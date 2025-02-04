https://ria.ru/20250204/opasnost-1997371407.html

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 04.02.2025

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников

Губернатор Воронежской области Александр Гусев предупредил в своем Telegram-канале об опасности атаки БПЛА в регионе и заверил, что силы ПВО наготове. РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T18:25:00+03:00

2025-02-04T18:25:00+03:00

2025-02-04T18:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

воронежская область

александр гусев (губернатор)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

безопасность

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ВОРОНЕЖ, 4 фев - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев предупредил в своем Telegram-канале об опасности атаки БПЛА в регионе и заверил, что силы ПВО наготове. Опасность атаки БПЛА в Воронежской области была объявлена во вторник в 18.06 мск. "На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России", - сообщил Гусев.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

воронежская область

россия

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2025

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воронежская область, александр гусев (губернатор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, безопасность