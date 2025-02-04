https://ria.ru/20250204/okean-1997223777.html

"В масштабе пяти лет". Ученые забили тревогу из-за надвигающейся угрозы

"В масштабе пяти лет". Ученые забили тревогу из-за надвигающейся угрозы - РИА Новости, 04.02.2025

"В масштабе пяти лет". Ученые забили тревогу из-за надвигающейся угрозы

Уровень Мирового океана к 2300 году может увеличиться на десять метров из-за динамических изменений, заявил доцент факультета географии Даремского университета... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T06:54:00+03:00

2025-02-04T06:54:00+03:00

2025-02-04T06:54:00+03:00

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Уровень Мирового океана к 2300 году может увеличиться на десять метров из-за динамических изменений, заявил доцент факультета географии Даремского университета Том Чадли изданию Guardian."Динамические нестабильности могут привести к повышению уровня моря до метра к 2100 году и на десять метров к 2300 году", — заявил профессор.В публикации отмечается, что в период с 2016 по 2021 годы из-за изменения климата ледяной щит Гренландии начал трескаться быстрее, чем когда либо ранее. При этом уже существовавшие трещины за пятилетие значительно увеличились в размерах."Больше всего я был удивлен тем, как быстро это происходило. Одно из предыдущих исследований показало изменения (в Гренландии. — Прим. ред.) в масштабе десятилетий, <...> а теперь мы показываем, что это происходит в масштабе пяти лет", — указал ученый.Ранее ученые Гётеборгского университета предупредили, что Арктика может полностью освободиться ото льда в течение трех лет, что станет "зловещей эпохой" для жителей планеты. Согласно проведенным компьютерным симуляциям, в девяти из 300 случаев результаты показали, что первый день без ледяного покрова в Арктике может наступить уже через три года независимо от дальнейшей жизнедеятельности людей.

https://ria.ru/20250201/mironov-1996788013.html

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в мире, гренландия, земля, экология, глобальное потепление