", — сказал собеседник агентства.
В понедельник утром в жилом комплексе "Алые паруса" на Авиационной улице прогремел взрыв: сработало неустановленное взрывное устройство, которое заложили в лифтовом холле высотки. По словам представителя экстренных служб, его мощность составила порядка 300 граммов в тротиловом эквиваленте.
Изначально сообщалось об одном погибшем, еще четверых доставили в больницы в тяжелом состоянии. Как впоследствии уточнил столичный главк СК России, несмотря на предоставленную помощь, один из пострадавших умер в медицинском учреждении. Им оказался основатель добровольческого батальона в ДНР Армен Саркисян.
Возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление", "Убийство" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств".
Взрыв в ЖК "Алые Паруса" в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Неустановленное взрывное устройство заложили в лифтовом холле высотки.

Вертолет спасательной службы МЧС РФ на месте взрыва в жилом комплексе Алые паруса на северо-западе Москвы

Неустановленное взрывное устройство заложили в лифтовом холле высотки.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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1 из 9
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

По словам представителя экстренных служб, мощность взрывного устройства составила около 300 граммов в тротиловом эквиваленте.

Сотрудники правоохранительных органов на месте взрыва в жилом комплексе Алые паруса на северо-западе Москвы

По словам представителя экстренных служб, мощность взрывного устройства составила около 300 граммов в тротиловом эквиваленте.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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2 из 9
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Изначально сообщалось об одном погибшем, еще четверых пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии.

Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ на месте взрыва в жилом комплексе Алые паруса на северо-западе Москвы

Изначально сообщалось об одном погибшем, еще четверых пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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3 из 9
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Позднее в больнице от полученных ранений умер основатель добровольческого батальона в ДНР Армен Саркисян.

Вертолет спасательной службы МЧС РФ на месте взрыва в жилом комплексе Алые паруса на северо-западе Москвы

Позднее в больнице от полученных ранений умер основатель добровольческого батальона в ДНР Армен Саркисян.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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4 из 9
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Саркисян числится в базе скандально известного сайта "Миротворец", где его обвиняют в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины", "коллаборационной деятельности", а также участии в российской спецоперации. Кроме того, с 2015 года он находится в базе разыскиваемых лиц МВД Украины.

На месте взрыва в жилом комплексе Алые паруса на северо-западе Москвы

Саркисян числится в базе скандально известного сайта "Миротворец", где его обвиняют в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины", "коллаборационной деятельности", а также участии в российской спецоперации. Кроме того, с 2015 года он находится в базе разыскиваемых лиц МВД Украины.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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5 из 9
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Мэр Горловки, почетным гражданином которой является Саркисян, назвал инцидент терактом.

Жилой комплекс Алые паруса

Мэр Горловки, почетным гражданином которой является Саркисян, назвал инцидент терактом.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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6 из 9
© РИА Новости / Следственный комитет РФ | Перейти в медиабанк

После взрыва на месте преступления работали сотрудники СК и других ведомств, двор и парковку рядом со зданием осматривали кинологи с собаками. Сейчас территория все еще оцеплена, на месте происшествия остаются несколько автомобилей экстренных служб: скорой помощи, полиции и пожарных.

На месте взрыва в жилом комплексе Алые паруса на северо-западе Москвы

После взрыва на месте преступления работали сотрудники СК и других ведомств, двор и парковку рядом со зданием осматривали кинологи с собаками. Сейчас территория все еще оцеплена, на месте происшествия остаются несколько автомобилей экстренных служб: скорой помощи, полиции и пожарных.

© РИА Новости / Следственный комитет РФ
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7 из 9
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Столичный главк СК возбудил уголовное дело по статьям об убийстве общеопасным способом и покушении на убийство двух и более лиц.

Сотрудники правоохранительных органов на месте взрыва в жилом комплексе Алые паруса

Столичный главк СК возбудил уголовное дело по статьям об убийстве общеопасным способом и покушении на убийство двух и более лиц.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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8 из 9
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

В здании из-за взрыва получили повреждения четыре лифта, все остекление в холле подъезда и стены, а также входные двери. Несущие конструкции дома не пострадали.

Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ на месте взрыва в жилом комплексе Алые паруса

В здании из-за взрыва получили повреждения четыре лифта, все остекление в холле подъезда и стены, а также входные двери. Несущие конструкции дома не пострадали.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
9 из 9

Неустановленное взрывное устройство заложили в лифтовом холле высотки.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
1 из 9

По словам представителя экстренных служб, мощность взрывного устройства составила около 300 граммов в тротиловом эквиваленте.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
2 из 9

Изначально сообщалось об одном погибшем, еще четверых пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
3 из 9

Позднее в больнице от полученных ранений умер основатель добровольческого батальона в ДНР Армен Саркисян.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
4 из 9

Саркисян числится в базе скандально известного сайта "Миротворец", где его обвиняют в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины", "коллаборационной деятельности", а также участии в российской спецоперации. Кроме того, с 2015 года он находится в базе разыскиваемых лиц МВД Украины.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
5 из 9

Мэр Горловки, почетным гражданином которой является Саркисян, назвал инцидент терактом.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
6 из 9

После взрыва на месте преступления работали сотрудники СК и других ведомств, двор и парковку рядом со зданием осматривали кинологи с собаками. Сейчас территория все еще оцеплена, на месте происшествия остаются несколько автомобилей экстренных служб: скорой помощи, полиции и пожарных.

© РИА Новости / Следственный комитет РФ
Перейти в медиабанк
7 из 9

Столичный главк СК возбудил уголовное дело по статьям об убийстве общеопасным способом и покушении на убийство двух и более лиц.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
8 из 9

В здании из-за взрыва получили повреждения четыре лифта, все остекление в холле подъезда и стены, а также входные двери. Несущие конструкции дома не пострадали.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
9 из 9
 
ЖК "Алые паруса"Взрыв в ЖК "Алые паруса" в МосквеПроисшествияРоссияДонецкая Народная РеспубликаАрмен Саркисян (ДНР)Следственный комитет России (СК РФ)МоскваДонбасс
 
 
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