https://ria.ru/20250204/otnoshenija-1997265855.html

Наумкин рассказал об отношениях России и Ближнего Востока

Наумкин рассказал об отношениях России и Ближнего Востока - РИА Новости, 04.02.2025

Наумкин рассказал об отношениях России и Ближнего Востока

Торгово-экономические отношения России со странами Ближнего Востока не стоят на месте, хотя и развиваются в силу сложной ситуации в регионе не так активно, как... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T11:30:00+03:00

2025-02-04T11:30:00+03:00

2025-02-04T11:30:00+03:00

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Торгово-экономические отношения России со странами Ближнего Востока не стоят на месте, хотя и развиваются в силу сложной ситуации в регионе не так активно, как хотелось бы, заявил РИА Новости научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин. "Наши торгово-экономические отношения со странами Ближнего Востока не стоят на месте, они двигаются, но медленно", - сказал он на полях XIV Ближневосточной конференции международного дискуссионного клуба "Валдай". По его словам, в качестве хорошего примера достаточно назвать такие страны, как Египет, Алжир, ОАЭ, а также Турцию и Иран, которые выделяются на фоне остальных государств региона. "Даже в какой-то мере Израиль, несмотря на то, что политически у нас с ним сегодня плохо, экономические связи остаются", - заметил он. "Но в целом со странами арабского мира все не так просто, там сложнее. Прежде всего из-за раздрая, существующего на Ближнем Востоке", - признал собеседник агентства. При этом Наумкин подчеркнул, что "Москва работает над всеми этими проблемами, все не так плохо".

https://ria.ru/20241209/mid-1988096400.html

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цены на нефть, ближний восток, россия, египет, виталий наумкин, российская академия наук, в мире