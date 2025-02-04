https://ria.ru/20250204/podryv-1997319694.html

Появились новые подробности о взрыве в ЖК "Алые паруса" в Москве

Появились новые подробности о взрыве в ЖК "Алые паруса" в Москве - РИА Новости, 04.02.2025

Появились новые подробности о взрыве в ЖК "Алые паруса" в Москве

Взрыв в ЖК "Алые паруса" на северо-западе Москвы, в результате которого погиб основатель добровольческого батальона в ДНР Армен Саркисян, мог устроить... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T14:50:00+03:00

2025-02-04T14:50:00+03:00

2025-02-04T15:15:00+03:00

жк "алые паруса"

взрыв в жк "алые паруса" в москве

происшествия

россия

донецкая народная республика

армен саркисян (днр)

следственный комитет россии (ск рф)

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/03/1997000786_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0dc15efea1850c36ae8c8e37c61d06c4.jpg

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Взрыв в ЖК "Алые паруса" на северо-западе Москвы, в результате которого погиб основатель добровольческого батальона в ДНР Армен Саркисян, мог устроить террорист-смертник, сообщили РИА Новости в силовых структурах."Подрыв в доме в ЖК "Алые паруса" мог совершить террорист-смертник", — сказал собеседник агентства.В понедельник утром в жилом комплексе "Алые паруса" на Авиационной улице прогремел взрыв: сработало неустановленное взрывное устройство, которое заложили в лифтовом холле высотки. По словам представителя экстренных служб, его мощность составила порядка 300 граммов в тротиловом эквиваленте.Изначально сообщалось об одном погибшем, еще четверых доставили в больницы в тяжелом состоянии. Как впоследствии уточнил столичный главк СК России, несмотря на предоставленную помощь, один из пострадавших умер в медицинском учреждении. Им оказался основатель добровольческого батальона в ДНР Армен Саркисян.Возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление", "Убийство" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств".

россия

донецкая народная республика

москва

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Видео с места взрыва в "Алых парусах". Кадры СК России Видео с места взрыва в "Алых парусах". Кадры СК России. 2025-02-04T14:50 true PT0M08S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

жк "алые паруса", взрыв в жк "алые паруса" в москве, происшествия, россия, донецкая народная республика, армен саркисян (днр), следственный комитет россии (ск рф), москва, донбасс