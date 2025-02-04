https://ria.ru/20250204/nauka-1997272498.html

Раковые клетки могут усиливать действие лекарств против себя

Раковые клетки могут усиливать действие лекарств против себя - РИА Новости, 04.02.2025

Раковые клетки могут усиливать действие лекарств против себя

Клетки злокачественных опухолей на свою погибель способны усиливать действие противораковых препаратов из числа так называемых фотосенсибилизаторов — такое... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T11:48:00+03:00

2025-02-04T11:48:00+03:00

2025-02-04T11:52:00+03:00

наука

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Клетки злокачественных опухолей на свою погибель способны усиливать действие противораковых препаратов из числа так называемых фотосенсибилизаторов — такое открытие сделал коллектив отечественных химиков, полученные результаты позволят расширить круг молекул, потенциально пригодных для фототерапии онкологических заболеваний, рассказали РИА Новости в Российском научном фонде (РНФ). Фотодинамическая терапия — это инновационный метод лечения онкологических заболеваний. Он заключается в том, что в организм пациента вводят нетоксичные красители-фотосенсибилизаторы, которые накапливаются в раковых клетках. Такие красители активируются под действием света и образуют активные формы кислорода, например, высокотоксичный синглетный кислород, приводящий к гибели клеток. При этом одними из наиболее перспективных красителей для использования в данном методе лечения считаются вещества фталоцианины — они поглощают красный свет, который лучше всего проходит через живые ткани. Однако на сегодняшний день набор фталоцианиновых красителей, применяемых в медицине, ограничен из-за их склонности к образованию агрегатов ("слипанию" молекул) в водных растворах. Такие агрегаты теряют свою фотоактивность, поэтому химики ищут новые неагрегирующие соединения, отметили в РНФ. Ученые из Института физической химии и электрохимии имени А.Н. Фрумкина Российской академии наук (ИФХЭ, Москва) и Института общей и неорганической химии имени Н.С. Курнакова РАН (ИОНХ, Москва) совместно с коллегами из Сеченовского университета (Москва) синтезировали новые фотосенсибилизаторы на основе фталоцианинов, обладающих высокой световой токсичностью по отношению к клеткам рака молочной железы. При этом авторы получили как агрегирующие в воде, так и не склонные к этому фталоцианиновые комплексы. Далее химики исследовали способность полученных фталоцианинов вырабатывать синглетный кислород под действием света в разных средах — в водном растворе, в растворах, содержащих белки сыворотки крови, а также в живых клетках. Исследователи обнаружили, что эффективность фотосенсибилизаторов в меньшей степени определяется их химическим строением и в большей степени зависит от биологического окружения, например, связывания с белками клеток. Так, фототоксичность всех исследованных молекул по отношению к раковым клеткам на несколько порядков превосходила показатели клинически одобренных фотосенсибилизаторов. "Мы обнаружили, что внутри клеток агрегаты фталоцианинов разрушаются до отдельных молекул, которые под действием света генерируют активные формы кислорода. Одной из причин этого может быть взаимодействие фталоцианинов с белками", — рассказал один из основных исполнителей проекта, поддержанного грантом РНФ, младший научный сотрудник лаборатории новых физико-химических проблем ИФХЭ Дмитрий Бунин. При этом полученные вещества оказались практически нетоксичными в отсутствие светового воздействия, что особенно важно для их дальнейшего применения, подчеркивают исследователи. "Мы надеемся, что наши исследования помогут расширить понимание того, как работают фотосенсибилизаторы на основе фталоцианинов, и это может дать импульс для разработки фотоактивных препаратов с новыми механизмами действия. В дальнейшем мы планируем детально исследовать процесс разрушения агрегатов фталоцианинов в клетках, чтобы в будущем стало возможно использовать эти соединения в противораковой терапии", — отметила руководитель проекта доктор химических главный научный сотрудник ИФХЭ и ИОНХ, академик РАН Юлия Горбунова. По мнению авторов работы, стабильные агрегаты фталоцианинов, не вырабатывающие синглетный кислород, также могут быть интересны для терапевтических целей. Например, их способность превращать энергию света в тепло может открыть путь к созданию новых препаратов для фототермической терапии. Этот подход основан на том, что в опухоль доставляют фотосенсибилизатор, затем ее освещают, и это вызывает локальный нагрев, приводящий к гибели раковых клеток.

https://ria.ru/20250201/lechenie-1996814826.html

https://ria.ru/20241113/nauka-1983264143.html

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москва, российская академия наук, социальный навигатор, рак, онкология, здоровье